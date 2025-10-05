magazin
Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» – Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s
Music 05 Οκτωβρίου 2025

Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» – Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s

Πριν από σαράντα χρόνια, ο Prince, η Madonna και οι Judas Priest ήταν μεταξύ των αστέρων που ονομάστηκαν «Filthy Fifteen» (οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε») σε μια εκστρατεία επιφανών γονέων κατά της «απαράδεκτης» μουσικής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Μερικοί από αυτούς τους καλλιτέχνες, τους «Βρώμικους Δεκαπέντε» (Filthy Fifteen) καθώς και υποστηρικτές τους όπως ο Alice Cooper, θυμούνται εκείνη την εποχή του ηθικού πανικού στον Guardian.

Το άλμπουμ Purple Rain του Prince είχε αγοραστεί από 11 εκατομμύρια Αμερικανούς μέχρι τον Μάιο του 1985. Μία από αυτούς ήταν η 11χρονη Karenna Gore. Στο σπίτι, η μητέρα της Karenna σοκαρίστηκε όταν άκουσε τον Prince να τραγουδάει, στο πέμπτο κομμάτι του άλμπουμ Darling Nikki: «Ήξερα ένα κορίτσι που το λέγαν Nikki / Μπορούσες να πεις ότι ήταν σεξομανής / Την γνώρισα στο λόμπι ενός ξενοδοχείου / να αυνανίζεται με ένα περιοδικό».

«Δεν μπορούσα να πιστέψω στα αυτιά μου», είπε η μητέρα της Karenna, η Tipper Gore. «Οι χυδαίοι στίχοι μας έκαναν και τις δύο να νιώσουμε αμηχανία. Στην αρχή, έμεινα άναυδη – και μετά θύμωσα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Never Enough Guitar with PRiNCE🎸 (@neverenoughguitar_with_prince)

Κέντρο Πόρων για Γονείς σχετικά με τη Μουσική (PMRC)

Το να αναστατώνονται οι γονείς από τις μουσικές προτιμήσεις των παιδιών τους δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά η Tipper δεν ήταν μια συνηθισμένη μαμά από το Τενεσί – ήταν παντρεμένη με τον ανερχόμενο πολιτικό των Δημοκρατικών, τον γερουσιαστή Al Gore.

Αποφασισμένη να κάνει κάτι, η Τίπερ προσέγγισε, παρά τις διαφορές μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, τη Σούζαν Μπέικερ, σύζυγο του Τζέιμς Μπέικερ, υπουργού Οικονομικών υπό τον Ρόναλντ Ρέιγκαν. Προσέλαβαν άλλες δύο γυναίκες και ίδρυσαν από κοινού το Κέντρο Πόρων για Γονείς σχετικά με τη Μουσική (PMRC). Καθώς και οι τέσσερις γυναίκες είχαν συζύγους με ισχυρές συνδέσεις με την κυβέρνηση, τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ονόμασαν την επιτροπή «οι σύζυγοι της

Το PMRC οργάνωσε μια ακρόαση στην αμερικανική Γερουσία τον Σεπτέμβριο του 1985, με στόχο την ενίσχυση του γονικού ελέγχου επί της ηχογραφημένης μουσικής.

Η εκστρατεία έφτασε σε μια ευνοϊκή στιγμή. Ενώ τα βίαια βίντεο θεωρούνταν «λαϊκοί διάβολοι» στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ η έμφαση του Ρόναλντ Ρέιγκαν στις «οικογενειακές αξίες» είχε ενισχύσει τη θρησκευτική δεξιά

Οι «λαϊκοί διάβολοι» και η θρησκευτική δεξιά

Ακόμη και πριν από την έναρξη των ακροάσεων, το PMRC είχε αποκτήσει σημαντική δυναμική: χρηματοδότηση προήλθε από τον τραγουδιστή των Beach Boys Mike Love και τον Joseph Coors, ιδιοκτήτη της μπύρας Coors, και οι δύο ενεργοί υποστηρικτές του Ρέιγκαν, ενώ η επιτροπή κέρδισε σημαντική κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη ανθρώπων όπως ο Jerry Falwell, αμερικανός τηλεευαγγελιστής και συνιδρυτής της Moral Majority.

Η εκστρατεία έφτασε σε μια ευνοϊκή στιγμή. Ενώ τα βίαια βίντεο θεωρούνταν «λαϊκοί διάβολοι» στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις ΗΠΑ η έμφαση του Ρόναλντ Ρέιγκαν στις «οικογενειακές αξίες» είχε ενισχύσει τη θρησκευτική δεξιά: με την αυξανόμενη δημοτικότητα του MTV, του μουσικού τηλεοπτικού καναλιού, οι μουσικοί προκαλούσαν πλέον την οργή των χριστιανικών οργανώσεων.

«Αρχικά, δεν έδωσα μεγάλη σημασία στο PMRC», λέει ο Blackie Lawless, ηγέτης των Wasp, ενός από τα συγκροτήματα που στοχοποίησε η οργάνωση. «Στη συνέχεια, όμως, είχε τεράστιο αντίκτυπο και απέκτησε δική του δυναμική».

Η λίστα με τα 15 τραγούδια

Οι ΗΠΑ είχαν βιώσει και στο παρελθόν περιστασιακές εκρήξεις ηθικού πανικού σε σχέση με τη μουσική. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο Elvis Presley καταδικάστηκε από τους υποστηρικτές του φυλετικού διαχωρισμού επειδή έφτιαχνε «μουσική της ζούγκλας», ενώ η παρατήρηση του John Lennon το 1966 ότι «οι Beatles είναι πιο δημοφιλείς από τον Ιησού» οδήγησε σε πυρπόληση δίσκων των Beatles.

Ωστόσο, δεν είχε υπάρξει ποτέ μια συντονισμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να λογοκρίνει τη μουσική. Καθώς οι ακροάσεις της Γερουσίας προχωρούσαν, έγινε σαφές ότι η λογοκρισία ήταν πλέον στην ημερήσια διάταξη.

Για τις ακροάσεις, η PMRC συνέταξε μια λίστα με 15 σύγχρονα τραγούδια – τα «Filthy Fifteen» – τα οποία έκρινε ότι είχαν «απαράδεκτα» χαρακτηριστικά: σεξ, βία, αναφορές σε ναρκωτικά ή αλκοόλ, θέματα αποκρυφισμού και χυδαία γλώσσα.

Ο Prince συνδέθηκε με τρία από αυτά, ως καλλιτέχνης, συνθέτης και παραγωγός. Ο κατάλογος περιλάμβανε επίσης τις Mary Jane Girls, τη Madonna και τη Cyndi Lauper, οι οποίες συμπεριλήφθηκαν επειδή τραγουδούσαν πολύ ντροπαλά τραγούδια υπέρ της γυναικείας σεξουαλικότητας.

Κυριαρχούσαν οι heavy metal μπάντες (το τότε πιο εμπορικό μουσικό είδος στις ΗΠΑ): οι AC/DC, οι Black Sabbath και οι Mötley Crüe, βετεράνοι των επιθέσεων από ευαγγελικές οργανώσεις, συμπεριλήφθηκαν, μαζί με τους νεοφερμένους Def Leppard, Judas Priest, Twisted Sister και Wasp, οι οποίοι ξαφνικά βρήκαν πολιτικούς και θρησκευτικούς φονταμενταλιστές να ζητούν την απομάκρυνση της μουσικής και των βίντεό τους από το ραδιόφωνο και το MTV.

Για τις ακροάσεις, η PMRC συνέταξε μια λίστα με 15 σύγχρονα τραγούδια – τα «Filthy Fifteen» – τα οποία έκρινε ότι είχαν «απαράδεκτα» χαρακτηριστικά: σεξ, βία, αναφορές σε ναρκωτικά ή αλκοόλ, θέματα αποκρυφισμού και χυδαία γλώσσα

YouTube thumbnail

Κάτω από τον πάγκο

«Είχα παρακολουθήσει όλη αυτή την εξέλιξη στις ειδήσεις, οπότε δεν ήμουν εντελώς έκπληκτος», λέει ο τραγουδιστής των Judas Priest, Rob Halford, «αν και το να μας αποκαλούν «εχθρούς του λαού» ήταν υπερβολικό».

Στις ακροάσεις της Γερουσίας, η PMRC ζήτησε από την Ένωση Δισκογραφικών Εταιρειών της Αμερικής (RIAA) να αναπτύξει ένα σύστημα αξιολόγησης της μουσικής παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιεί η Ένωση Κινηματογραφικών Εταιρειών για την ταξινόμηση των ταινιών.

Η ατζέντα τους περιλάμβανε την απαίτηση να αναγράφονται προειδοποιητικές ενδείξεις στα εξώφυλλα των άλμπουμ, την υποχρέωση των δισκοπωλείων να τοποθετούν τα άλμπουμ με προκλητικά εξώφυλλα κάτω από τον πάγκο, την άσκηση πίεσης στους τηλεοπτικούς σταθμούς να μην μεταδίδουν προκλητικά βίντεο και, πιο απειλητικά, την επανεκτίμηση «των συμβολαίων των μουσικών που μφανίζονταν με βίαιο ή σεξουαλικό τρόπο στις συναυλίες τους».

«Έστειλα λουλούδια στη Mary Whitehouse και ένα κουτί πούρα στον Leo Abse»

Δεν ήταν μόνο οι μουσικοί της λίστας Filthy Fifteen που εξέφρασαν την κατακραυγή τους για την εκστρατεία της PMRC – οι βετεράνοι ροκ μουσικοί Frank Zappa και Alice Cooper, οι οποίοι και οι δύο είχαν προκαλέσει σάλο στις αρχές της καριέρας τους, διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι, κατά την άποψή τους, η PMRC χρησίμευε ως πρόσχημα για την επέκταση της λογοκρισίας.

Ο Cooper ήταν βετεράνος των μαχών κατά της λογοκρισίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το καλοκαίρι του 1972, το ομώνυμο τραγούδι του συγκροτήματός του, School’s Out, έφτασε στην κορυφή των charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, προκαλώντας εκκλήσεις για την απαγόρευσή του.

«Έστειλα λουλούδια στη Mary Whitehouse και ένα κουτί πούρα στον Leo Abse», λέει ο Cooper γελώντας με την οργισμένη αντίδραση, αντίστοιχα, της συντηρητικής ακτιβίστριας και του βουλευτή του Εργατικού Κόμματος της Ουαλίας εκείνη την εποχή.

«Ήταν σαν να έλεγαν στα παιδιά: “Δεν μπορείτε να δείτε ή να ακούσετε κάτι επειδή δεν είστε αρκετά έξυπνοι για να το αντιμετωπίσετε”», λέει ο Cooper

YouTube thumbnail

«Μια κακώς σχεδιασμένη ανοησία»

Η εκστρατεία του PMRC ήταν ένα απαίσιο παράδειγμα κυβερνητικής υπερβολής. «Ήταν σαν να έλεγαν στα παιδιά: “Δεν μπορείτε να δείτε ή να ακούσετε κάτι επειδή δεν είστε αρκετά έξυπνοι για να το αντιμετωπίσετε”», λέει ο Cooper. «Αν κάτι είναι πραγματικά βίαιο ή φρικτό, θα πρέπει να το συζητήσουν οι γονείς με τα παιδιά τους, όχι η κυβέρνηση με τα παιδιά».

Καθώς οι ακροάσεις της Γερουσίας ξεκινούσαν, ο Zappa ταξίδεψε στην Ουάσινγκτον. Εκεί τον συνόδευσαν ο ποπ-φολκ τραγουδιστής John Denver – ο οποίος, όπως και ο Zappa, εμφανίστηκε ευχαρίστως ως μάρτυρας παρά το γεγονός ότι δεν περιλαμβανόταν στη λίστα Filthy Fifteen – και ο τραγουδιστής των Twisted Sister, Dee Snider, ο οποίος περιλαμβανόταν στη λίστα.

Το τρίο κατέθεσε κατά τη διάρκεια των ακροάσεων εξηγώντας γιατί η λογοκρισία στη μουσική ήταν κακή ιδέα. Ο Zappa, ντυμένος συντηρητικά με κοστούμι και γραβάτα, άφησε μια ανεξίτηλη εικόνα από τις ακροάσεις, καθώς αντιπαρατέθηκε με την PMRC και τους υποστηρικτές της, λέγοντας ότι «η πρόταση της PMRC είναι μια κακώς σχεδιασμένη ανοησία που δεν προσφέρει κανένα πραγματικό όφελος στα παιδιά και παραβιάζει τις πολιτικές ελευθερίες των ανθρώπων που δεν είναι παιδιά».

Λάθος ερμηνείες

Ο Denver, από την άλλη πλευρά, επισήμανε ότι το τραγούδι του Rocky Mountain High είχε παρερμηνευθεί από όσους το θεώρησαν ύμνο στη χρήση ναρκωτικών (ενώ στην πραγματικότητα ήταν ένας ύμνος στη φυσική ομορφιά του Κολοράντο), ενώ ο Snider ισχυρίστηκε ότι η PMRC παρερμήνευσε τους στίχους του τραγουδιού Under the Blade των Twisted Sister – δεν αναφερόταν στον σαδομαζοχισμό (όπως ισχυριζόταν η Tipper Gore), αλλά στη χειρουργική επέμβαση.

Το τραγούδι των Wasp που περιλαμβάνεται στη λίστα, Animal (Fuck Like a Beast), ήταν, σύμφωνα με τον Lawless, απλά μια ωμή εξύμνηση του ιδρωμένου σεξ. Όχι λεπτό, αλλά ούτε και άσεμνο. «Αρχικά σκόπευα να παρευρεθώ στις ακροάσεις της Γερουσίας και να καταθέσω», λέει, «αλλά η EMI – η δισκογραφική μας εταιρεία – μας ζήτησε να μην πάμε. Δεν το θεώρησαν καλή ιδέα. Ο Frank, ο John και ο Dee έκαναν πολύ καλή δουλειά μιλώντας εκ μέρους των καλλιτεχνών, αλλά αυτό δεν έκανε μεγάλη διαφορά».

«Parental Advisory»

Το τρίο στο δικαστήριο μπορεί να μίλησε με ευγλωττία, αλλά οι δισκογραφικές εταιρείες των ΗΠΑ υπέκυψαν πριν από το τέλος των ακροάσεων: η RIAA συμφώνησε να τοποθετήσει αυτοκόλλητα «Parental Advisory» σε όλα τα άλμπουμ που περιείχαν «αμφιλεγόμενο» περιεχόμενο.

Αυτό οδήγησε ορισμένους λιανοπωλητές – συμπεριλαμβανομένου του Walmart (τότε ο μεγαλύτερος λιανοπωλητής δίσκων στις ΗΠΑ) – να αρνηθούν να διαθέσουν άλμπουμ που έφεραν τα αυτοκόλλητα. «Εκείνη την εποχή, η ακροδεξιά είχε στριμώξει τη Walmart, οπότε δεν είχαν άλλη επιλογή», λέει ο Halford. «Φαντάζομαι ότι οι πωλήσεις όλων των δισκογραφικών εταιρειών υπέστησαν πλήγμα».

Ο Lawless, εν τω μεταξύ, ισχυρίζεται ότι οι ακροάσεις της PMRC στη Γερουσία έθεσαν σε κίνδυνο όχι μόνο την καριέρα του, αλλά και τη ζωή του.

Απειλές θανάτου

«Στις ΗΠΑ υπήρχε ένα τμήμα της κοινωνίας που πίστευε: “Ο κόσμος θα ήταν καλύτερος χωρίς αυτούς τους ανθρώπους” και αρχίσαμε να λαμβάνουμε απειλές θανάτου. Με πυροβόλησαν δύο φορές – ευτυχώς όχι σε συναυλία, αν και μια φορά, ενώ παίζαμε, κάποιος έριξε ένα βαρύ γυάλινο βάζο που με χτύπησε στο κεφάλι και μου άνοιξε το κρανίο».

Οι μουσικοί απάντησαν στο PMRC με τραγούδια: τα Parental Guidance των Judas Priest και Freedom του Alice Cooper καταδίκαζαν την οργάνωση, ενώ στο άλμπουμ Live … In the Raw των Wasp, ο Lawless αφιερώνει το τραγούδι Harder, Faster στις συζύγους της Ουάσιγκτον: «Μπορούν να με ρουφήξουν, να με ρουφήξουν, να με φάνε ωμό!»

Οι ακροάσεις της Γερουσίας διεύρυναν τη συζήτηση γύρω από τη λογοκρισία στις ΗΠΑ, ενώ ενέπνευσαν αγωγές εναντίον «προσβλητικών» μουσικών.

Η πανκ μπάντα Dead Kennedys από το Σαν Φρανσίσκο εμπλέχθηκε σε μια δικαστική υπόθεση όχι για τα τραγούδια της, αλλά λόγω ενός ενθέτου με το έργο τέχνης Penis Landscape του HR Giger στο εξώφυλλο του άλμπουμ Frankenchrist του 1985: ένας γονέας που προσβλήθηκε από την αγορά του άλμπουμ από την έφηβη κόρη του μήνυσε τη μπάντα.

Στις 7 Μαρτίου 1990, ο τραγουδιστής των Dead Kennedys, Jello Biafra, συζήτησε με την Tipper Gore στην εκπομπή της Oprah Winfrey, με τον Biafra να υποστηρίζει ότι η υπεράσπιση της Gore ως «φιλελεύθερης Δημοκρατικής» υπονομεύθηκε από την υποστήριξή της προς την PMRC, επισημαίνοντας πώς η επιτροπή είχε τροφοδοτήσει τη χριστιανική δεξιά.

«Το βρήκα όλο αυτό πατροναλιστικό και ηλίθιο», λέει ο Cooper. «Και το να βάζεις αυτοκόλλητα Parental Advisory στα άλμπουμ σίγουρα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς έγιναν αυτά που τα παιδιά ήθελαν να αγοράσουν»

YouTube thumbnail

Όλα για τις εκλογές

Τόσο ο Cooper όσο και ο Lawless υποστηρίζουν ότι το κίνητρο της Tipper πίσω από το PMRC ήταν να βοηθήσει στην ενίσχυση της υποστήριξης για την εκστρατεία του συζύγου της το 1987 για να κερδίσει την υποψηφιότητα των Δημοκρατικών για την προεδρία (ο Al Gore θα έχανε τις εκλογές, αλλά αργότερα θα γινόταν αντιπρόεδρος του Bill Clinton, πριν χάσει από τον George Bush με αμφιλεγόμενο τρόπο στις προεδρικές εκλογές του 2000).

«Ακριβώς όπως ο McCarthy χρησιμοποίησε τον κόκκινο τρόμο για να αποκτήσει περισσότερη εξουσία, αυτή ήταν μια εκστρατεία για την οικοδόμηση μιας πολιτικής βάσης, υπονοώντας ότι οι μουσικοί έφερναν τη σεξουαλική διαστροφή και τον αποκρυφισμό στα υπνοδωμάτια των παιδιών», λέει ο Lawless.

Οι πολιτείες της «ζώνης της Βίβλου»

Το ραπ σύντομα θα ξεπερνούσε το ροκ ως το πιο δημοφιλές μουσικό είδος των νέων στις ΗΠΑ, ενώ οι στίχοι του γκάνγκστα ραπ θα προκαλούσαν ακόμη μεγαλύτερη οργή. Το 1989, οι NWA και οι 2 Live Crew προκάλεσαν τεράστια αντιπαράθεση – οι πρώτοι για στίχους που, μεταξύ άλλων, υμνούσαν τη δολοφονία αστυνομικών του LAPD, οι δεύτεροι για το ρητά σεξουαλικό περιεχόμενο του άλμπουμ τους As Nasty As They Wanna Be.

Αφού ένας ομοσπονδιακός δικαστής έκρινε το άλμπουμ άσεμνο – μια άνευ προηγουμένου απόφαση για μια μουσική ηχογράφηση στις ΗΠΑ – οι πολιτείες της «ζώνης της Βίβλου» άρχισαν να διώκουν τα καταστήματα που πωλούσαν το άλμπουμ και φιλοξενούσαν τις παραστάσεις τους.

Το εφετείο των ΗΠΑ τελικά ανέτρεψε την απόφαση για άσεμνο περιεχόμενο, αλλά μέχρι τότε η διαμάχη είχε βοηθήσει και τις δύο ομάδες να πουλήσουν εκατομμύρια άλμπουμ – αν και οι αμέτρητες νομικές μάχες θα διαλύσουν και τις δύο ομάδες.

«Το βρήκα όλο αυτό πατροναλιστικό και ηλίθιο», λέει ο Cooper. «Και το να βάζεις αυτοκόλλητα Parental Advisory στα άλμπουμ σίγουρα είχε το αντίθετο αποτέλεσμα, καθώς έγιναν αυτά που τα παιδιά ήθελαν να αγοράσουν».

Ζούμε σε επικίνδυνους καιρούς

Παρά το γεγονός ότι η PMRC διαλύθηκε επίσημα στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η κληρονομιά της είναι ορατή στα αυτοκόλλητα «Parental Advisory» που συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται σε πολλά άλμπουμ στις ΗΠΑ.

Στην εποχή του διαδικτύου, όπου οτιδήποτε, ανεξάρτητα από το πόσο προσβλητικό είναι, βρίσκεται μόλις ένα κλικ μακριά, οι προσπάθειες της επιτροπής να λογοκρίνει τη δημοφιλή μουσική φαίνονται πλέον αρχαϊκές. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη σήμερα αντηχήσεις της σταυροφορίας τους στις προσπάθειες λογοκρισίας κωμικών όπως ο Jimmy Kimmel για τα σχόλιά του σχετικά με τη δολοφονία του υπερσυντηρητικού, «τραμπικού Charlie Kirk.

«Ζούμε σε επικίνδυνους καιρούς σε όλο τον κόσμο», λέει ο Halford. «Έχω ζήσει αρκετά για να δω την ιστορία να επαναλαμβάνεται».

*Με στοιχεία από theguardian.com

