Μεντιλίμπαρ: «Θα πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο, κάναμε δώρο τα δυο γκολ του ΠΑΟΚ»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεεις του, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, στάθηκε στα λάθη των παικτών του ενώ πρόσθεσε ότι δεν έπαιξε ρόλο η κούραση
Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 2-1 στην Τούμπα από τον ΠΑΟΚ και στις δηλώσεις του μετά το ματς ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στάθηκε στα λάθη των παικτών του στα δύο γκολ.
Ο Βάσκος τεχνικός αρνήθηκε πως υπήρχε κούραση τονίζοντας χαρακτηριστικά πως η ομάδα του είχε μία μέρα παραπάνω για ξεκούραση από τον αντίπαλο.
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:
«Δεν θα αλλάξει κάτι, αυτό που δουλεύουμε πάντα. Σήμερα κάναμε δώρα στον αντίπαλο, θα πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο. Σήμερα κάναμε δώρο στον αντίπαλο δύο γκολ. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Η κούραση δεν έπαιξε καθόλου ρόλο και ο αντίπαλος είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα είχε μια μέρα ξεκούρασης παραπάνω».
