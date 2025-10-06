Ο «μονόδρομος» στην Γλασκώβη

Η Εθνική μας ομάδα αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης εκτός έδρας την Σκωτία, στο πλαίσιο των προκριματικών της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και το παιχνίδι στην Γλασκώβη είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό.

Για ν΄ακριβολογούμε, είναι ο αγώνας που θα κρίνει πολλά σε ότι αφορά την προσπάθεια του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, για απ’ ευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ του επόμενου καλοκαιριού.

Η νίκη είναι «μονόδρομος» για την Εθνική μας στην Γλασκώβη, καθώς μετά το παιχνίδι με τους Σκωτσέζους ακολουθεί το πιο δύσκολο παιχνίδι του ομίλου, η «μάχη» με την Δανία στην Κοπεγχάγη.

Αυτό όμως που πρέπει να κυριαρχεί στη σκέψη όλων στην Εθνική μας ομάδα, είναι η μεγάλη κόντρα με την Σκωτία καθώς η Εθνική θέλει πάση θυσία τη νίκη. Με βάση την εικόνα του ομίλου μετά από δύο παιχνίδια, είναι ξεκάθαρο πως θέλουμε μια μεγάλη νίκη στο Πάρκχεντ και η Εθνική είναι σε θέση να τα καταφέρει.

Θα πρέπει όμως να υπάρχει η απαραίτητη συγκέντρωση, στοιχείο που δεν υπήρχε στο εντός έδρας παιχνίδι με τους Δανούς και η ήττα αυτή μας έφερε στην τρίτη θέση του ομίλου.

Αν κάποιος θεωρεί ότι ο αγώνας της Εθνικής μας στην Γλασκώβη θα είναι εύκολος, έχοντας στο μυαλό του τη νίκη μας με 3-0 στα πλέι οφ του Nations League τον περασμένο Μάρτη, καλό θα είναι ν’ αναθεωρήσει τις απόψεις του, γιατί η Σκωτία είναι στο κόλπο της πρόκρισης και θα τα δώσει όλα για τη νίκη.

Η Εθνική μας ομάδα πρέπει να προετοιμαστεί για μια μεγάλη «μάχη» στο Πάρκχεντ γιατί οι Σκωτσέζοι βλέπουν πως αν πάρουν τη νίκη στον αγώνα της Πέμπτης, θα έχουν κάνει σημαντικό βήμα για να διεκδικήσουν ακόμα και την πρώτη θέση του γκρουπ κι αυτό τους κάνει ακόμα πιο επικίνδυνους.

Μεγάλη σημασία για την έκβαση της αναμέτρησης, θα παίξει η συγκέντρωση των διεθνών μας και ο τρόπος με τον οποίο θα παίξουμε στην κόντρα. Αν καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε χώρους με τις αντεπιθέσεις θα έχουμε κάνει ένα καλό βήμα για την υλοποίηση του στόχου μας.

Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει πρώτα να κλέψουμε μπάλες κι αυτό προϋποθέτει δύναμη και νεύρο στις μονομαχίες.

Επαναλαμβάνουμε όμως, το παιχνίδι θα είναι κάτι παραπάνω από δύσκολο, γιατί οι Σκωτσέζοι θεωρούν ότι με νίκη την Πέμπτη μπορούν να κάνουν το μεγάλο «κόλπο».

Γι’ αυτό και πρέπει η Εθνική μας ομάδα να δώσει το 100% για να πάρει τη νίκη στην πρωτεύουσαβ της Σκωτίας και να πάει να παίξει «τελικό» με τους Δανούς στην Κοπεγχάγη.