Μίκα Μούρινεν: Εντυπωσίασε ο «Slim Jesus» στο ντεμπούτο του με την Παρτιζάν (vid)
Ο Μίκα Μούρινεν έκανε το ντεμπούτο του με την Παρτιζάν και όπως ήταν αναμενόμενο, έκλεψε από νωρίς τις εντυπώσεις με το θεαματικό παιχνίδι του.
- Προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς και ο πρώτος που έλεγξαν ήταν... αστυνομικός
- Ακίνητα: Επιβράδυνση στις αγοραπωλησίες, γκάζι στις γονικές παροχές
- Αρχίζει στη Βουλή η επεξεργασία του εργασιακού νομοσχεδίου - Σε θέση μάχης κόμματα και συνδικάτα
- Ανατροπή στις καθυστερήσεις: Το smartphone μπορεί να «προβλέψει» θέματα ψυχικής υγείας;
Ο Μίκα Μούρινεν, το μεγάλο ταλέντο του φινλανδικού μπάσκετ με το προσωνύμιο «Slim Jesus», έκανε το πρώτο του βήμα στο κορυφαίο επίπεδο τη Δευτέρα, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά με τη φανέλα της Παρτιζάν στο Βελιγραδί.
Ο 18χρονος φόργουορντ πραγματοποίησε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη νίκη της ομάδας του επί της Κρκα με 84–78, για την Αδριατική Λίγκα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον έριξε στο παρκέ στις αρχές της δεύτερης περιόδου και ο νεαρός φόργουορντ δεν άργησε να δείξει το ταλέντο του. Παίζοντας με αυτοπεποίθηση, κατέγραψε δύο ριμπάουντ, δύο ασίστ και μια εντυπωσιακή τάπα ήδη στο πρώτο ημίχρονο.
Η στιγμή του ήρθε στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν με ένα τρίποντο από τη γωνία ανέβασε το προβάδισμα της Παρτιζάν, και λίγο αργότερα ξεσήκωσε το κοινό με δύο διαδοχικά καρφώματα, που έκαναν τους πάνω από 6.000 φιλάθλους να σηκωθούν όρθιοι.
Ο Μούρινεν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 7 πόντους (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κόψιμο σε 17 λεπτά συμμετοχής, ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό δείγμα για τον νεαρό Φινλανδό, που δείχνει πως έχει όλα τα φόντα για ένα λαμπρό μέλλον.
Τα highlihts από το ντεμπούτο του Μούρινεν
🇫🇮 Miikka Muurinen in his debut for Partizan in the win over KRKA in the ABA
7 points
2 boards
2 assists
1 block
3-9 FG
1-3 3P
17 minutes
Fun first showing for Muurinen with an encouraging sample of minutes played in his debut. pic.twitter.com/m0Au5ukk7Z
— nbadraftpoint (@nbadraftpoint) October 6, 2025
Η Παρτιζάν, αν και απειλήθηκε στο τέλος, κράτησε τη νίκη με κορυφαίους τους Μαρίνκοβιτς (12 π.), Ποκουσέφσκι (10 π.) και Τζόουνς (10 π.)
- Νέα κόντρα Μουρίνιο με δημοσιογράφο: «Θες να μου πεις πόσα βγάζεις;» (vid)
- Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)
- Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)
- Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
- Επίθεση χάκερς στα social media της Μπαρτσελόνα (pic)
- Στον πάγκο της ΑΕΛ ο Στέλιος Μαλεζάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις