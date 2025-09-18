Η Εθνική υποχώρησε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη (pic)
Μια θέση έπεσε στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου μετά την τελευταία διακοπή, όπως έκανε γνωστό η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
- Ολοκληρώθηκε η αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας του ΓΕΕΘΑ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
- «Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ
- «Θα σταθώ δίπλα σου» - Πατέρας ξεκινά απεργία πείνας σε ένδειξη στήριξης στον Πάνο Ρούτσι
- Ελεύθεροι οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί για την φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας
Ανανεώθηκε την Πέμπτη (18/9) το ranking της FIFA, μετά την τελευταία διακοπή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η Εθνική μας ομάδα έχασε μία θέση στην κατάταξη, μετά τη νίκη απέναντι στη Λευκορωσία και την ήττα από τη Δανία και πλέον βρίσκεται στην 40η θέση.
Στην 39η θέση βρίσκεται η Τσεχία, που κέρδισε δύο θέσεις στην κατάταξη, ενώ πίσω από την Ελλάδα βρίσκεται η Ουγγαρία, καθώς στην τελευταία διακοπή είχε μία ήττα και μία ισοπαλία, κάτι που την οδήγησε σε πτώση τριών θέσεων.
Στην πρώτη πεντάδα του FIFA ranking υπήρξαν ανακατατάξεις, καθώς η Αργεντινή έπεσε από την πρώτη θέση στην τρίτη, με την Ισπανία να βρίσκεται πλέον στην κορυφή και τη Γαλλία να την ακολουθεί. Παράλληλα, η Βραζιλία έπεσε στην 6η θέση, με την Πορτογαλία να την προσπερνάει.
Η σχετική ανάρτηση
🔝🇪🇸 Spain claim the top spot in the latest #FIFARanking!
— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 18, 2025
- «Πρόταση του Ολυμπιακού στον Μόντε Μόρις» (pic+vids)
- Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
- Ναν: «Ζεσταινόμαστε σιγά σιγά, νιώθω καλά φέτος…»
- Ο Ραφίνια παρέλαβε τη φανέλα των 100 χρόνων και ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη (pic)
- Πίσω στη βάση τους οι διεθνείς του Ολυμπιακού – Πόζαραν με τα χάλκινα μετάλλιά τους (pic)
- Η Εθνική υποχώρησε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις