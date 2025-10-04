Συνθήματα για τον Ρούτσι σε γραφείο βουλευτή στη Λάρισα – Καταδικάζουν Κακλαμάνης και ΝΔ

Συνθήματα υπέρ του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι ανέγραψαν μέλη του «Ρουβίκωνα» στο γραφείο του βουλευτή Λάρισας με τη ΝΔ, Χρήστου Καπετάνου.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης σε δήλωση που πραγματοποίησε τόνισε πως «καταδικάζω απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε στο πολιτικό του γραφείο ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Χρήστος Καπετάνος».

Συνέχισε λέγοντας πως «επαναλαμβάνω για ακόμη μία φορά ότι η Δημοκρατία μας δεν εκφοβίζεται, ούτε υποχωρεί μπροστά σε φαινόμενα βίας και τραμπουκισμού. Τέτοιες ενέργειες στρέφονται όχι μόνο κατά των εκλεγμένων εκπροσώπων του ελληνικού λαού, αλλά και κατά του ίδιου του κοινοβουλευτικού θεσμού. Εκφράζω την αμέριστη συμπαράστασή μου στον κύριο Καπετάνο».

Καταδίκασε και η ΝΔ

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο του Βουλευτή Λάρισας Χρήστου Καπετάνου και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο», ανέφερε από την πλευρά του το κυβερνών κόμμα.

Καταληκτικά, πρόσθεσε ότι «τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων».