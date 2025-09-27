Ο Μούρινεν και οι λόγοι που διάλεξε την Παρτιζάν

Ο Μίκα Μούρινεν άφησε το λύκειο της Αριζόνα και επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρτιζάν. Η σερβική ομάδα προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη που αποτελεί ταυτόχρονα επένδυση για το μέλλον, κάνοντας δικό της τον Φινλανδό που εντυπωσίασε στο Eurobasket.

Για την απόφασή του να ενταχθεί στην ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε σε μέσο της χώρας του ο 18χρονος, δηλώνοντας πως θεώρησε καλύτερη επιλογή για την καριέρα του να αγωνιστεί στην Ευρώπη φέτος αντί να συνεχίσει στο λύκειο. Παράλληλα, ο Μούρινεν ανέφερε ότι το στόχος του παραμένει να συμμετέχει στο draft του NBA το 2027, ενώ επιθυμεί να εγγραφεί σε κολλέγιο της Αμερικής την επόμενη σεζόν.

Τέλος, αναφέρθηκε και στον καινούριο του προπονητή, δηλώνοντας ότι η εμπειρία του αλλά και οι απαιτήσεις του θα βοηθήσουν σημαντικά στην εξέλιξή του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μούρινεν

Για την επιλογή της Παρτιζάν: «Μετά τo Eurobasket, εξέτασα τις επιλογές μου, είτε θα ήταν η τωρινή μου, είτε η πρώην πλέον ομάδα μου Arizona Kompas είτε κάτι άλλο. Εξετάσαμε όλες τις επιλογές και αυτή ήταν η πιο κατάλληλη αυτή τη στιγμή»

Για το κολλέγιο και το NBA: «Έχω ακόμα την ίδια τακτική. Στόχος μου θα ήταν να εγγραφώ στο κολέγιο μετά την ερχόμενη σεζόν και στη συνέχεια να δηλώσω συμμετοχή στο draft το καλοκαίρι του 2027. Αυτό το πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει. Προς το παρόν, είναι απλώς μια στάση στη Σερβία. Μπορεί να συμβεί, αν τα πάω καλά εκεί και αν μου αρέσει, να παραλείψω το κολέγιο πριν από το draft. Αλλά δεν το πιστεύω, γιατί θέλω ακόμα να πάω στο κολέγιο»

Για τον Ομπράντοβιτς: «Δεν ξέρω πολλά ακόμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μια καλή ομάδα. Ο Ομπράντοβιτς είναι ένας πολύ έμπειρος προπονητής. Ανυπομονώ να είμαι στην ομάδα του. Είμαι έτοιμος για αυτή την πρόκληση. Ο λόγος που πηγαίνω εκεί είναι επειδή θέλω να εξελιχθώ. Αυτό απαιτεί να έχεις έναν αυστηρό και απαιτητικό προπονητή»