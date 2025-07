Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε σήμερα τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σεβαστεί «την εδαφική ακεραιότητα» της Συρίας, μια εβδομάδα μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις στο νότιο τμήμα της χώρας και τους επακόλουθους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο Πούτιν «υπογράμμισε τη σπουδαιότητα διατήρησης της ενότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας, καθώς και την ενδυνάμωση της εσωτερικής πολιτικής σταθερότητας», αναφέρει η ανακοίνωση του Κρεμλίνου σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Putin and Netanyahu held a phone call to discuss Middle East tensions.

Putin stressed a peaceful resolution to regional conflicts, reaffirmed support for Syria’s sovereignty and internal stability, and offered Russia’s help in easing Iran-Israel tensions, especially on Iran’s… pic.twitter.com/x1zmKbr3GO

— Clash Report (@clashreport) July 28, 2025