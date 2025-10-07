newspaper
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Μια σημαία της Παλαιστίνης βρίσκεται πλέον στα Μετέωρα [βίντεο]
Ελλάδα 07 Οκτωβρίου 2025 | 02:00

Μια σημαία της Παλαιστίνης βρίσκεται πλέον στα Μετέωρα [βίντεο]

Μια σημαία της Παλαιστίνης έχει πλέον τοποθετηθεί σε έναν από τους πανέμορφους σχηματισμούς στα Μετέωρα αντικρύζοντας την Καλαμπάκα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
A
A
Μια ομάδα από όλη την Ελλάδα, εκτύπωσε και τοποθέτησε μια σημαία της Παλαιστίνης 4χ10 μέτρων και την τοποθέτησε στα Μετέωρα. Το επόμενο πρωί οι κάτοικοι είδαν στον περήφανο σχηματισμό την Παλαιστινιακή σημαία και εξεπλάγησαν πως κάποιος κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι εκεί πάνω να την τοποθετήσει.

Η σημαία είναι ορατή από την πόλη της Καλαμπάκας. Το αρχικό σκεπτικό ήταν να είναι εμφανής η σημαία στους ισραηλινούς τουρίστες που συρρέουν στην περιοχή και σαφές πως οι υποστηρικτές της Παλαιστίνης μπορούν να φτάσουν παντού.

Οι συμμετέχοντες κάλυψαν την δράση τους και έστειλαν φωτογραφίες και το βίντεο τραβηγμένο από drone σε μέσα και πρόσωπα που εμπιστεύονταν. Το βίντεο είναι σαφές «Σταματήστε την Γενοκτονία – Λευτεριά στην Παλαιστίνη».

Πλέον μπορούν να πάνε όσοι θέλουν να προσπαθήσουν να κατεβάσουν την σημαία, μόνο που θα χρειαστούν πολύ καλές γνώσεις αναρρίχησης και ειδικό εξοπλισμό. Στα κοινωνικά

Περισσότερες φωτογραφίες από την δράση υπέρ της Παλαιστίνης στα Μετέωρα

 

Αντίστοιχα βίντεο με την σημαία στα Μετέωρα προκάλεσαν την οργή του ακροδεξιού όχλου που παρασιτεί στο Χ

Πολλοί από όσους πληρώνονται για να γράφουν αρνητικά σχόλια για το Global Sumud Flotilla και την Παλαιστίνη έσπευσαν κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις για να σχολιάσουν πόσο μια σημαία ενός λαού που βομβαρδίζεται καθημερινά εδώ και δύο χρόνια με περισσότερους από 67.000 καταγεγραμμένους νεκρούς (και με τους πραγματικούς αριθμούς να υπολογίζονται ως άνω των 200.000), προσβάλει τις αρχές τους.

Όμως αυτό που μπορεί να ευχηθεί κανείς, είναι καλή τύχη να την κατεβάσουν, καθώς η σημαία θα κατέβει όταν το θελήσει η ομάδα για να την χρησιμοποιήσει σε άλλες δράσεις σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

