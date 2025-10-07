Μίκα Μούρινεν: Εντυπωσίασε ο «Slim Jesus» στο ντεμπούτο του με την Παρτιζάν (vid)

Ο Μίκα Μούρινεν, το μεγάλο ταλέντο του φινλανδικού μπάσκετ με το προσωνύμιο «Slim Jesus», έκανε το πρώτο του βήμα στο κορυφαίο επίπεδο τη Δευτέρα, αγωνιζόμενος για πρώτη φορά με τη φανέλα της Παρτιζάν στο Βελιγραδί.

Ο 18χρονος φόργουορντ πραγματοποίησε εντυπωσιακό ντεμπούτο στη νίκη της ομάδας του επί της Κρκα με 84–78, για την Αδριατική Λίγκα. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον έριξε στο παρκέ στις αρχές της δεύτερης περιόδου και ο νεαρός φόργουορντ δεν άργησε να δείξει το ταλέντο του. Παίζοντας με αυτοπεποίθηση, κατέγραψε δύο ριμπάουντ, δύο ασίστ και μια εντυπωσιακή τάπα ήδη στο πρώτο ημίχρονο.

Η στιγμή του ήρθε στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν με ένα τρίποντο από τη γωνία ανέβασε το προβάδισμα της Παρτιζάν, και λίγο αργότερα ξεσήκωσε το κοινό με δύο διαδοχικά καρφώματα, που έκαναν τους πάνω από 6.000 φιλάθλους να σηκωθούν όρθιοι.

Ο Μούρινεν ολοκλήρωσε τον αγώνα με 7 πόντους (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κόψιμο σε 17 λεπτά συμμετοχής, ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό δείγμα για τον νεαρό Φινλανδό, που δείχνει πως έχει όλα τα φόντα για ένα λαμπρό μέλλον.

Τα highlihts από το ντεμπούτο του Μούρινεν

🇫🇮 Miikka Muurinen in his debut for Partizan in the win over KRKA in the ABA 7 points

2 boards

2 assists

1 block

3-9 FG

1-3 3P

17 minutes Fun first showing for Muurinen with an encouraging sample of minutes played in his debut. pic.twitter.com/m0Au5ukk7Z — nbadraftpoint (@nbadraftpoint) October 6, 2025

Η Παρτιζάν, αν και απειλήθηκε στο τέλος, κράτησε τη νίκη με κορυφαίους τους Μαρίνκοβιτς (12 π.), Ποκουσέφσκι (10 π.) και Τζόουνς (10 π.)