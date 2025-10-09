Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Τσε Γκεβάρα: Η ιστορία ενός παγκόσμιου συμβόλου
Ιστορικό Αρχείο 09 Οκτωβρίου 2025 | 08:30

Τσε Γκεβάρα: Η ιστορία ενός παγκόσμιου συμβόλου

Οι ρίζες του, η δράση του και τα χαρακτηρίστικα της προσωπικότητάς του, που έκαναν τον Τσε Γκεβάρα παγκόσμιο είδωλο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
ΚείμενοΓιάννης Θ. Διαμαντής
A
A
Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Ήταν 9 Οκτωβρίου του 1967, όταν ο αργεντινός μαρξιστής επαναστάτης Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, ηγετική μορφή  της Κουβανικής Επανάστασης ενάντια στον κουβανό δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα, έπεφτε νεκρός, ύστερα από εντολή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, από τα πυρά του βολιβιανού στρατού.

Ύστερα από την επικράτηση της επανάστασης και την άνοδο του Φιντέλ Κάστρο στην εξουσία, ο Τσε Γκεβάρα ανέλαβε κρατικά αξιώματα από τα οποία όμως παραιτήθηκε θέλοντας να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα σε άλλες χώρες όπου δρούσαν επαναστατικά κινήματα.

Εκτελέστηκε, ύστερα από απαίτηση των ΗΠΑ, στα Βουνά της Βολιβίας, το 1967, όπου συμμετείχε στην ένοπλη επανάσταση ενάντια στη δικτατορία του Ρενέ Μπαριέντος.

O Tσε Γκεβάρα αποτέλεσε ένα από τα ισχυρότερα σύμβολα των επαναστατικών αγώνων κατά των απολυταρχικών καθεστώτων αλλά και της συνέπειας μεταξύ ιδεών, λόγου και πράξεων.

Οι ρίζες του

Ο Τσε Γκεβάρα γεννήθηκε στο Ροζάριο της Αργεντινής στις 14 Ιουνίου 1928. Σπούδασε ιατρική, ενώ ταξίδεψε με μοτοσυκλέτα σε όλη τη Λατινική Αμερική.

Το 1986, ο Γιάννης Ε. Διακογιάννης συνάντησε για λογαριασμό του περιοδικού «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» τον πατέρα του Τσε, Ερνέστο, ο οποίος μίλησε για τις ρίζες της οικογένειας Γκεβάρα.

«Ο παππούς μου, ο Λεντς Γκεβάρα, ήταν αρχηγός των χρυσοθήρων στην Καλιφόρνια. Ήταν πλούσιος άνθρωπος, αλλά δεν ένιωθε ευχαριστημένος. Τον προστάτευε ο στρατός και αυτό δεν το ανεχόταν. Κάποια μέρα δεν άντεξε.

“Δεν μπορώ ν’ ανήκω σ’ έναν στρατό δολοφόνων’, είπε.

»Πήρε την γυναίκα του και τ’ άλογά του και πήγε στην Αργεντινή. Οι συνθήκες, όμως, που επικρατούσαν εκεί, τους ανάγκασαν να φύγουν. Με πλοίο έφυγαν και βρέθηκαν εξόριστοι, για 30 χρόνια στην Ουρουγουάη…

»Ό,τι έχει να κάνει με επανάσταση είναι μέσα στην οικογένεια. Οι Ιρλανδοί πρόγονοί μου ήρθαν από την Ιρλανδία, γιατί δεν άντεχαν την καταπίεση των Άγγλων.

»Ο πατέρας μου ήταν μηχανικός, είχε λεφτά και ζούσε καλά. Αλλά είπε: “Δεν δέχομαι δύο πράγματα, τη φτώχεια και το ψέμα. Η μόνη αριστοκρατία που πιστεύω, είναι η πνευματική”.

»Έτσι, το 1906, το σπίτι μας ήταν “κέντρο” κριτικής εξέτασης των πολιτικών πραγμάτων. Η πρώτη μου γυναίκα σπούδαζε να γίνει καλόγρια. Όταν όμως, με γνώρισε, έγινε πιο επαναστάτρια από μένα.

»Πέθανε η πρώτη μου σύζυγος και ξαναπαντρεύτηκα μια γυναίκα 40 χρόνια νεότερη. Μαζί της έχω τρία παιδιά…Ξέρεις τι λέω σήμερα στα παιδιά μου;

Μην προσπαθήσετε να γίνετε σαν τον Τσε, αλλά ακολουθήστε τον δρόμο του. Μην προσπαθήσετε να τον μιμηθείτε. Είναι επικίνδυνο να γίνεις σαν κάποιον άλλον. Μπορείς, όμως, να διδαχθείς απ’ αυτόν και να χτίσεις τη δική σου πορεία.

Ο Τσε Γκεβάρα

»Δεν ήμουν ποτέ μέλος σε οποιοδήποτε κόμμα. Όμως, από το 1917, που έγινε η επανάσταση στη Ρωσία, είμαι πνευματικά μαζί τους.

Είδωλο του 20ου αιώνα

Ο Paul Vallely του Independent, σε κείμενό του που αναδημοσιεύθηκε στο «ΒΗΜΑ» της 27ης Νοεμβρίου 2004 μιλάει για τη δύναμη του Τσε Γκεβάρα.

«Ο Τσε Γκεβάρα κυριάρχησε απόλυτα στη φαντασία της εποχής του: ο Ζαν Πολ Σαρτρ τον αποκάλεσε “τον πιο ολοκληρωμένο άνθρωπο στην Ιστορία” και το περιοδικό “Time”, προσωποποίηση των αμερικανικών αξιών που ο Γκεβάρα τόσο περιφρονούσε, τον ανακήρυξε “είδωλο του 20ου αιώνα”.

»Το 1968 – τη μεγάλη χρονιά της πολιτικής, πολιτιστικής και κοινωνικής επανάστασης που ακολούθησε τον θάνατό του – το σύνθημα “O Tσε Ζει” γραφόταν σε τοίχους από το Παρίσι ως την Πράγα, από το Μπέρκλεϊ ως το Μπέλφαστ και σε κάθε μέρος όπου η παλαιά τάξη έμοιαζε να απειλείται από κάτι το οποίο φαινόταν να είναι ένα κύμα νεανικής αντίστασης που κανείς δεν μπορούσε να σταματήσει. Ήταν η εποχή των διαδηλώσεων εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ και των φοιτητικών οδοφραγμάτων.

»Οι καιροί άλλαζαν και η εικόνα του Τσε Γκεβάρα, νεκρού αλλά αναστημένου σε δισεκατομμύρια δωμάτια, ήταν το νέο σύμβολο αυτής της νέας δυναμικής γενιάς.

Ο Τσε Γκεβάρα στη Μάχη της Σάντα Κλάρα

Τι ήταν ο Τσε;

»Δεν δύσκολο να προσδιορίσει κανείς από πού προέρχεται η δύναμη του άνδρα και του μύθου του. Ήταν αισθησιακός και σέξι. (…) Πέθανε νέος, όπως έκαναν και έπρεπε να κάνουν όλοι οι ήρωες αυτής της εποχής, από τον Τζέιμς Ντιν ως τον Τζίμι Χέντριξ. (…)

»Έκανε απόβαση στην Κούβα για να διεξαγάγει μια αντάρτικη εκστρατεία εναντίον του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ δικτάτορα Φουλχένσιο Μπατίστα.

»Ήταν γενναίος. Συνέχισε την εισβολή παρ’ ότι τραυματίστηκε στον λαιμό, θανάσιμα όπως είχε νομίσει τότε, σε μια ενέδρα.

»Ήταν η απόλυτη εμβληματική φυσιογνωμία της αντικουλτούρας, είχα κάνει πραγματικότητα το όνειρο ότι όσο υπέρμετρες και αν φαίνονταν οι δυσκολίες, τα πράγματα μπορούσαν να αλλάξουν.

YouTube thumbnail

»Ήταν ο άνθρωπος που πέρασε στην κουβανική και ύστερα στην παγκόσμια επαναστατική μυθολογία με μια μάχη όπου ο ίδιος και μερικές εκατοντάδες αντάρτες νίκησαν 10.000 κουβανούς κυβερνητικούς στρατιώτες στα βουνά της Σιέρα Μαέστρα και μετέτρεψαν μια περιπέτεια που έμοιαζε αδύνατη σε αληθινή επανάσταση. (…)

»Είχε το χάρισμα να συμπυκνώνει τον ιδεαλισμό και τη φιλοσοφία του σε μεστές φράσεις που χαράζονταν στη μνήμη: “Καλύτερα να πεθάνεις όρθιος παρά να ζεις γονατιστός”. (…)

»Έγινε για λίγο, και όχι με μεγάλη επιτυχία, κυβερνήτης της Εθνικής Τράπεζας της Κούβας – το πορτρέτο του τυπώθηκε στα χαρτονομίσματα των τριών πέσος – και αργότερα για ένα μικρό διάστημα υπουργός Βιομηχανίας. Γρήγορα όμως βαρέθηκε τις κοινές, άχαρες λεπτομέρειες της προσπάθειας να τεθεί ο μαρξισμός σε λειτουργία και, αφού πέρασε μια περίοδο οργώνοντας τον κόσμο ως πρεσβευτής της Κούβας, αναζήτησε ξανά την αγνότητα της πολιτικής στράτευσης σε μακρινούς τόπους».

Το τέλος

Οι μακρινοί τόποι στους οποίους αναφέρεται ο Paul Vallely είναι το πρώτην Βελγικό Κογκό και οι σαφώς εγγύτερη Βολιβία, στην οποία ο αγώνας του Τσε Γκεβάρα έλαβε τραγικό τέλος.

«Η επανάστασή του [στη Βολιβία] κατέληξε σε αποτυχία και, ταλαιπωρημένος και ηττημένος, συνελήφθη από κυβερνητικούς στρατιώτες και παραδόθηκε στη CIA για ανακρίσεις. Όπως ήταν αναμενόμενο, ο Γκεβάρα αρνήθηκε να μιλήσει και εκτελέστηκε την επόμενη ημέρα».

Τσε Γκεβάρα, Φιντέλ Κάστρο

Επικριτές

Στον αντίποδα έχουν εκφραστεί κατά καιρούς δυσμενέστατες επικρίσεις για τον Τσε Γκεβάρα, όπως π.χ. ότι ευθύνεται για τον θάνατο δεκάδων λιποτακτών και οπαδών του Μπατίστα, ότι θαύμαζε τον απολυταρχικό τρόπο εξουσίας του Ιωσήφ Στάλιν, ότι ήταν πρόθυμος να εκτοξεύσει πυρηνικά όπλα, αν η Κούβα αποκτούσε πρόσβαση στον έλεγχο των σοβιετικών πυραύλων στην κρίση του Κόλπου των Χοίρων ή ότι ήταν περιφρονητικός απέναντι στους ομοφυλόφιλους.

Όπως όμως γράφει ο Paul Vallely «μεγάλο μέρος αυτής της κριτικής προδίδει άγνοια. Το 1963 ο Τσε είχε ήδη συνειδητοποιήσει ότι ο σταλινισμός ήταν μια καταστροφή, ύστερα από μια επίσκεψη στη Ρωσία όπου είχε δει τις συνθήκες στις οποίες ζούσε η πλειονότητα του πληθυσμού.

»Το μεγαλύτερο μέρος της είναι επίσης ιστορικά σαθρό, εφόσον τον αποσπά από το ιστορικό πλαίσιο, τις πολιτικές αντιλήψεις και τις πραγματικότητες της εποχής του και απαιτεί από αυτόν να είχε συμπεριφερθεί όπως θα συμπεριφερόταν ένας άνθρωπος του 21ου αιώνα και όχι όπως ένας άνθρωπος καθηλωμένος σε έναν ψυχροπολεμικό κόσμο όπου κυριαρχούν δύο αντιτιθέμενες κοσμοθεωρείες, με την αμερικανική CIA να επιδεικνύει εξίσου κακή συμπεριφορά με τους Σοβιετικούς – ανατρέποντας βίαια ξένες κυβερνήσεις, υποστηρίζοντας λατινοαμερικανικές ομάδες θανάτου και συμμαχώντας με τη μαφία στη μάχη εναντίον του κομμουνισμού».

Στη Βολιβία λίγο πριν τον θάνατό του

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Κόσμος
Γάζα: Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης

Γάζα: Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Ιστορικό Αρχείο
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)
Μπάσκετ 09.10.25

Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)

Αυτός είναι ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο – Η «τρέλα» με τον κόσμο, η συνάντηση με τον Γκάλη και η φιλία με τον Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος
Ειλικρινής 09.10.25

Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος

«Ήμουν έξω όλη τη νύχτα και όταν έφτασα, κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο» είπε ο Ρέι Γουίνστον για την οντισιόν του για τις ταινίες του prequel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09.10.25

Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά

Η Εθνική μας ομάδα είναι στη Γλασκώβη, εκεί όπου απόψε (9/10, 21:45) θα κοντραριστεί με τη Σκωτία με στόχο να παραμείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Στη Φλώρινα 09.10.25

Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Οι κλέφτες πήγαν στο σπίτι 70χρονου στη Φλώρινα και τον έπεισαν ότι πρέπει να καταγραφούν οι κότες που είχε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ώστε να τον απομακρύνουν από το σπίτι και να τον ξαφρίσουν

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
Φοινικούντα 09.10.25

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας η ΕΛ.ΑΣ. – Οι προηγούμενες επιθέσεις στον 68χρονου και η αλλαγή στη διαθήκη μερικές μέρες πριν από το έγκλημα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
Το βάρος μιας απουσίας
Editorial 09.10.25

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο