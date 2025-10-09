newspaper
08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
Σημαντική είδηση:
08.10.2025 | 23:05
Μεσολόγγι: Άγνωστοι πυροβόλησαν μπουλντόζα της Περιφέρειας
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές – Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία
Ελλάδα 09 Οκτωβρίου 2025 | 06:16

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές – Έως 23 βαθμούς η θερμοκρασία

Ο καιρός ανά περιοχή - Αναλυτικά η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας

Σύνταξη
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Σχεδόν αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με παροδικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές μικρής διάρκειας έως τις μεσημβρινές ώρες στο Αιγαίο και την Θράκη. Οι άνεμοι, σύμφωνα με την ΕΜΥ,  θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοδυτικό Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές. Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Μακεδονία γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στη Θράκη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.
Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά πρόσκαιρα το πρωί έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες .
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα ορεινά μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στην περιοχή των Σποράδων το πρωί έως 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοι 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας και βαθμιαία γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί στις Κυκλάδες έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας. Βελτίωση από το μεσημέρι.
Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το πρωί τοπικά έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

World
Ευρώπη: Μια γερασμένη ήπειρος με… φρέσκο χρέος

Ευρώπη: Μια γερασμένη ήπειρος με… φρέσκο χρέος

inWellness
inTown
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μιχαλακοπούλου: Νέο βίντεο ντοκουμέντο – Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ
Μιχαλακοπούλου 08.10.25

Νέο βίντεο ντοκουμέντο - Με το κινητό στο χέρι ο δράστης τοποθετεί τη βόμβα στη ντισκοτέκ

Σε κυκλώματα της νύχτας που εκβιάζουν και πουλάνε προστασία, στρέφονται οι έρευνες της αστυνομίας για τη χθεσινή βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου.

Σύνταξη
Το «ευχαριστώ» του Πάνου Ρούτσι: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη» – Αποχώρησε από το Σύνταγμα
Ελλάδα 08.10.25

Το «ευχαριστώ» του Πάνου Ρούτσι: «Σήμερα είναι μια μέρα χαράς, κερδίσαμε μια μάχη» – Αποχώρησε από το Σύνταγμα

«Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με στήριξε, όλους τους φίλους που απέκτησα, μια οικογένεια τεράστια, σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο, συνεχίζουμε μέχρι τέλους» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι

Σύνταξη
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Ελλάδα 08.10.25

Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές
Κόσμος 09.10.25

Το μεσημέρι της Πέμπτης μπαίνει σε εφαρμογή η α’ φάση του σχεδίου ειρήνης στη Γάζα με εγγυητές

Το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Τουρκία και οι ΗΠΑ μπαίνουν ως εγγυητές πως το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις θα τηρήσουν τις λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γάζα που θα εφαρμοστεί στις 12:00 της Πέμπτης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;
Relationsex 09.10.25

Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;

Οι άνδρες που θεωρούνται «καλά παιδιά», με υψηλά επίπεδα ευγένειας — ένα χαρακτηριστικό που περιλαμβάνει ενσυναίσθηση, υπομονή και καλοσύνη — βρέθηκαν να έχουν λιγότερες πιθανότητες να βρουν σύντροφο.

Σύνταξη
Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία
«Ταραγμένος» Ειρηνικός 09.10.25

Πρόβες νέου πολέμου – Η Κίνα, τα σενάρια εισβολής στην Ταϊβάν και ο ρωσικός «δάκτυλος», με φόντο την Ουκρανία

Πληθαίνουν οι αναφορές για προετοιμασίες επίθεσης στην Ταϊβάν από την Κίνα, με στήριξη της Μόσχας, εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία και του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ του Πεκίνου με τις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet
Κόσμος 09.10.25

Γάζα: Σχεδόν το ένα στα έξι παιδιά υφίσταται οξύ υποσιτισμό σύμφωνα με το Lancet

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο ιατρικό περιοδικό «the Lancet» το 15% των παιδιών στη Γάζα πάσχει από οξύ υποσιτισμό. Περισσότερα από 54.600 παιδιά χρειάζονται θεραπευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 03:18

Υπογράφηκε η πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ – Ανακοίνωση Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε πως η Χαμάς και το Ισραήλ συμφώνησαν και υπέγραψαν για την πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης για τη Γάζα που αφορά την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας
13ωρο 08.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών ενσωματώθηκαν στο εργασιακό νομοσχέδιο είπε η υπουργός Εργασίας. Πάντως οι εκπρόσωποι των εργαζομενων που τοποθετήθηκαν στη Βουλή ήταν όλοι αρνητικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

