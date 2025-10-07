Αλόννησος: Ιστιοπλοϊκό λαμπάδιασε και καταστράφηκε ολοσχερώς μέσα σε λίγα λεπτά

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ σε ιστιοπλοϊκό που ήταν αραγμένο στο λιμανάκι της Στενής Βάλας, στην Αλόννησο.

Το σκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά την άμεση επέμβαση του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.

Στο σκάφος επέβαιναν 4 άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, ενώ στο σημείο μετέβη άμεσα περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προχώρησαν σε κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια της φωτιάς.