Ξεκίνησε την πορεία του το «Πίρι Ρέις» – Σε ισχύ η τουρκική navtex από τις 4 Οκτωβρίου

Απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής το τουρκικό ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις» από το λιμάνι της Σμύρνης.

Σύμφωνα με την έκδοση της νέας Navtex του τουρκικό ερευνητικό θα πραγματοποιήσει έρευνες από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου. Η τουρκική Navtex αποτελεί επανάληψη της προηγούμενης και δεσμεύει για επιστημονικές έρευνες στην επιφάνεια και όχι στον βυθό, περιοχές που είναι εντός τουρκικών χωρικών υδάτων αλλά και σε διεθνή ύδατα δυτικά της Χίου και της Λέσβου, για τις οποίες η αρμοδιότητα για την έκδοση navtex, καθώς και για έρευνα και διάσωση ανήκει στην Ελλάδα.

Η αντι- navtex για το «Πίρι Ρέις»

Για αυτό το λόγο η Αθήνα προχώρησε σε έκδοση αντι -Navtex με την οποία υπενθυμίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα στην επίμαχη περιοχή, η οποία είναι εντός των ορίων της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιστημονικές έρευνες σε διεθνή ύδατα δεν μπορούν να εμποδιστούν ούτε χρειάζονται άδεια, ωστόσο το ζήτημα είναι η έκδοση της navtex και για αυτό η Ελλάδα κατά την πάγια τακτική της προχώρησε στην έκδοση αντι –navtex.

Η θέση του Πίρι Ρέις το πρωί του Σαββάτου

Το πρωί του Σαββάτου το Πίρι Ρέις σύμφωνα με το Marine Traffic, (το στρογγυλό στίγμα στο χάρτη) βρισκόταν νότια της Τενέδου, χωρίς να έχει μπει σε νερά ελληνικής δικαιοδοσίας προς το παρόν.