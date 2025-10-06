Απάτη με ΦΠΑ: Στη φυλακή τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι
Όλοι τους αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα
- Νάμπια, Αμπερ-Μπαϊτζάν, «Θηλή» – Η… γεωγραφία Τραμπ
- Shutdown: Ο πρόεδρος Τραμπ βάζει στο τραπέζι τις μαζικές απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων
- Ένας 60χρονος στο Σίδνεϊ πυροβολούσε περαστικούς με αυτόματο για δύο ώρες - Έριξε 50 με 100 σφαίρες
- Δασμοί Τραμπ: Οι τυροκόμοι αντιστέκονται στην πολιτική του Αμερικανού προέδρου
Στη φυλακή οδηγήθηκαν τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι από τους οκτώ που απολογήθηκαν χθες και φέρονται ως εμπλεκόμενοι στο κύκλωμα που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.
Οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορουμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2 χιλιάδων ευρώ.
Όλοι οι κατηγορούμενοι της δεύτερης ομάδας που οδηγήθηκαν χθες στα δικαστήρια αρνήθηκαν την οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα.
Υπενθυμίζεται ότι μετά από μαραθώνιες απολογίες από την πρώτη ομάδα με τους εννέα κατηγορούμενους προφυλακίστηκαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, στον οποίο αποδίδεται από τις αρχές αρχηγικός ρόλος.
- Σαρλίζ Θερόν: Αγνοεί επιδεικτικά τον Τζόνι Ντεπ στο σόου της Dior στο Παρίσι
- Πρόεδρος της Χάποελ: «Εξετάσαμε ακόμη και την περίπτωση του Βεζένκοφ»
- Απάτη με ΦΠΑ: Στη φυλακή τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι
- Αριστοτέλης: Η εξέλιξη της ιστορίας του πνεύματος (Μέρος Κ’)
- O Στέφανος Ντούσκος επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τον θρίαμβο στην Σανγκάη
- Αρτα: Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση για την 28χρονη έγκυο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις