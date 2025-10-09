Δανάη Παππά για τον χορό με τον Μπισμπίκη: «Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;»

Η Δανάη Παππά θέλησε να απαντήσει στα σχόλια που δέχεται τις τελευταίες ημέρες, σχετικά με τον χορό της μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη στο γλέντι στη Μεταμόρφωση.

Δανάη Παππά:«Με σόκαρε»

«Μέχρι να συνειδητοποιήσω ότι υπονοούν κάτι ερωτικό, ήταν περίεργο. Με έπαιρναν τηλέφωνο να κάνω δηλώσεις. Είμαι υπόλογη; Για ποιον λόγο; Γιατί είμαι υπόλογη σε κάτι που δεν έχω καμία σχέση;».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και στις συζητήσεις με δημοσιογράφους κατά την πρόβα της, που προσπαθούσαν να τη συνδέσουν με το περιστατικό:

«Μία δημοσιογράφος ήρθε και στην πρόβα και με ρώτησε πώς νιώθω που είμαι το πρόσωπο των ημερών και δεν κατάλαβα τον λόγο. Δεν έχω καμία σχέση».

Η μεγάλη παρέα στο κρητικό γλέντι και ο χορός με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Για το γεγονός ότι το προηγούμενο βράδυ διασκέδασε μαζί με φίλους και τον Βασίλη Μπισμπίκη, η Δανάη Παππά ξεκαθάρισε πως δεν υπήρχε λόγος να παρερμηνευτεί κάτι.

«Το θέμα δεν είναι ότι βγήκαμε μία μεγάλη παρέα και διασκεδάσαμε αλλά κάτι άλλο. Εγώ γιατί να έχω σχέση με όλο αυτό; Δεν υπάρχει λόγος να παρερμηνεύσεις κάτι σε έναν χορό, είναι διασκέδαση», σημείωσε.

«Επικεντρώνομαι στη δουλειά μου»

«Με έβαλε κι εμένα στη διαδικασία να σκεφτώ αν πρέπει να είμαι τελικά ο εαυτός μου. Δεν υπάρχει λόγος να δώσω παραπάνω έκταση σε αυτό. Δεν μπορώ να μιλάω με σοβαροφάνεια. Θα συνεχίσω να κάνω αυτό που έκανα, επικεντρώνομαι στη δουλειά μου».

Κλείνοντας, υπογράμμισε την αδικία που αντιμετωπίζουν συχνά οι γυναίκες στα μέσα ενημέρωσης: «Δεν ξέρω γιατί πρέπει πάντα μια γυναίκα να είναι υπόλογη για ό,τι λέει ή κάνει. Εγώ αποφάσισα να μην πάρω θέση, να μιλήσω στον δικό μου χρόνο σε ένα περιβάλλον που νιώθω ασφάλεια και δεν θα παρερμηνευτεί κάτι από τα λεγόμενά μου»