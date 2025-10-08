newspaper
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Νέος τρόπος επίλυσης κληρονομικών διαφορών
Ελλάδα 08 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Νέος τρόπος επίλυσης κληρονομικών διαφορών

Η διαμεσολάβηση προτείνεται ως ήπια και ανθρώπινη λύση απέναντι στις δικαστικές συγκρούσεις - Μειώνει χρόνο και κόστος

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Spotlight

Πόσες φορές για μία κληρονομιά οικογενειακοί δεσμοί σπάνε, προκαλώντας σκληρές και πολυετείς δικαστικές διαμάχες; Πόσες φορές το άνοιγμα μιας διαθήκης δημιουργεί νέες πληγές και ενδοοικογενειακές συγκρούσεις; Και πόσες φορές το τίμημα, το συναισθηματικό και το υλικό, που καλούνται να «πληρώσουν» τα αντίδικα μέλη, προερχόμενα από την ίδια οικογενειακή ρίζα, δεν είναι υπερβολικά υψηλό;

Μα, θα αναρωτηθεί ευλόγως κάποιος, πώς αλλιώς μπορούν να λυθούν τέτοιες διαφορές; Υπάρχει άλλος δρόμος να διευθετηθούν κρίσιμα κληρονομικά ζητήματα πέρα από την προσφυγή στη Δικαιοσύνη; Και πόσο εφικτό είναι να αποφευχθούν οι σκληρές και πολυετείς αντιδικίες;

Κι όμως, υπάρχει οδός που δεν καθιστά αναγκαία την προσφυγή στη Δικαιοσύνη για να λυθούν τα ζητήματα αυτά. Η εναλλακτική οδός είναι η κληρονομική διαμεσολάβηση, δηλαδή μια εξωδικαστική διαδικασία επίλυσης διαφορών μεταξύ κληρονόμων, η οποία στοχεύει στην ταχεία και αποτελεσματική διευθέτηση τέτοιων ζητημάτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα τη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών και την αποφυγή μακροχρόνιων δικαστικών διαδικασιών που, κατά κανόνα, είναι και ψυχοφθόρες και κοστοβόρες.

Στη διάρκεια αυτής της – άγνωστης, είναι αλήθεια, στον πολύ κόσμο – διαδικασίας, τα μέρη που εμπλέκονται σε μια κληρονομική διαφορά (π.χ. κληρονόμοι, σύζυγοι, αδέλφια) συναντώνται με έναν ουδέτερο διαμεσολαβητή, ο οποίος έχει τις γνώσεις και την ειδική εκπαίδευση ώστε να τους βοηθήσει να επικοινωνήσουν και να βρουν κοινή λύση. Στην πράξη, η κληρονομική διαμεσολάβηση καθοδηγείται από έναν ουδέτερο διαμεσολαβητή με στόχο την επίτευξη αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ των μερών και την τελική καταγραφή της με την υπογραφή ενός Πρακτικού Διαμεσολάβησης, το οποίο έχει μάλιστα ισχύ εκτελεστού τίτλου.

Ποιες διαφορές επιλύονται

Οι κληρονομικές διαφορές που μπορούν να επιλυθούν μακριά από τις δικαστικές αίθουσες, προσφέροντας πολλαπλά πλεονεκτήματα σε όσους όχι μόνο επιλέξουν τη διαδικασία αλλά καταφέρουν να καθίσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι και να βρουν ουσιαστική και αποδοτική λύση, είναι:

• Ακύρωση διαθήκης

• Διανομή ακίνητης περιουσίας μεταξύ συγκληρονόμων

• Διαφωνίες για την ισχύ ή την ερμηνεία διαθήκης

• Αμφισβήτηση σχετικά με τη νόμιμη μοίρα

• Διεκδίκηση αποζημίωσης μεταξύ συγκληρονόμων

• Κατανομή εταιρικών μεριδίων ή επιχειρήσεων

• Επικαρπία

• Ψιλή κυριότητα

Η επιλογή της κληρονομικής διαμεσολάβησης έχει πολλά πλεονεκτήματα, όπως επισημαίνει στα «ΝΕΑ» ο Νικόλας Κανελλόπουλος, γενικός γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ). Ποια είναι αυτά;

• Εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. Η διαμεσολάβηση είναι συνήθως ταχύτερη και οικονομικότερη από τη δικαστική οδό.

• Διατήρηση οικογενειακών σχέσεων. Η ανεύρεση λύσης με «όπλο» τον διάλογο και η καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας βοηθούν αποφασιστικά στη διατήρηση των οικογενειακών δεσμών που συχνά διαταράσσονται από τις κληρονομικές διαφορές.

• Ευελιξία. Τα δύο μέρη που έχουν αποφασίσει να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση μπορούν να βρουν εξατομικευμένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

• Αποφυγή μακροχρόνιων δικαστικών διεργασιών. Προσφέρει μια εναλλακτική λύση χωρίς μακροχρόνιες δικαστικές διαδικασίες.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα

Και για να μιλάμε με παραδείγματα: μία κληρονομική διαφορά – ανάλογα βέβαια με τη φύση της και το πόσο αποφασισμένα είναι τα διάδικα μέρη να αναζητήσουν τη λύση έξω από τις δικαστικές αίθουσες – θα μπορούσε να αποφέρει αποτελέσματα μέσα σε ένα με δύο μήνες, όταν για να φτάσουν στο ίδιο αποτέλεσμα διά της δικαστικής οδού μπορεί να απαιτηθεί χρονικό διάστημα που πολλές φορές ξεπερνά και τα πέντε χρόνια.

Επιπλέον, η κληρονομική διαμεσολάβηση προσφέρει ευέλικτες και εξατομικευμένες λύσεις, που εκ του νόμου δεν μπορούν να καταστούν εφικτές μέσω των δικαστηρίων, καθώς και το προνόμιο της ρήτρας εμπιστευτικότητας, αφού ό,τι διαμείβεται μένει εντός της οικογένειας. Ετσι, οι κληρονόμοι που έχουν διαφορές για ακίνητη περιουσία μπορούν να συμφωνήσουν και να προχωρήσουν σε ανταλλαγή ακινήτων ή, ακόμη, όταν απαιτείται να αποζημιώσει ο ένας τον άλλον, αυτό να γίνει με δόσεις και όχι εφάπαξ, ώστε και ο δικαιούχος να αποζημιωθεί και ο υπόχρεος να μπορέσει να εκπληρώσει το «χρέος» του χωρίς εντάσεις και διενέξεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι η κληρονομική διαμεσολάβηση, ως τρόπος επίλυσης διαφορών, είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως στη Γερμανία και τη Γαλλία.

Αντίθετα, στην Ελλάδα ο θεσμός της κληρονομικής διαμεσολάβησης δεν είναι γνωστός και μόνο τα τελευταία χρόνια, όπως προκύπτει από επίσημα στοιχεία, αρχίζουν δειλά δειλά οι αριθμοί να καταγράφουν μικρή αλλά σταθερή άνοδο, αν και μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα, όπως λένε όσοι γνωρίζουν καλά τα δεδομένα, έχουμε ακόμη πολύ δρόμο να διανύσουμε.

Και αυτό παρά το γεγονός ότι στο τέλος της διαδικασίας, όπου κομβικό ρόλο παίζει ο διαμεσολαβητής, η απόφαση στην οποία θα καταλήξουν συναινετικά τα δύο μέρη έχει ισχύ εκτελεστού τίτλου, επιτρέποντας στους κληρονόμους να διενεργήσουν όλες τις αναγκαίες πράξεις σαν να είχαν στα χέρια τους μία δικαστική απόφαση.

«Η κληρονομική διαμεσολάβηση δίνει τη δυνατότητα να λυθούν χωρίς εντάσεις τα ζητήματα που γεννώνται και να κλείσει ο κύκλος με μια κοινά αποδεκτή λύση και από τις δύο πλευρές. Αναγκαία προϋπόθεση για να προχωρήσει ο θεσμός της διαμεσολάβησης είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών και των δικηγόρων», σημειώνει με έμφαση στα «ΝΕΑ» ο Ν. Κανελλόπουλος, ο οποίος ασχολείται πολλά χρόνια με τις εναλλακτικές μορφές επίλυσης δικαστικών διαφορών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κληρονομική διαμεσολάβηση εντάσσεται στις εναλλακτικές μορφές επίλυσης διαφορών που έχουν θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα εδώ και σχεδόν 15 χρόνια, ενώ μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Δικαιοσύνης, του αρμόδιου υπουργού Γιώργου Φλωρίδη και του υφυπουργού Ιωάννη Μπούγα, ετοιμάζεται νέος Κώδικας Διαμεσολάβησης, με στόχο να έχει ψηφιστεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι έφερε την αναβάθμιση από τον FTSE Russell – Οι καταλύτες

Μειώσεις τιμών: Οι πρώτοι 15 προμηθευτές έστειλαν λίστες με 300 κωδικούς 

Μειώσεις τιμών: Οι πρώτοι 15 προμηθευτές έστειλαν λίστες με 300 κωδικούς 

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές
Σπάνια και απειλούμενη 08.10.25

Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές

Τα πρώτα αποτελέσματα των δράσεων της «Συμμαχίας για την Αγρια Ζωή», τη συλλογική πρωτοβουλία 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων, παρουσίασε το WWF Ελλάς- Μιλούν στο in μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό
Ελλάδα 07.10.25 Upd: 22:45

Ισχυρή έκρηξη σε ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου – Άγνωστοι πέταξαν εκρηκτικό μηχανισμό

Κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών ερευνά το σημείο της έκρηξης - Μικρές ζημιές στο κέντρο διασκέδασης και σε ένα αυτοκίνητο

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
ΚΚΕ: Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού
Ελλάδα 07.10.25

Η νίκη Ρούτσι είναι αποτέλεσμα του αγώνα του, των συγγενών, αλλά και της συμπαράστασης του λαού, λέει το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία σχολιάζει τον τερματισμό της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι, την νίκη των συγγενών με την συμπαράσταση του λαού και την απαιτούμενη επαγρύπνηση

Σύνταξη
Οδηγεί σχεδόν ο ένας στους δύο γάμους σε διαζυγιο; Τι ακριβώς δείχνουν τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Δημογραφικό 07.10.25

Οδηγεί σχεδόν ο ένας στους δύο γάμους σε διαζύγιο; Η αλήθεια πίσω από τις στατιστικές

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δημογραφικό δείχνουν ότι σε καθε 100 γάμους, αντιστοιχούν 42 διαζύγια. Όμως η ανάγνωση των στατιστικών θέλει προσοχή. Ο δημογράφος Βύρων Κοτζαμάνης, μας εξηγεί γιατί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πάνος Ρούτσι: Σταματά την απεργία πείνας – «Το φως νίκησε το σκοτάδι»
Η στιγμή της ανακοίνωσης 07.10.25

Σταματά την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι - «Το φως νίκησε το σκοτάδι»

Μετά από 23 ημέρες απεργίας πείνας ο Πάνος Ρούτσι βγαίνει νικητής καθώς ο αγώνας του «μπόρεσε να νικήσει εκείνους που ήθελαν με σκοτεινές διεργασίες να κρύψουν την αλήθεια».

Φωτογραφίες-Βίντεο: Δημήτρης Πέρρος
Γάζα: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία – «Stop στη γενοκτονία» – Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές
Ξύλο και δακρυγόνα 07.10.25 Upd: 21:35

«Stop στη γενοκτονία στη Γάζα»: Στην πρεσβεία του Ισραήλ έφτασε η πορεία - Επίθεση των ΜΑΤ στους διαδηλωτές

Μαζική ήταν η πορεία ενάντια στον πόλεμο στη Γάζα που σήμερα συμπληρώνει τα δύο χρόνια του - Η Αστυνομία επιτέθηκε με δακρυγόνα και κρότου - λάμψης στους διαδηλωτές, πολλές προσαγωγές

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά
Εν αναμονή διαβεβαίωσης 07.10.25 Upd: 17:46

Πάνος Ρούτσι: Συνεχίζω τον αγώνα μου μέχρι τα αιτήματα μου να γίνουν δεκτά

Συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας ο Πάνος Ρούτσι αναμένοντας να λάβει επίσημη διαβεβαίωση ότι τα αιτήματά του για διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων στην σορό του παιδιού του θα γίνουν δεκτά στέλνει ο Πάνος Ρούτσι από το Σύνταγμα. 

Σύνταξη
Λιβαδειά: Ένταση με αγρότες – Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα
Ελλάδα 07.10.25

Ένταση με αγρότες στη Λιβαδειά - Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, «περικύκλωσαν» τον Κώστα Τσιάρα

Ένταση στη Λιβαδειά όταν αγρότες της Βοιωτίας έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και περικύκλωσαν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης.

Σύνταξη
Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς
Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα 08.10.25

Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλέξης Τσίπρας: Ο αντίκτυπος της παραίτησης εκτός συνόρων – Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό
Άλλαξε τα δεδομένα 08.10.25

Ο αντίκτυπος της παραίτησης Τσίπρα εκτός συνόρων - Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό

Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια τολμηρή πολιτική κίνηση που εκ των πραγμάτων οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ανακατατάξεις. Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής. Η είδηση κέντρισε το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για Βορίδη – Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα
O τεχνικός σύμβουλος 08.10.25

Οι αποκαλύψεις για Βορίδη - Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα

Ανοίγουν τα στόματα στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μπάλα των αποκαλύψεων παίρνει και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου.

Σύνταξη
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Θα τους ξεχωρίσει; 08.10.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl

«Αρχίστε να μιλάτε με λατινική προφορά και δείτε αν η Νόεμ μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος», σχολίασε με χιούμορ η Γούπι Γκόλντμπεργκ σχετικά με την απόφαση να παραμονεύει η ICE στο σόου του Bad Bunny.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα
«Σιωπή = συνενοχή» 08.10.25

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet καταπιάνεται με την «υγειοκτονία» την ολοκληρωτική επίθεση στα νοσοκομεία στη Γάζα και την μη καταδίκη από τις παγκόσμιες Ιατρικές Εταιρείες

Σύνταξη
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές
Σπάνια και απειλούμενη 08.10.25

Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές

Τα πρώτα αποτελέσματα των δράσεων της «Συμμαχίας για την Αγρια Ζωή», τη συλλογική πρωτοβουλία 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων, παρουσίασε το WWF Ελλάς- Μιλούν στο in μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή
Ειρηνευτικές business 08.10.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο διπλωματικό προσκήνιο μέσω Γάζας, τα επιχειρηματικά deals στον Κόλπο και η θολή «αιώνια ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου
Νερά του Χάους 08.10.25

Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ναός του Καρνάκ δεν χτίστηκε στην ξηρά, αλλά πάνω σε ποτάμια αναβαθμίδα του Νείλου, ένα νησί που «αναδυόταν» μετά τις πλημμύρες, συμβολίζοντας τον μύθο της δημιουργίας

Σύνταξη
«The Lancet»: Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές
EAT-Lancet 08.10.25

Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «The Lancet» διαπιστώνει ότι οι διατροφικές μας συνήθειες αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συμβάλλουν στην αύξηση των χρόνιων ασθενειών και είναι υπεύθυνες για την αύξηση των ανισοτήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα
Κόσμος 08.10.25

Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής για το 2025 Τζον Κλαρκ προειδοποίησε πως στη μετά Τραμπ εποχή, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο επίπεδο πριν την ανάληψη της προεδρίας του

Σύνταξη
Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι
Κόσμος 08.10.25

Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι

Με την έκδοση στις ΗΠΑ του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών Φρεντ Ματσάδο για άλλη υπόθεση, θα φύγει από το προσκήνιο η υπόθεση της χρηματοδότησης βουλευτή και του ξεπλύματος χρήματος

Σύνταξη
Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»
Νoβoβoρόνεζ 08.10.25

Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Νοβοβορόνεζ και εξέδωσε ανακοίνωση για τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Σύνταξη
Πολωνία: Η Βαρσοβία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στον Nord Stream 2
Κόσμος 08.10.25

Η Πολωνία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στο Nord Stream 2

Δεν συμφέρει την Πολωνία να παραδώσει αυτόν τον πολίτη σε μια ξένη χώρα, είπε ο Ντόναλντ Τουσκ αγνοώντας το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ενεργοποίησε η Γερμανία για την επίθεση στον Nord Stream 2.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

