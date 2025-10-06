Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού

Επτά εκατομμύρια ραντεβού του ενός 10λέπτου, έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν στο ΕΣΥ – σε νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας – οι Έλληνες, με την εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικού ραντεβού που εγκαινιάστηκε στις αρχές του μήνα.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, το ηλεκτρονικό ραντεβού μπορούσε να κλειστεί μόνο στις δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (κέντρα υγείας και συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς), ενώ τώρα, το σύστημα συμπεριέλαβε και τους νοσοκομειακούς γιατρούς, εντάσσοντας και τα νοσοκομεία στην παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης – πέραν της νοσοκομειακής που ήδη παρέχουν.

Όσο για το σύστημα αξιολόγησης των νοσηλευτικών υπηρεσιών που παρασχέθηκαν σε ασθενείς από νοσηλεία έστω και μιας μόνο ημέρας, οι ασθενείς βαθμολογούν την «εμπειρία» τους στο νοσοκομείο με 4,4 βαθμούς ικανοποίησης, με όριο το 5 στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Και εδώ, πρωταρχική βαθμολόγηση έχουν οι υπηρεσίες που τους παρείχαν οι γιατροί, με το 92% να δηλώνουν ικανοποιημένοι. Μόνο που οι ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν οι ασθενείς αφορούσαν την εμπειρία κατά τη νοσηλεία τους και όχι το αποτέλεσμα της νοσηλείας.

Παρουσιάζοντας τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του μέτρου η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, έκανε λόγο για πάνω από 500.000 κλήσεις τις πρώτες 5 ημέρες εφαρμογής του νέου συστήματος, από τις οποίες κλείστηκαν 200.000 ραντεβού, τα 133.000 ηλεκτρονικά και τα υπόλοιπα 67.000 μέσω του τετραψήφιου τηλεφώνου «1566». Μόνο την πρώτη ημέρα, οι κλήσεις έφτασαν τις 162.420.

Στο τηλέφωνο, η πρόβλεψη αφορά 11.000 κλήσεις την ημέρα, με αποτέλεσμα η αναμονή να φτάνει ακόμη και τα 50 λεπτά, οπότε από το περασμένο Σάββατο 4 Οκτωβρίου, υπάρχει δυνατότητα κλήσης του ενδιαφερόμενου από τηλεφωνικό κέντρο, προκειμένου να κλειστεί το ραντεβού.

Στο σύστημα έχουν ενταχθεί 12.600 γιατροί, 40 ειδικοτήτων από 127 νοσοκομεία, με πάνω από 1.200 παθολόγους, 890 καρδιολόγους και 880 παιδιάτρους.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Υγείας, οι πολίτες προγραμματίζουν σε μηνιαία βάση περισσότερα από 800.000 ραντεβού με ιατρούς εκτός νοσοκομείων με τα μισά ραντεβού να αφορούν Προσωπικούς Ιατρούς και μέσο χρόνο αναμονής τις 3 ημέρες. Επίσης, κάθε μήνα προγραμματίζονται περίπου 50.000 ραντεβού για αιματολογικές εξετάσεις σε δημόσιες δομές με μέσο χρόνο αναμονής τις 2,5 ημέρες. Σε ότι αφορά τα νοσοκομεία, δεν είναι γνωστό πόσα ραντεβού κλείνονται στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία, διότι μέχρι τώρα δεν γινόταν καταγραφή.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επεσήμανε ότι με το νέο σύστημα δίνεται η δυνατότητα στους ασθενείς να επισκεφθούν γιατρό ειδικότητας, με ή χωρίς παραπομπή από τον προσωπικό γιατρό τους, κάτι που δεν συμβαίνει σε άλλα προηγμένα συστήματα υγείας, γεγονός που έκανε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη να δηλώσει ότι «η Ελλάδα είναι πρώτη χώρα στον πλανήτη» που δίνει τη δυνατότητα αυτή.

Αξιολόγηση νοσοκομείων

Σε ότι αφορά την αξιολόγηση των υπηρεσιών από τα νοσοκομεία, περίπου 79.000 ασθενείς έλαβαν sms για να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο και από αυτούς απάντησαν σχεδόν οι 15.000.

Περισσότερο ικανοποιημένοι ήταν οι ασθενείς της 3ης ΥΠΕ, που βαθμολόγησαν τις νοσηλευτικές υπηρεσίες με 4,14 στα 5 και της 1ης ΥΠΕ με 4,08, ενώ λιγότερο ικανοποιημένοι με βαθμολογία 3,96 ήταν οι ασθενείς της 4ης ΥΠΕ.

Οι ασθενείς επεσήμαναν την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού (61%), ενώ χαμηλή βαθμολογία διαπιστώθηκε στην καθαριότητα (69%) και την σίτιση (48%), αν και για το τελευταίο δεν υπάρχει δυνατότητα διευκρίνισης αν επρόκειτο για ασθενείς με συγκεκριμένους διαιτολογικούς περιορισμούς.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη επεσήμανε ότι εισάγει συνθήκες εσωτερικού ανταγωνισμού, η γενική γραμματέας Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη ότι αποτυπώνει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα που έχουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων να αντιμετωπίσουν, ενώ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι πρόκειται για ψηφιακό εργαλείο που δίνει στους ασθενείς τη δύναμη να αξιολογούν το διοικητή του νοσοκομείου και όχι σε δύο χρόνια, οι διοικητές αν δεν κάνουν τη δουλειά τους, φεύγουν.