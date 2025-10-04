newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Ξεκίνησε την πορεία του το «Πίρι Ρέις» – Σε ισχύ η τουρκική navtex από τις 4 Οκτωβρίου
Πολιτική 04 Οκτωβρίου 2025

Ξεκίνησε την πορεία του το «Πίρι Ρέις» – Σε ισχύ η τουρκική navtex από τις 4 Οκτωβρίου

Το Πίρι Ρέις προς το παρόν κινείται εντός περιοχών τουρκικής δικαιοδοσίας.

Σύνταξη
Απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής το τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» από το λιμάνι της Σμύρνης.

Σύμφωνα με την έκδοση της νέας Navtex του τουρκικό ερευνητικό θα πραγματοποιήσει έρευνες από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου. Η τουρκική Navtex αποτελεί επανάληψη της προηγούμενης και δεσμεύει για επιστημονικές έρευνες στην επιφάνεια και όχι στον βυθό, περιοχές που είναι εντός τουρκικών χωρικών υδάτων αλλά και σε διεθνή ύδατα δυτικά της Χίου και της Λέσβου, για τις οποίες η αρμοδιότητα για την έκδοση navtex, καθώς και για έρευνα και διάσωση ανήκει στην Ελλάδα.

Η αντι- navtex για το «Πίρι Ρέις»

Για αυτό το λόγο η Αθήνα προχώρησε σε έκδοση αντι -Navtex με την οποία υπενθυμίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα στην επίμαχη περιοχή, η οποία είναι εντός των ορίων της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιστημονικές έρευνες σε διεθνή ύδατα δεν μπορούν να εμποδιστούν ούτε χρειάζονται άδεια, ωστόσο το ζήτημα είναι η έκδοση της navtex και για αυτό η Ελλάδα κατά την πάγια τακτική της προχώρησε στην έκδοση αντι –navtex.

Η θέση του Πίρι Ρέις το πρωί του Σαββάτου

Το πρωί του Σαββάτου το Πίρι Ρέις σύμφωνα με το Marine Traffic, (το στρογγυλό στίγμα στο χάρτη) βρισκόταν νότια της Τενέδου, χωρίς να έχει μπει σε νερά ελληνικής δικαιοδοσίας προς το παρόν.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Euronext: Τι φέρνει η εξαγορά της ΕΧΑΕ – Η ακτινογραφία της πρότασης 

Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

Εισηγμένες: Πόσο έγραψε το κοντέρ της Λεωφόρου Αθηνών το α’ εξάμηνο 

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου
Η ανακοίνωση 03.10.25

ΥΠΕΞ: Επιδόθηκε γραπτό διάβημα στον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα για τις απειλές στους ακτιβιστές του στόλου

Επιβεβαίωση in, επιπλέον των προφορικών διαβημάτων που ήδη έχουν γίνει, ακολούθησε γραπτό διάβημα μετά τις ύβρεις και τις προσβολές υπουργού του Ισραήλ στους ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα
Διπλωματία 03.10.25

Διάβημα του ΥΠΕΞ στον ισραηλινό πρεσβευτή για βίντεο που ο Γκβιρ καθυβρίζει τα μέλη του στολίσκου για τη Γάζα

Σύμφωνα με πληροφορίες του in το ΥΠΕΞ πραγματοποιεί διάβημα στον ισραηλινό πρεσβευτή καταδικάζοντας τις ενέργειες του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ στους συμμετέχοντες του στολίσκου για τη Γάζα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03.10.25

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου
Διπλωματία 02.10.25

Διαβήματα στο Ισραήλ για το στολίσκο για τη Γάζα – Συνάντηση διαδηλωτών με την Παπαδοπούλου

Διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά από την Ελλάδα για το ρεσάλτο στο στολίσκο για τη Γάζα - Σε διαρκή επικοινωνία ο Γεραπετρίτης με το ισραηλινό ΥΠΕΞ

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση
Διπλωματία 02.10.25

Εκπρόσωπος ελληνικού ΥΠΕΞ: 27 Έλληνες έχουν συλληφθεί – Παρακολουθούμε την κατάσταση

Η κ. Ζωχιού, υπενθύμισε την κοινή ανακοίνωση με το ΥΠΕΞ της Ιταλίας, στην οποία οι δύο χώρες καλούσαν τις ισραηλινές αρχές να διασφαλίσουν ασφάλεια συμμετεχόντων και να επιτρέψουν προξενική συνδρομή

Σύνταξη
Κικίλιας: «Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση»
Διπλωματία 02.10.25

«Μοιραζόμαστε μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση» - Κικίλιας για τη συνεργασία Ελλάδας και Κορέας

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, παρευρέθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την εθνική εορτή της Κορέας, ως επίσημος προσκεκλημένος

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» – Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Global Sumud Flotilla 02.10.25

«Αν βλέπετε αυτό το βίντεο σημαίνει ότι έχω απαχθεί» - Τα μηνύματα των Ελλήνων του «ΟΞΥΓΟΝΟ» - Ανάμεσά τους η Πέτη Πέρκα

Ανάμεσα στα μέλη του πληρώματος του «ΟΞΥΓΟΝΟ» ήταν και η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα - Συνεχίζονται οι επιθέσεις στα πλοία του Global Sumud Flotilla

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Η στιγμή της επίθεσης στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» – «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»
Δείτε βίντεο 02.10.25

Καρέ καρέ η επίθεση των ισραηλινών δυνάμεων στο «ΟΞΥΓΟΝΟ» - «Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος»

Από το βράδυ της Τετάρτης τα πλοία του Global Sumud Flotilla δέχονται ισραηλινή επίθεση - Τα ξημερώματα της Πέμπτης το ελληνικό πλοίο «ΟΞΥΓΟΝΟ» καταλήφθηκε από τις ισραηλινές δυνάμεις

Σύνταξη
Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της
Συνάντηση κορυφής - Δανία 01.10.25

Ταύτιση απόψεων Μητσοτάκη – Μελόνι: Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της

Η Ευρώπη πρέπει να προστατεύσει και τα νότια σύνορά της, εκτός από τα ανατολικά, τόνισαν τόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και η Τζόρτζια Μελόνι, κατά τη διάρκεια της άτυπης συνόδου κορυφής της ΕΕ στην Κοπεγχάγη.

Σύνταξη
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla
Στολίσκος για Γάζα 01.10.25

Ελλάδα και Ιταλία ζητούν από το Ισραήλ να διασφαλίσει την ασφάλεια και την προστασία του Gaza Sumud Flotilla

Οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Ιταλίας τονίζουν για το Gaza Sumud Flotilla πως «όλοι πρέπει να απέχουν από πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν όσοι εξακολουθούν να απορρίπτουν την ειρήνη».

Σύνταξη
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα
Διπλωματία 01.10.25

Στην Κοπεγχάγη για την άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ ο Μητσοτάκης – Τι θα πει για την ευρωπαϊκή άμυνα

Ο κ. Μητσοτάκης, με το βλέμμα στην Τουρκία, αναμένεται να τονίσει ότι τα σύνορα της ΕΕ δεν σταματούν στις Βαλτικές χώρες κι ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να καλύπτει και τον νότο και δη τη Μεσόγειο,

Σύνταξη
Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών
Διπλωματία 30.09.25 Upd: 17:19

Σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις – Τι ανακοίνωσε ο Δένδιας για θητεία, απαλλαγές, στράτευση γυναικών

Ολες οι αλλαγές στις Ενοπλές Δυνάμεις σε βαθμολόγιο, μισθολόγιο, σταδιοδρομία, ακαδημαϊκή εκπαίδευση και θητεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω, δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου»
Ελλάδα 04.10.25

Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω, δεν αποχωρώ εάν δεν γίνει δεκτό το αίτημά μου»

«Είμαι εδώ, συνεχίζω την απεργία μου για το αυτονόητο. Δεν σταματάω, θα πάω μέχρι τελικής πτώσεως. Δεν γίνεται να ζούμε σε αυτή τη χώρα και να μου επιτρέπουν να κάνω την εκταφή του παιδιού μου» τονίζει ο Πάνος Ρούτσι μιλώντας στο MEGA

Σύνταξη
Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας – Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν
Πολύτιμοι «συγκάτοικοι» 04.10.25

Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων: Σπάνια είδη της χώρας μας - Οι κίνδυνοι και οι απειλές που αντιμετωπίζουν

Τα τελευταία χρόνια, ολοένα και μειώνεται ο πληθυσμός των ζώων που ζουν στη φύση. Γεγονός που ανησυχεί έντονα επιστήμονες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
Αναβρασμός 04.10.25

Mε SMS ζητεί ο ΕΛΓΑ επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel - «Φιάσκο» καταγγέλλουν βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ διαπιστώθηκε ότι προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίστηκαν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές - Αντιδράσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
Euroleague 04.10.25

Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)

Ο Τι Τζέι Σορτς αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό μετά από μια φανταστική σεζόν στη Euroleague, όμως το ξεκίνημα του στο τριφύλλι δεν είναι καλό – Το δύσκολο έργο του Αταμάν με τον Αμερικανό και η ασθένεια που τον κράτησε πίσω…

Σύνταξη
Super League: Σέντρα στην έκτη αγωνιστική
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Super League: Σέντρα στην έκτη αγωνιστική

Τις αναμετρήσεις Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΛ Novibet – Βόλος και ΟΦΗ – Άρης περιλαμβάνει η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής της Super League, το Σάββατο.

Σύνταξη
Λάρισα: Πέθανε έξω από κέντρο υγείας 47χρονη γυναίκα κατά τη μεταφορά της λόγω ξαφνικών πόνων
Θλίψη 04.10.25

Πέθανε έξω από κέντρο υγείας 47χρονη γυναίκα κατά τη μεταφορά της λόγω ξαφνικών πόνων

Η άτυχη γυναίκα είχε διαμαρτυρηθεί στους συγγενείς της για πόνους που ένιωσε, οι οποίοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ - Εξέπνευσε λίγο προτού εισαχθεί στο Κέντρο Υγείας Γόννων στη Λάρισα

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα «τρελά» χρήματα που έχει δώσει σε αποζημιώσεις προπονητών στη μετά-Φέργκιουσον εποχή (pics)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τα «τρελά» χρήματα που έχει δώσει η Γιουνάιτεντ σε αποζημιώσεις προπονητών στη μετά-Φέργκιουσον εποχή (pics)

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραπαίει με την πάροδο των χρόνων και αυτό αποτυπώνεται στο απίστευτο ποσό που έχουν καταβάλει οι «κόκκινοι διάβολοι» σε αποζημιώσεις προπονητών μετά τη θητεία του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.

Σύνταξη
Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»
Ελλάδα 04.10.25

Ευλογιά προβάτων: Μία ανάσα πριν το lockdown – «Κανείς δεν ξέρει να μας πει πότε θα σταματήσει όλο αυτό και με ποιον τρόπο»

3.000 θανατώσεις προβάτων στις Σέρρες μέσα σε λίγες μέρες- Οι αλχημείες με τα ψευδώς δηλωμένα ζώα στον ΟΠΕΚΕΠΕ- Μιλούν στο in κτηνοτρόφοι που έχασαν όλα τους τα ζώα και αντιπεριφερειάρχες

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αμαλιάδα: Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ
Στην Αμαλιάδα 04.10.25

Άγνωστοι «άδειασαν» κοσμηματοπωλείο σε ένα λεπτό και έφυγαν με λεία 150.000 ευρώ (βίντεο)

Στο στόχαστρο έβαλαν τέσσερις ληστές κοσμηματοπωλείο στο κέντρο της Αμαλιάδας, στο οποίο εισέβαλαν σπάζοντας το ρολό ασφαλείας και πήραν κοσμήματα και πολύτιμους λίθους

Σύνταξη
Παραβατικότητα ανηλίκων: Και οι γονείς στη φυλακή
Τα στοιχεία 04.10.25

Και οι γονείς στη φυλακή για την παραβατικότητα των ανηλίκων

Κάθε ημέρα συλλαμβάνονται έξι για παραμέληση των παιδιών τους - Επτά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή το 2025 - Το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η αναλογία στις συλλήψεις ανηλίκων και γονιών ανήλθε στο 23%

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

