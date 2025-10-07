Άνοιξαν οι ουρανοί τη Δευτέρα – Που καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις

Αρκετές περιοχές της Ελλάδας επλήγησαν από τα φαινόμενα της κακοκαιρίας Barbara τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Θράκη και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που έχει επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία έως τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 06/10.

Το METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτύπωσε σε ένα χάρτη την κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, όπως καταγράφηκε στο δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.

Παράλληλα, το METEO παρουσιάζει τους 8 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη.

Όπως φαίνεται από τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.

Δείτε το χάρτη: