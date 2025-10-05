newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι αγορές ομολόγων… αγριεύουν – Οι κραυγαλέες πτωχεύσεις και τα σημάδια
Διεθνής Οικονομία 05 Οκτωβρίου 2025 | 22:44

Οι αγορές ομολόγων… αγριεύουν – Οι κραυγαλέες πτωχεύσεις και τα σημάδια

Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων και των κρατικών ομολόγων έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2007

Μελίνα Ζιάγκου
ΕπιμέλειαΜελίνα Ζιάγκου
A
A
Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Spotlight

Το 2007 ήταν χρονιά ορόσημο για το τέλος της μεγάλης συγκράτησης -με τον χαμηλό πληθωρισμό και τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980- και την αρχή των εντάσεων στις αγορές ομολόγων που οδήγησαν στην έκρηξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Σήμερα, δε, εάν ρωτήσει κανείς τους λιγότερο αισιόδοξους ή πιο επιφυλακτικούς επενδυτές πώς αξιολογούν την παρούσα κατάσταση στις αγορές, θα λάβει την απάντηση ότι ψυχανεμίζονται ηρεμία πριν την καταιγίδα. Με όρους αγοράς, ότι διακρίνουν τον επικίνδυνο εφησυχασμό πριν την κρίση.

Τον τελευταίο μήνα, η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των εταιρικών ομολόγων και των κρατικών ομολόγων έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2007, επισημαίνει ο Economist. Τα ομόλογα υψηλού κινδύνου προσφέρουν διαφορές μόλις 2,8 ποσοστιαίων μονάδων, πολύ κάτω από τον μέσο όρο των 4,5 μονάδων των τελευταίων είκοσι ετών.

Παγκόσμια εταιρικά ομόλογα υψηλής απόδοσης, διαφορά με ομόλογα του Δημοσίου

Κραυγαλέες πτωχεύσεις

Μια σειρά από εταιρικά ομόλογα με την υψηλότερη αξιολόγηση, που εκδίδονται από εταιρείες του βεληνεκούς της Microsoft, προσφέρουν αποδόσεις χαμηλότερες από των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, ενώ οι επενδυτές πιστεύουν ότι ο κίνδυνος για μια αναταραχή είναι σχεδόν χαμηλότερος από ποτέ.

Και μάλιστα, παρά τις θορυβώδεις, οι υψηλού προφίλ πτωχεύσεις και τις ανησυχίες για την αμερικανική οικονομία.

Στις 10 Σεπτεμβρίου, η Tricolor Holdings, μια εταιρεία υψηλού που δάνειζε για αγορά αυτοκινήτων και πωλούσε μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, υπέβαλε αίτηση πτώχευσης, κατηγορούμενη για απάτη από την Fifth Third Bank, έναν από τους πιστωτές της.

Στη συνέχεια, στις 28 Σεπτεμβρίου, η First Brands, μια εταιρεία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων, ακολούθησε τον ίδιο δρόμο. Η εταιρεία αποκάλυψε χρέη τουλάχιστον 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια εσωτερική έρευνα διερευνά τώρα εάν η εταιρεία χρησιμοποίησε απαιτήσεις -χρήματα που οφείλονταν από πελάτες- για να δανειστεί. Η επενδυτική τράπεζα Jefferies και το hedge fund Millennium Management είναι μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν ζημίες από τη First Brands.

Πόσο επικίνδυνα είναι τα εταιρικά ομόλογα;

Μια άνθηση στις εναλλακτικές αγορές έχει καταστήσει δύσκολη την απάντηση σε αυτό το ερώτημα, λένε οι οικονομολόγοι. Η αγορά ιδιωτικής πίστης της Αμερικής, η οποία αποτιμώνταν σε 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ανεξόφλητα δάνεια στο τέλος του 2024, έχει πλέον περίπου το ίδιο μέγεθος με την αγορά ομολόγων υψηλού κινδύνου.

Η ιδιωτική πίστη διογκώθηκε καθώς οι τράπεζες αποσύρθηκαν από τον δανεισμό υψηλού κινδύνου μετά την οικονομική κρίση.

Τα καινούργια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα επεδίωξαν υψηλές αποδόσεις σε αδιαφανείς αγορές και ήταν πρόθυμα να αναλάβουν το ρίσκο που αυτό συνεπαγόταν. Αυτό έχει οδηγήσει σε εξαιρετικά περίπλοκες χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες είναι πέρα ​​από το οπτικό πεδίο των ρυθμιστικών αρχών και ακόμη και των εμπλεκομένων ιδρυμάτων.

Οι επενδυτές εταιρικών ομολόγων έχουν λόγους να είναι απαισιόδοξοι. Η επενδυτική τράπεζα Lincoln International υποδηλώνει ότι το 11% των εταιρειών ιδιωτικών αγορών λαμβάνουν «πληρωμές σε είδος», στις οποίες οι δανειολήπτες αναβάλλουν τις πληρωμές τόκων και προσφέρουν στους πιστωτές υποσχετικές. Το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του 2021 ήταν 7%. Οι αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών χρεών έχουν γίνει πιο συχνές, εξ ου και η διατήρηση των επίσημων ποσοστών πτώσευσης σε χαμηλότερα επίπεδα από ό, τι θα συνέβαινε διαφορετικά.

Στο μεταξύ, οι εταιρείες ανάπτυξης επιχειρήσεων (BDC), χρηματοοικονομικά εργαλεία που συγκεντρώνουν κεφάλαια για να επενδύσουν σε ιδιωτικές πιστώσεις, έχουν χάσει την εύνοια των επενδυτών. Ένας δείκτης εισηγμένων BDC έχει μειωθεί κατά 7% φέτος, συμπεριλαμβανομένων των μερισμάτων.

Τα σημάδια

Την ίδια στιγμή, τα σημάδια για την οικονομία των ΗΠΑ υποδεικνύουν επικείμενες πιέσεις για περισσότερες εταιρείες, λόγω χαμηλότερης κατανάλωσης. Ενδεικτικό είναι ότι το ποσοστό του χρέους της αυτοκινητοβιομηχανίας που δεν έχει πληρωθεί για 90 ημέρες ή περισσότερο αυξήθηκε στο 5% το δεύτερο τρίμηνο, το υψηλότερο των τελευταίων πέντε ετών.

Οι πωλήσεις φορτηγών, που χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές για την παρακολούθηση των οικονομιών λιανικής και βιομηχανίας της Αμερικής, έχουν μειωθεί από ετήσιο ρυθμό 553.000 τον Μάιο του 2023, την κορύφωσή τους μετά την πανδημία, σε 422.000 τον Αύγουστο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών.

Το ποσοστό ανεργίας έχει αυξηθεί ραγδαία. Και αυτό πριν ο αντίκτυπος των νέων δασμών της Αμερικής, των υψηλότερων από τη δεκαετία του 1930, έχει πλήρως επηρεάσει την οικονομία.

Ο οίκος Fitch σημειώνει ότι οι συνέπειες μιας πιθανής ύφεσης όχι μόνο έχουν αυξηθεί, αλλά επιπλέον έχουν μεγάλη διασπορά και δεν περιορίζονται πλέον σε κολοσσούς.

Οι εταιρείες ιδιωτικών πιστώσεων έχουν στραφεί σε μικρότερους επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών λογαριασμών. Ταυτόχρονα, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες τους έχουν δανείσει περισσότερα. Οι αναλυτές της Fitch, πάντως, εκτιμούν ότι οι συνδέσεις της ιδιωτικής πίστης με το τραπεζικό σύστημα δεν είναι ακόμη αρκετά μεγάλες ώστε να αποτελούν κίνδυνο για ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα, όπως συνέβη με τις πιστωτικές αγορές το 2007.

Το θέμα είναι πότε, όχι αν…

Αλλά ακόμη και χωρίς χρηματοπιστωτική κρίση, τα χρέη που «σκάνε» μπορούν να έχουν ευρείες επιπτώσεις, προειδοποιούν οι γνώστες των αγορών.

Για παράδειγμα, το 2015 και το 2016, η πτώση της τιμής του πετρελαίου οδήγησε σε πανικό για τα ομόλογα που εκδίδονται από εταιρείες ενέργειας. Αυτή η μαζική πώληση επηρέασε και άλλους τομείς, με τα ομόλογα των λιγότερο αξιόπιστων εταιρειών να καταρρέουν. Κάτι παρόμοιο θα μπορούσε να προκληθεί από ανησυχίες για τους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος.

Και ακόμη και αν δεν υπάρξει πιστωτική κατάρρευση, υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι για τους επενδυτές. Με τα spreads τόσο κοντά στα ιστορικά χαμηλά τους, υπάρχουν ελάχιστα χρήματα που μπορούν να κερδίσουν σε αντάλλαγμα για το ρίσκο που αναλαμβάνουν οι επενδυτές.

Όπως λέει χαρακτηριστικά η Oksana Aronov της JPMorgan Asset Management, «στις μετοχές, όλοι έχουν εμμονή με την ανοδική πορεία. Αλλά όσον αφορά τις σταθερές αποδόσεις, όταν τα spreads βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, το θέμα είναι πότε [θα φύγεις], όχι αν» και προσθέτει ότι κανείς δεν θέλει να μαζεύει δεκάρες την ώρα που έρχεται ο οδοστρωτήρας κατά πάνω του.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ηλεκτρισμός
Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Χάρβαρντ: Ειδικοί της ευτυχίας αποκαλύπτουν τα μυστικά τους

Wall Street
Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

Wall Street: Το shutdown, οι «ταύροι» και οι προειδοποιήσεις για φούσκα

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτικά στοιχεία
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; – Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες
Απλούστευση κανόνων 03.10.25

Η ΕΕ «έμαθε» από την ελληνική κρίση και όχι μόνο; - Μειώνει τα πρόστιμα για δημοσιονομικούς παραβάτες

Ένας κανόνας απομεινάρι της εποχής που διαμορφωνόταν η ΟΝΕ, η Διαδικασία Υπερβολικού Ελλείμματος (EDP), έρχεται να αλλάξει και να γίνει πιο ήπια σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι εν δυνάμει παραβάτες στην ΕΕ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»
Συλλυπητήρια μήνυμα 05.10.25

Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αποχαιρέτησαν τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Καιρός: Η «Barbara» από τη Γένοβα φέρνει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας
Live χάρτης 05.10.25

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία «Barbara» - Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες 48 ώρες. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύνταξη
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
English edition 05.10.25

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Σύνταξη
Κίνα: SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα – Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία
Το επόμενο βήμα 05.10.25

SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα από την Κίνα - Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία

Ειδικό τέλος στα φθηνά δέματα από την Κίνα ζητούν εκπρόσωποι του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου πριν να είναι αργά. Πλατφόρμες τύπου Shein, Temu και AliExpress στο στόχαστρο της Κομισιόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τσέριν σκοράρει κόντρα στον Ατρόμητο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Τσέριν σκοράρει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)

Σπουδαία στιγμή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, καθώς οι «πράσινοι» αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Τσέριν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05.10.25

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση
Αήθης επίθεση 05.10.25

Νέα ακρότητα Βούλτεψη: Χαρακτήρισε τη Κοβέσι «απαράδεκτη» – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τον Μητσοτάκη να πάρει θέση

Η βουλευτής της ΝΔ Σοφία Βούλτεψη χαρακτήρισε την Ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι ως «απαράδεκτη», ενώ διερωτήθηκε «γιατί δεν πάει στη χώρα της να αλλάξει το άρθρο 86».

Σύνταξη
Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών
Η σύγκριση με τη Δανία 05.10.25

Φαραντούρης: Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει βλάψει πολλαπλώς την Ελλάδα προς όφελος μερικών

Σε δηλώσεις του από τη Δανία, o ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης, αναφέρθηκε στους χιλιάδες αγρότες που παραμένουν απλήρωτοι λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο