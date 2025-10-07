Άνοιξαν οι ουρανοί τη Δευτέρα – Που καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις
Σημαντικά ύψη βροχής στη Δυτική Ελλάδα στη Θράκη και στην Πελοπόννησο έως το βράδυ της Δευτέρας 6 Οκτωβρίου 2025
Αρκετές περιοχές της Ελλάδας επλήγησαν από τα φαινόμενα της κακοκαιρίας Barbara τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.
Ειδικότερα, τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά, η Θράκη και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που έχει επηρεάσει περισσότερο η κακοκαιρία έως τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας 06/10.
Το METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αποτύπωσε σε ένα χάρτη την κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 22:00 το βράδυ της Δευτέρας, όπως καταγράφηκε στο δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.
Παράλληλα, το METEO παρουσιάζει τους 8 σταθμούς του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη.
Όπως φαίνεται από τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.
Δείτε το χάρτη:
- Συνταγή: Κεφτεδάκια με πατάτες τηγανητές
- Νοσοκομεία με ραντεβού «στο πόδι» για φασόν υπηρεσίες υγείας
- Παλιά σκέψη… η παραίτηση στο μυαλό του Τσίπρα
- Θιβέτ – Έβερεστ: Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών που παγιδεύτηκαν από χιονοθύελλα
- Άνοιξαν οι ουρανοί τη Δευτέρα – Που καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες βροχοπτώσεις
- Μετά τα 40, τι; Αυτές είναι οι καλύτερες ώρες μέσα στην ημέρα για φαγητό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις