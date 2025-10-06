Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα
Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
- Οι αεροπορικές στρέφονται στην πολυτέλεια – Στοχεύουν στην premium εξυπηρέτηση
- Τραγωδία: Τουρίστας λιποθύμησε και πέθανε ενώ έκανε πεζοπορία
- «Ήμουν έτοιμος να αυτοκτονήσω»: Ο Όζι Όσμπορν μετά από την αποτυχημένη επέμβαση στον αυχένα
- Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το βράδυ της Δευτέρας το Κρεμλίνο.
Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν επίσης ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για την σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.
Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
- Γάζα: Τα εμπόδια που μπορούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις – Σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι στο Κάιρο
- Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!
- Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας
- Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα
- Στη φόρα διάλογοι του VAR για ντέρμπι στην Τουρκία (pics)
- Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις