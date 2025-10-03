magazin
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 03.10.2025]
03 Οκτωβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do's και Don'ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 03.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν θέματα που έχεις με κάποιους συναδέλφους σου, τα οποία πρέπει να λύσεις, καθώς σήμερα θα επανέλθουν στην επιφάνεια. Ωστόσο απόφυγε να θεωρήσεις πως όλες οι συμπεριφορές που βλέπεις είναι προκλητικές ή έχουν ως σκοπό να σε κάνουν να απαντήσεις. Συζήτησε ήρεμα αυτά που θες να ξεκαθαρίσεις.

DON’TS: Μην επιτρέπεις σε ανούσια σκηνικά να σε επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. Μην αφήσεις την ένταση ή το ότι οι τόνοι μπορεί να ανέβουν αρκετά εύκολα να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εσύ δουλεύεις. Μην αγνοείς την υγεία σου – είτε την σωματική είτε και την ψυχική. Οπότε μη διστάσεις να πάρεις λίγο χρόνο για σένα, ώστε να ξεκουραστείς.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να συγκεντρωθείς σε αυτά που έχεις να κάνεις, ακόμα κι αν το κλίμα είναι περίεργο ή αν σκέφτεσαι συνεχώς κάποια παλιά σκηνικά εκεί που σε είχαν στεναχωρήσει. Τουλάχιστον επεξεργάσου τα λίγο καλύτερα, ώστε να βρεις έναν σωστό τρόπο να τα βγάλεις από μέσα σου ή έστω να σταματήσεις την επιρροή τους.

DON’TS: Στα ερωτικά, ενδέχεται να υπάρξουν κάποια έντονα σκηνικά, τα οποία όμως δεν πρέπει να σε ρίξουν ψυχολογικά. Μάλιστα δεν αποκλείεται να επανεμφανιστεί κάποιο πρόσωπο από το παρελθόν. Μη γίνεις αντιδραστικός ή υπερβολικός. Παράλληλα μη διστάσεις να κρατήσεις απόσταση από ορισμένα άτομα, αν δεν είσαι σίγουρος για τον εαυτό σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Στα ερωτικά, θα επανέλθουν διάφορα θέματα που σε ενοχλούν, οπότε πρέπει να βρεις τον τρόπο να τα εκφράσεις με το να τα συζητήσεις, ώστε να βγει άκρη. Κατάλαβε πως πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις κάποια πράγματα, καθώς έτσι θα μπορέσεις να εξελιχθείς. Αλλαγή χρειάζεται και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεσαι το χρήμα.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις παρεξηγήσεις ή και στην ένταση- όχι μόνο της σημερινής μέρας αλλά και των υπολοίπων- να σε κάνουν κι εσένα έντονο ή παρορμητικό. Μην αφήνεις τις αμφιβολίες που έχεις σχετικά με το πως πρέπει να κινηθείς να σε ρίξουν ψυχολογικά. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα και μην κάνεις άλλες αχρείαστες αγορές.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Σήμερα θα σε πιάσουν τα feelings σχετικά με κάποια παρελθοντικά σκηνικά – είτε στο σπίτι είτε στη δουλειά – τα οποία σε στεναχώρησαν. Το σημαντικό είναι να βρεις τον τρόπο να τα ξεπεράσεις. Αν δεν μπορείς να σταματήσεις να ανακυκλώνεις κάποιες σκέψεις μέσα στο κεφάλι σου, τότε βρες τι πρέπει να κάνεις για να τις διαχειριστείς.

DON’TS: Μην ανοιχτείς και μη μοιραστείς κάποια πράγματα που δεν θέλεις, αλλά μη γίνεις και έντονος στον τρόπο σου. Δεν είναι καλή στιγμή να ξεκαθαρίσεις τα πάντα, καθώς δε νομίζω πως έχεις την ψυχραιμία να το κάνεις. Μην απαντήσεις έντονα και παρορμητικά σε αυτά που θα ακούσεις. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Πρόσεχε πολύ τις συζητήσεις που θα κάνεις σήμερα, καθώς αυτές θα φέρουν στην επιφάνεια κάποια πράγματα που ακόμα σε πονάνε. Μπορεί να σχετίζονται με παρελθοντικά γεγονότα ή που επηρεάζουν ακόμα τον τρόπο που σκέφτεσαι. Για καλό σου γίνεται αυτό όμως, καθώς έτσι μόνο θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς όλα αυτά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην κόψεις απότομα τις επαφές με κάποιους συναδέλφους σου, γιατί τότε θα έρθετε σε αντιπαράθεση. Ειδικά αν δεν μπορέσεις να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Μην κλείσεις τα αυτιά σου σε αυτά που έχουν να σου πουν οι άλλοι, ειδικά αν πρόκειται για κάποια συμφωνία που θες να κλείσεις. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις τη διάθεσή σου, γιατί είναι λίγο περίεργη τελευταία. Εστίασε στο πως μπορείς να επικοινωνήσεις αυτά που σε απασχολούν, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις την θέση σου. Βέβαια πρέπει να εστιάσεις και στα επαγγελματικά και να αποφύγεις να πάρεις κατάκαρδα πολλά από αυτά που θα ακούσεις εκεί.

DON’TS: Μην χάσεις τον χρόνο σου με το να σκέφτεσαι πως μπορούσες να είχες διαχειριστεί διαφορετικά κάποια πράγματα στο παρελθόν ή ακόμα αν θα είχες καταφέρει να γλιτώσεις και κάτι. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις από ανθρώπους που ξέρεις ότι δεν το έχουν με την επικοινωνία. Αν δεν μπορέσεις να το πετύχεις, τότε μην τους απαντήσεις.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε σε όσα σε απασχολούν στα ερωτικά, προκειμένου να δεις πως θα μπορούσες να τα έχεις διαχειριστεί λίγο διαφορετικά, ώστε να είχες το αποτέλεσμα που ήθελες. Έστω να μην είχες πονέσει τόσο πολύ, βρε παιδί μου! Καλό είναι να συζητήσεις με τους δικούς σου ανθρώπους επ’αυτού. Αν δεν σου βρουν λύσεις, τότε έστω θα ξαλαφρώσεις.

DON’TS: Μην αφήσεις την βεβαρημένη σου ψυχολογία να σε κρατήσει μακριά από ωφέλιμες συζητήσεις. Ωστόσο μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις που θα γίνουν. Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις την κατάσταση μεταξύ εσού και κάποιων ατόμων. Μην αθετήσεις καμία από τις υποσχέσεις που θα δώσεις. Αλλιώς μην μπεις καν στη διαδικασία.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Σκέψου όσα έχεις περάσει για να βρεις τι είναι αυτό ακριβώς που σε ενοχλεί και σε πληγώνει. Στα επαγγελματικά, μπορείς να πάρεις κάποιες αποστάσεις για να επεξεργαστείς τις πληροφορίες που έχεις λάβει τελευταία. Έτσι θα κατανοήσεις και τα λόγια που άκουσες, αλλά και τις συμπεριφορές που είδες. Καλό είναι να συγχωρήσεις κάποια άτομα.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, καθώς τότε δεν θα μπορέσεις να επικοινωνήσεις με τον σωστό τρόπο αυτά που θέλεις. Πάντως σίγουρα δεν θα μπορέσεις να φτάσεις στην ουσία των πραγμάτων. Μην απογοητευτείς αν δεν δεις τις αλλαγές που θέλεις με τη μια σήμερα. Μην αντιδράς υπερβολικά. Μη δικαιολογείς τα ξεσπάσματά σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Προσπάθησε να επικοινωνήσεις αυτά που σε ζορίζουν, απλά όλο αυτό πρέπει να γίνει με ηρεμία. Αν τώρα εντοπίσεις κάποια ανταγωνιστική στάση απέναντί σου, απάντησε με τον δικό σου τρόπο. Αυτό θα το πετύχεις αν δεν απογοητευτείς. Πρέπει να αποφύγεις και τις υπερβολές. Πάντως παίξτο και λιγάκι αδιάφορος γενικώς, δεν θα χάσεις.

DON’TS: Κάποια άτομα από την παρέα ή τη δουλειά ίσως συμπεριφερθούν με τρόπο που θα σου δημιουργήσει ένταση και δυσφορία. Δεν πρέπει λοιπόν ούτε να αντιδράσεις περίεργα, ούτε και να αφήσεις την ψυχολογία σου να πάει περίπατο. Μην απογοητευτείς από το άβολο σκηνικό που δημιουργείται επειδή δεν θες να συζητήσεις παρελθοντικά σκηνικά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Ενδέχεται να επανέλθουν κάποια θέματα που αφορούν τα επαγγελματικά και παλιότερα σου είχαν δημιουργήσει τάσεις αμφισβήτησης του εαυτού σου. Αν τώρα έρθεις σε επαφή με τα κατάλληλα άτομα, τότε θα καταφέρεις και την ψυχραιμία σου να διατηρήσεις, αλλά και τον επαγγελματισμό σου. Επίσης μπορείς να μάθεις το τι ακριβώς συνέβη τότε.

DON’TS: Μην επαναπαυτείς σε κάποιες δικαιολογίες που θα ακούσεις, αλλά μην επιτρέψεις και σε αυτή την κατάσταση να σε πιέσει αρκετά. Μη γίνεις υπερβολικός και απότομος στο να πάρεις ορισμένες απαντήσεις, ειδικά από κάποιους συναδέλφους σου. Γενικώς μην ασχολείσαι τόσο πολύ με πράγματα που πρέπει ή εσύ απλά θέλεις να τελειώσουν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Κοίταξε κατάματα όλα αυτά που σε έχουν πληγώσει. Δεν πρέπει να μείνεις μόνο εκεί όμως, αλλά πρέπει να το επικοινωνήσεις αυτό και στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Συγχώρησε κάποια άτομα ή κάποιες συμπεριφορές, ειδικά αφού το θέλεις. Πέτα από πάνω σου τα βάρη που κουβαλάς εδώ και καιρό για να δημιουργήσεις χώρο για κάτι νέο.

DON’TS: Μην κωλώσεις να εκφράσεις ακριβώς αυτά που νιώθεις, ακόμα κι αν πάρεις κάποιες απογοητευτικές απαντήσεις. Μην πέσεις ψυχολογικά από αυτό. Αντιθέτως μη διστάσεις να κλείσεις κάποιες υποθέσεις που σε εκνευρίζουν. Μην αντιδράσεις υπερβολικά. Μην τραβάς ορισμένες καταστάσεις από τα μαλλιά. Δεν σε ωφελεί κάπου αυτό!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πρέπει να αναλογιστείς λίγο τις επιλογές σου και να καταλάβεις που έκανες λάθος. Έπειτα προσπάθησε να το διορθώσεις. Αν δεν μπορείς να το διορθώσεις, τότε τουλάχιστον συνειδητοποίησέ το. Παρατήρησε όμως και ποιες κινήσεις σε ώθησαν στο να γίνεις έντονος- ειδικά στα ερωτικά σου- προκειμένου να προετοιμάσεις το τέλος αυτών.

DON’TS: Μην πάρεις ενεργό μέρος σε κάποιες συζητήσεις, ειδικά αν θέλεις να μπουν τα πράγματα πιο εύκολα στη σειρά που τους πρέπει. Μην εθελοτυφλείς μεν, μην κινείσαι βιαστικά κι απότομα δε. Μη διστάσεις όμως να κλείσεις εντελώς κάποιες υποθέσεις – που δεν πάνε άλλο – ακόμα κι αν αυτή η διαδικασία σε βγάλει από τη βόλεψή σου.

