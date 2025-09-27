Μεντιλίμπαρ: «Θα προχωράμε όσο έχουμε την ικανότητα να αντιδράμε»

Ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του μαχητικού Λεβαδειακού στο κατάμεστο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», επικρατώντας με 3-2 για την 5η αγωνιστική της Superleague.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου όπου εκεί αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για το σύνολο του Νίκου Παπαδόπουλου επισημαίνοντας πως οι Βοιωτοί ήταν η πιο δύσκολη ομάδα που αντιμετώπισαν μέχρι στιγμής φέτος οι Πειραιώτες.

Μια δήλωση με ιδιαίτερη βαρύτητα από τον Βάσκο τεχνικό, αφού θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προέρχεται στο πρωτάθλημα από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό μέσα στη Λεωφόρο, ενώ έχει αντιμετωπίσει επίσης Πανσερραϊκό, Βόλο και Αστέρα Τρίπολης. Παίζοντας με τους Αρκάδες και στο Κύπελλο, ενώ στο Champions League είχε κοντραριστεί με την Πάφο.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ:

«Νομίζω πως η νίκη και η ήττα εξαρτάται από πολλές μικρές λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών, για αυτό πρέπει να προετοιμαστείς σωστά σε όλες τις λεπτομέρειες για να είσαι καλύτερος. Η ήττα θα έρθει κάποια στιγμή. Βλέπουμε το κάθε ματς ξεχωριστά και τον κάθε αντίπαλο ξεχωριστά, όπως και την κάθε διοργάνωση και στόχος είναι να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι και τώρα έχουμε μπροστά μας τον αγώνα με την Άρσεναλ».

Δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός ή ο Λεβαδειακός πολύ καλός: «Ο Λεβαδειακός ήταν καλός και είναι μία δυνατή ομάδα, μας ισοφάρισε δύο φορές και μας δυσκόλεψε μέχρι το τέλος. Δεν είναι εύκολο να παίξει κάποια ομάδα έτσι εδώ και νομίζω πως από τα μέχρι τώρα ματς της σεζόν ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος».

Αποτέλεσε ο Λεβαδειακός ένα καλό τεστ ενόψει Άρσεναλ: «Ήταν ένα καλό τεστ για σήμερα, τι θα γίνει στην Άρσεναλ έχουμε ημέρες μπροστά μας. Ο Λεβαδειακός είπα είναι καλή ομάδα και αν συνεχίσει έτσι στο τέλος της σεζόν θα βρίσκεται πολύ ψηλά».

Η ομάδα σας μέχρι πρότινος δεν είχε δεχτεί γκολ και μέσα σε τρία ματς δέχτηκε σερί γκολ, επίσης πως είδατε την αντίδραση της ομάδας σας: «Ξέρω πως κάθε φορά που δεχόμαστε κάποιο γκολ όλοι ψάχνουν να δουν ποιος φταίει, αυτό γίνεται και όταν εμείς σκοράρουμε, ο αντίπαλος ψάχνει να βρει ποιος φταίει από την ομάδα του. Το ποδόσφαιρο όμως αποτελείται από λάθη και επιτυχίες, δε γίνεται να παίζεις 90 λεπτά χωρίς να κάνεις λάθος, γίνονται λάθη. Αυτό που κρατάμε είναι την αντίδραση από την ομάδα μας και όποτε δεχόμασταν γκολ είχαμε εμείς την απάντηση. Όσο έχουμε αυτήν την ικανότητα να αντιδράμε, εμείς προχωράμε».

Πείτε το αρνητικό και το θετικό στοιχείο που κρατάτε απ’ αυτό το ματς: «Μου άρεσε η αντίδραση και δε μου άρεσε η ευκολία που αφήσαμε τον αντίπαλο να κάνει το παιχνίδι του και να δημιουργήσει κινδύνους».