06.10.2025 | 11:54
Στον Πάνο Ρούτσι ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις – Παρακολουθεί το Πεντάγωνο
Διπλωματία 06 Οκτωβρίου 2025 | 11:21

Δυτικά των Ψαρών σε διεθνή ύδατα το Πίρι Ρέις – Παρακολουθεί το Πεντάγωνο

Υπό στενή παρακολούθηση από το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό παραμένει το ερευνητικό Πίρι Ρέις, το οποίο πλέει σε διεθνή ύδατα, δυτικά των Ψαρών.

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Σε διεθνή ύδατα, δυτικά των Ψαρών πλέει το πρωί της Δευτέρας το ερευνητικό σκάφος Πίρι Ρέις, σε συνέχεια της NAVTEX που έχει εκδώσει η Άγκυρα για έρευνες από τις 4-14 Οκτωβρίου.

Παρότι η τουρκική NAVTEX που εκδόθηκε από τον σταθμό της Σμύρνης, απαντήθηκε ακαριαία με ελληνική αντι-NAVTEX, εντούτοις το τουρκικό ερευνητικό σκάφος δίνει συνέχεια στις έρευνες. Παραμένει ζητούμενο το αν η κινητικότητά του θα κλιμακωθεί τα επόμενα εικοσιτετράωρα και στα 22 σημεία, που έχει υποδείξει ως δυνητικά σημεία ερευνών.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή που έχει ορισθεί ως χώρος έρευνας για το τουρκικό ερευνητικό εκτείνεται από τη Θάσο μέχρι τη Χίο, τον Αη Στράτη, τη Μύκονο, την Ικαρία και τους Φούρνους, στον απόηχο της πρότασης της Chevron για έρευνες σε δύο θαλάσσια οικόπεδα, νοτίως της Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, καταγράφοντας πολύ στενά τις κινήσεις του Πίρι Ρέις, αλλά και τα σημεία διέλευσής του, ενώ από τα ραντάρ της Αθήνας, εκτός από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος, δεν εξαιρείται και η δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο οποίος δήλωσε μέσα στο Σαββατοκύριακο πως υφίστανται συμφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο κατά της Τουρκίας.

Ξεκινάει και ο «Θαλασσόλυκος»

Παράλληλα, σήμερα ξεκινάει η άσκηση DenizKurd-I («Θαλασσόλυκος») που λαμβάνει χώρα στη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στην άσκηση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, συμμετέχει ολόκληρος ο τουρκικός στόλος.

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 05.10.25

Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα

Επιβεβαίωση in, με εντολή Γεραπετρίτη τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί ειδική πτήση, ώστε να παραλάβει τους Έλληνες πολίτες του στολίσκου για τη Γάζα και να τους επιστρέψει αυθημερόν στην Αθήνα

Σύνταξη
Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου
Οικονομία 05.10.25 Upd: 15:40

Το καλώδιο απειλεί να πνίξει τις σχέσεις Ελλάδας – Κύπρου – Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου

Πόλεμος ανακοινώσεων και διαρροών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης – Τι γράφουν κυπριακά ΜΜΕ και τι απαντά ο ΑΔΜΗΕ. Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου συγκαλεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη, Χρήστος Κολώνας
Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες
Εξελίξεις στη Γάζα 04.10.25

Μητσοτάκης: «Σημαντικό βήμα προόδου η δήλωση Χαμάς» – Καμία αναφορά για τους 27 Έλληνες απαχθέντες

Στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός τονίζει την ανάγκη για άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα - Ωστόσο δεν κάνει καμία αναφορά στους 27 Έλληνες του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου
Διπλωματία 02.10.25

Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά από την Ελλάδα για το ρεσάλτο στο στολίσκο για τη Γάζα - Σε διαρκή επικοινωνία ο Γεραπετρίτης με το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
Διπλωματία 02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία: Κατέρρευσε η νέα κυβέρνηση σε 12 ώρες – Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση – Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25

Μόλις 12 ώρες άντεξε η νέα κυβέρνηση στη Γαλλία - Εκλογές ζητά η αντιπολίτευση - Με την πλάτη στον τοίχο ο Μακρόν

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο
Το κάλεσμα 06.10.25

Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου με χρηματική ενίσχυση 500 ευρώ το μήνα δημιουργεί κίνητρα για την προσέλκυση νέων γιατρών που επιθυμούν να εργαστούν στα Νοσοκομεία Αγίου Νικολάου και Νεάπολης.

Σύνταξη
Αναστάσιος Ορλάνδος: Αρχιτέκτων και φιλόλογος περιωπής
Χαλκέντερος άνθρωπος 06.10.25

Αναστάσιος Ορλάνδος: Προσφοράς εγκώμιο

Ασχολήθηκε με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική όχι μόνο θεωρητικά σε πλήθος μελετών του, αλλά και στην πράξη, επί σαράντα ολόκληρα χρόνια

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου
Επικαιρότητα 06.10.25

Φάμελλος: Επιστολή στα κόμματα για κοινή δήλωση με αίτημα την απόσυρση του εργασιακού νομοσχεδίου

«Σας καλώ να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία και να απαιτήσουμε με κοινή δήλωση την απόσυρση του απαράδεκτου νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας», αναφέρει ο Σ. Φάμελλος στην επιστολή του.

Σύνταξη
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Το έκανε με κρότο: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό

Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής και άναψε φωτιές στο πολιτικό σκηνικό. Τι σηματοδοτεί αυτή του η κίνηση, πως αλλάζουν τα δεδομένα και γιατί ο Αλέξης θα πρέπει να θυμηθεί και πάλι τον νεότερο εαυτό του.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς
«Πάρ' τον από εδώ» 06.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε σκέφτηκε να γίνει ιερέας, αλλά τον απέκλεισαν λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς

Ο Μάρτιν Σκορσέζε γοητεύτηκε από την ιεροσύνη, αλλά η πραγματική ζωή με την αδρεναλίνη και τις ατασθαλίες της τον οδήγησαν σε ένα άλλο μονοπάτι - ευτυχώς για όσους αγαπήσαμε τις ταινίες του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά
Ντόμινο εξελίξεων 06.10.25

Παραίτηση Τσίπρα: Ο Δρίτσας παίρνει την βουλευτική έδρα και εντάσσεται στη Νέα Αριστερά

Μετά την παραίτηση Τσίπρα, από το βουλευτικό αξίωμα, η έδρα του πηγαίνει στον πρώτο επιλαχόντα, τον Θοδωρή Δρίτσα ο οποίος ωστόσο έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γαλλία: Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Τι θα κάνει ο Μακρόν 06.10.25

Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Σε δίνη η Γαλλία

Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν - Ακυβέρνητη η Γαλλία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Νοσοκομεία – Θεμιστοκλέους: Θριαμβολογίες για το νέο σύστημα ραντεβού που… μπλόκαρε – Τι είπε για την αξιολόγηση

Το νέο σύστημα προγραμματισμού ραντεβού στα δημόσια νοσοκομεία δεν κατάφερε να κρύψει την υποστελέχωση - Τι είπε ο Θεμιστοκλέους

Σύνταξη
Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»
«Πριν είναι αργά» 06.10.25

Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»

Αντί να ρωτάμε αν θα ρισκάρουμε να ξεκινήσουμε τον Γ' ΠΠ, το ερώτημα για τον Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις είναι αν θα ρισκάρουμε να τον σταματήσουμε, διαβλέποντας ο ίδιος ότι η Ευρώπη βαδίζει προς ένα «Περλ Χάρμπορ». Ρεαλισμός ή φρενίτιδα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
