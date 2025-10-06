Νάμπια, Αμπερ-Μπαϊτζάν, «Θηλή» – Η… γεωγραφία Τραμπ

Οι γεωγραφικές γκάφες του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχουν γίνει ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα μεγάλων μέσω ενημέρωσης που δε χάνουν ευκαιρία να περιπαίζουν τον επικεφαλής του Λευκού Οίκου για την… ασχετοσύνη που επιδεικνύει σε αρκετές περιπτώσεις όσον αφορά σε θέματα πόλεων, κρατών ή και πολιτικών.

Σε σχετικό άρθρο το Politico σταχυολογεί τα πιο καραμπινάτα περιστατικά που αφορούν λάθος αναφορές του Τραμπ σε θέματα που σχετίζονται με γεωγραφία.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές και πρόσφατες περιπτώσεις είναι αυτή της Αλβανίας που συχνά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, μπερδεύει με την… Αρμενία, αναφερόμενος στην στρατιωτική της διένεξη με το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν για τον θύλακο του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Η γεωγραφία δεν είναι ένα δυνατό σημείο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ

Ο Έντι Ράμα, πρωθυπουργός της Αλβανίας, γέλασε σε βάρος του Τραμπ στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής της Συνόδου Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κοπεγχάγη.

Όταν ο Ράμα γέλαγε με τον Τραμπ και τον πόλεμο Αλβανίας – Άμπερ Μπαϊτζάν

Ο Ράμα επέπληξε αστειευόμενος τον Εμανουέλ Μακρόν επειδή δεν συνεχάρη αυτόν και τον Ιλχάμ Αλίγιεφ του Αζερμπαϊτζάν για το τέλος της σύγκρουσης μεταξύ τους που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Τραμπ. Βέβαια στην πραγματικότητα η σύγκρουση αφορά το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, όχι την Αλβανία – ένα λάθος που ο Τραμπ έχει κάνει επανειλημμένα ( έχει επίσης αναφερθεί στο «Αμπερ-Μπαϊτζάν»).

Η γεωγραφία δεν είναι ένα δυνατό σημείο του Τραμπ (αυτό θα ήταν υπερβολή), καθώς κάποτε επαίνεσε το σύστημα υγείας στη… «Νάμπια» , μια χώρα που βέβαια δεν υπάρχει (ίσως μια διασταύρωση μεταξύ Γκάμπια και Νάρνια;). Και το 2023, αποκάλεσε τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν «ηγέτη της Τουρκίας» και είπε ότι η χώρα του έχει «μέτωπο» με τη Ρωσία (ενώ αντίθετα οι δύο χώρες έχουν πολύ “ζεστές” σχέσεις).

Επίσης, αποκάλεσε το Βέλγιο «όμορφη πόλη», αναφερόμενος στο Παρίσι είπε ότι βρισκόταν στη Γερμανία και έχει αναφέρει και ότι υπήρχαν χώρες που ονομάζονταν «Νιπλ» (που στα αμερικανικά σημαίνει… θηλή) και «Μπάτον». Φυσικά προσπάθησε να αναφερθεί στο Νεπάλ και το Μπουτάν που βρίσκονται στην Ασία.

Αλλά ο Τραμπ δεν είναι ο μόνος που έχει σοβαρό γεωγραφικό πρόβλημα.

Οι πολιτικοί με χαμηλή βαθμολογία στη… γεωγραφία

Ο πρώην Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ κάποτε ξέχασε από πού κατάγεται η σύζυγός του, λέγοντας σε μια αντιπροσωπεία στο Πεκίνο ότι «η γυναίκα μου είναι Γιαπωνέζα, η γυναίκα μου είναι Κινέζα. Αυτό είναι ένα τρομερό λάθος».

Το 2007, ο Τζορτζ Μπους ο νεότερος («τον οποίο όλοι κοροϊδεύαμε αλλά η προεδρία του οποίου σήμερα μοιάζει με κάποιο είδος χρυσής εποχής», αναφέρει σκωπτικά το δημοσίευμα του Pοlitico)) μπέρδεψε την Αυστρία με την Αυστραλία επαινώντας τον τότε πρωθυπουργό της Αυστραλίας Τζον Χάουαρντ για την επίσκεψή του στα αυστριακά στρατεύματα στο Ιράκ.

Υπήρξε μια εποχή που ο Steve Pallett, ένας πολιτικός από το Τζέρσεϊ ταξίδεψε αεροπορικώς για το Παγκόσμιο Κύπελλο Χορού στη Βουδαπέστη αλλά δυστυχώς, η εκδήλωση διεξαγόταν στο Βουκουρέστι.

Το 2023, η VisitSweden — μια κρατική εταιρεία που προωθεί τη Σουηδία ως τουριστικό προορισμό — δημοσίευσε ένα βίντεο που έλεγε στους ανθρώπους να μην μπερδεύουν τη χώρα με την Ελβετία, αν και μπορεί να ενίσχυσε ακούσια τον τουρισμό προς την Ελβετία υπενθυμίζοντας στους ανθρώπους ότι το LSD εφευρέθηκε εκεί.

Και ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Βίτολντ Βαστσικόφσκι, δήλωσε ότι συναντήθηκε με αξιωματούχους από το «Σαν Εσκομπάρ», χώρα που βέβαια δεν υπάρχει…

