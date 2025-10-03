newspaper
Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»
Διπλωματία 03 Οκτωβρίου 2025 | 11:24

Το «Πίρι Ρέις», οι navtex και τα σύννεφα που απειλούν τα «ήρεμα νερά»

Ελλάδα και Τουρκία προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή navtex για τις έρευνες του τουρκικού ωκεανογραφικού Πίρι Ρέις και ο ρόλος που μπορεί να έχει μία ελληνοτουρκική «ένταση» στο τρέχον πολιτικό κλίμα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΡεπορτάζΑλεξάνδρα Φωτάκη
Στην έκδοση νέας Navtex για επιστημονικές έρευνες του ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις» προχώρησε η Τουρκία την Πέμπτη, η οποία έχει ισχύ από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου. Η τουρκική Navtex αποτελεί επανάληψη της προηγούμενης και δεσμεύει για επιστημονικές έρευνες στην επιφάνεια και όχι στον βυθό, περιοχές που είναι εντός τουρκικών χωρικών υδάτων αλλά και σε διεθνή ύδατα δυτικά της Χίου και της Λέσβου, για τις οποίες η αρμοδιότητα για την έκδοση navtex, καθώς και για έρευνα και διάσωση ανήκει στην Ελλάδα.

Για αυτό το λόγο η Αθήνα προχώρησε σε έκδοση αντι -Navtex με την οποία υπενθυμίζει το ποιος έχει την αρμοδιότητα στην επίμαχη περιοχή, η οποία είναι εντός των ορίων της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Υπενθυμίζεται ότι οι επιστημονικές έρευνες σε διεθνή ύδατα δεν μπορούν να εμποδιστούν ούτε χρειάζονται άδεια, ωστόσο το ζήτημα είναι η έκδοση της navtex και για αυτό η Ελλάδα κατά την πάγια τακτική της προχώρησε στην έκδοση αντι –navtex.

Η ελληνική αντι – Navtex

ZCZC LA13

021735 UTC OCT 25

LIMNOS STATION NAVWARN 165/25

NORTH AEGEAN SEA

1.

UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER IA68-0947/25

WHICH IS REFFERING TO SCIENTIFIC RESEARCH PART OF WHICH IS UNAUTHORISED

AS THE RELEVANT POSITIONS LIE OVER GREEK CONTINENTAL SHELF.

2. MOREOVER, A NUMBER OF THESE POSITIONS FALL WITHIN THE HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA,

WHERE LIMNOS NAVTEX STATION IS THE ONLY COMPETENT AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES THEREIN.

3. CANCEL THIS MESSAGE ON 142100Z OCT 25

NNNN

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την έκδοση Navtex και την πρώτη φορά για το «Πίρι Ρέις», το σκάφος παρέμεινε αγκυροβολημένο στον κόλπο της Σμύρνης. Με το ερώτημα όλων να είναι αν αυτή τη φορά το ερευνητικό θα βγει από το λιμάνι ή όχι.

Θα βγει από το λιμάνι το Πίρι Ρέις αυτή τη φορά;

Διπλωμάτες μιλώντας στο in σημείωναν ότι η πρώτη Navtex για το «Πίρι Ρέις», κατά την οποία το τουρκικό σκάφος έμεινε δεμένο τελικά, συνέπεσε με την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την προγραμματιζόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και ως εκ τούτου το να μην βγει ήταν μία επιλογή της Άγκυρας, για την οποία πληροφορίες ανέφεραν ότι ήταν ενήμερη και η Αθήνα.

Αυτή τη φορά ωστόσο η κατάσταση είναι διαφορετική. Και σύμφωνα με πληροφορίες το σκάφος θα βγει από το λιμάνι καιρού επιτρέποντος.

Αρμόδιες πηγές έκαναν λόγο για μία κίνηση της Άγκυρας που έχει στόχο και την εσωτερική πολιτική κατανάλωση.

Ένταση και πολιτικές εξελίξεις

Μία περίοδος ελεγχόμενης «εντασης» άλλωστε όπως επισημαίνουν πηγές που παρακολουθούν τις εξελίξεις ίσως να εξυπηρετεί το κλίμα και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Με δεδομένο μάλιστα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από τα «ήρεμα νερά» έχει περάσει σε δηλώσεις που υπογραμμίζουν την πρόθεση της Ελλάδας να θέσει βέτο στη συμμετοχή της Τουρκίας στο SAFE όσο διαρκεί το casus belli, δείχνει ότι και η Αθήνα επιλέγει να βάλει τα εθνικά στην ατζέντα με διαφορετικό τόνο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ερντογάν είχε αξιοποιήσει στο παρελθόν τις αναφορές Μητσοτάκη στο Κογκρέσο για τα F-35 και το ενδεχόμενο απόκτησης τους από την Τουρκία, για όξυνση της ρητορικής του, αλλά και της έντασης στο πεδίο, με παραβιάσεις και υπερπτήσεις.

Μετά δε και το φιάσκο της ακύρωσης της συνάντησης του πρωθυπουργού με τον τούρκο πρόεδρο, η εσωτερική διαχείριση είναι ζήτημα και για την ελληνική πλευρά.

Όπως έχει καταστεί σαφές άλλωστε επί του παρόντος δεν υπάρχει στην ατζέντα κάποια συνάντηση που να προγραμματίζεται στο άμεσο μέλλον ανάμεσα στους δύο ηγέτες, ενώ δεν υπάρχει στον ορίζοντα ούτε ημερομηνία για την υλοποίηση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, το οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα και προαναγγέλλεται διαρκώς από το 2024 χωρίς όμως να πραγματοποιείται, μέχρι σήμερα.

Σε αυτό το πλαίσιο και δοθέντος ότι ατύπως η Ελλάδα μπαίνει σε προεκλογική περίοδο, άρα η σκληρή γλώσσα «πουλάει», ενώ την ίδια στιγμή στην Τουρκία η φιλολογία και η μάχη στο παρασκήνιο για τη διαδοχή του Ερντογάν μαίνεται σε επίπεδο δελφίνων, το πώς θα καταλήξουν οι πολιτικές εξελίξεις να αποτυπωθούν και στα ελληνοτουρκικά, μένει να φανεί.

