Η Εθνική υποχώρησε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη (pic)

Ανανεώθηκε την Πέμπτη (18/9) το ranking της FIFA, μετά την τελευταία διακοπή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Εθνική μας ομάδα έχασε μία θέση στην κατάταξη, μετά τη νίκη απέναντι στη Λευκορωσία και την ήττα από τη Δανία και πλέον βρίσκεται στην 40η θέση.

Στην 39η θέση βρίσκεται η Τσεχία, που κέρδισε δύο θέσεις στην κατάταξη, ενώ πίσω από την Ελλάδα βρίσκεται η Ουγγαρία, καθώς στην τελευταία διακοπή είχε μία ήττα και μία ισοπαλία, κάτι που την οδήγησε σε πτώση τριών θέσεων.

Στην πρώτη πεντάδα του FIFA ranking υπήρξαν ανακατατάξεις, καθώς η Αργεντινή έπεσε από την πρώτη θέση στην τρίτη, με την Ισπανία να βρίσκεται πλέον στην κορυφή και τη Γαλλία να την ακολουθεί. Παράλληλα, η Βραζιλία έπεσε στην 6η θέση, με την Πορτογαλία να την προσπερνάει.

Η σχετική ανάρτηση