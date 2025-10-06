newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
06.10.2025 | 08:46
Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Απάτη με ΦΠΑ: Στη φυλακή τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι
Ελλάδα 06 Οκτωβρίου 2025 | 09:41

Απάτη με ΦΠΑ: Στη φυλακή τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι

Όλοι τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα

Μίνα Μουστάκα
ΡεπορτάζΜίνα Μουστάκα
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Spotlight

Στη φυλακή οδηγήθηκαν τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι από τους οκτώ που απολογήθηκαν χθες και φέρονται ως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορουμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2 χιλιάδων ευρώ.

Όλοι οι κατηγορούμενοι της δεύτερης ομάδας που οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από μαραθώνιες απολογίες από την πρώτη ομάδα με τους εννέα κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, στον οποίο αποδίδεται από τις αρχές αρχηγικός ρόλος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

Intralot: Πάνω 80 funds και 3.500 επενδυτές στην ΑΜΚ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Διάθεση και πέψη: Το θρεπτικό συστατικό που τις ενισχύει

Business
Euronext: Ξεκίνησε η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

Euronext: Ξεκίνησε η αποδοχή της δημόσιας πρότασης για την ΕΧΑΕ

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Ελλάδα 06.10.25

«Βοήθεια, θα με σκοτώσει» - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας επενέβη έγκαιρα, και κατάφερε να σώσει τη γυναίκα.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές – Κάλεσμα για υποδοχή τους στο αεροδρόμιο
Κινητοποίηση 06.10.25

Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές του Flotilla από το Ισραήλ - Κάλεσμα για μαζική υποδοχή στο αεροδρόμιο

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla επιστρέφουν σήμερα στην Αθήνα μετά την απαγωγή τους από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά
«Επιχείρηση Καλυψώ» 06.10.25

Ποια είναι η απάτη-μαμούθ στο Τελωνείο Πειραιά

Το «Καρουζέλ» των 700 εκατ. ευρώ, η αμερικανική DEA, ο πληροφοριοδότης και ο πόλεμος με την κινεζική μαφία - 4,7 εκατ. ευρώ εντοπίστηκαν κατά την έφοδο στο Γ' Τελωνείο Πειραιά τον Ιούνιο

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Συγκίνηση 06.10.25

Η συγκινητική στιγμή που η πορεία για την Παλαιστίνη ενώθηκε με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι

Μεγαλώνει το κύμα συμπαράστασης για τον Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου και πάλι στο Σύνταγμα. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή από το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Σύνταξη
Καιρός: Η «Barbara» από τη Γένοβα φέρνει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας
Live χάρτης 05.10.25

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία «Barbara» - Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες 48 ώρες. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά
Οικονομικές Ειδήσεις 06.10.25

Ακρίβεια: Σταγόνα στον ωκεανό η λίστα 1.000 κωδικών με μειωμένες τιμές – Απουσιάζουν κρέας, φρούτα, λαχανικά

Η πολυδιαφημιζόμενη μείωση τιμών σε μια λίστα με 1.000 προϊόντα, αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας που παραμένει νούμερο 1 πρόβλημα των νοικοκυριών

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ηράκλειο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας
Ελλάδα 06.10.25

«Βοήθεια, θα με σκοτώσει» - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε γυναίκα θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης - Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας επενέβη έγκαιρα, και κατάφερε να σώσει τη γυναίκα.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές – Κάλεσμα για υποδοχή τους στο αεροδρόμιο
Κινητοποίηση 06.10.25

Σήμερα επιστρέφουν οι έλληνες ακτιβιστές του Flotilla από το Ισραήλ - Κάλεσμα για μαζική υποδοχή στο αεροδρόμιο

Τα μέλη της ελληνικής αποστολής του Global Sumud Flotilla επιστρέφουν σήμερα στην Αθήνα μετά την απαγωγή τους από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: «Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» – Ισπανοί ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες 06.10.25

«Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» - Ισπανοί ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν το Ισραήλ για κακομεταχείριση

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν από το Ισραήλ καταγγέλλουν κακομεταχείριση - Τι αναφέρουν μέλη της ισπανικής αποστολής

Σύνταξη
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Οι… ξεχασιάρηδες του Μαξίμου προκαλούν εκνευρισμό στην γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα

Το τελευταίο διάστημα ο πρωθυπουργός «ξεχνάει» τους ανθρώπους που «έτρεξαν» τα έργα ή τους τοπικούς του βουλευτές σημειώνουν γαλάζια στελέχη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο