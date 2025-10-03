Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 03.10.2025]

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν θέματα που έχεις με κάποιους συναδέλφους σου, τα οποία πρέπει να λύσεις, καθώς σήμερα θα επανέλθουν στην επιφάνεια. Ωστόσο απόφυγε να θεωρήσεις πως όλες οι συμπεριφορές που βλέπεις είναι προκλητικές ή έχουν ως σκοπό να σε κάνουν να απαντήσεις. Συζήτησε ήρεμα αυτά που θες να ξεκαθαρίσεις.

DON’TS: Μην επιτρέπεις σε ανούσια σκηνικά να σε επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό. Μην αφήσεις την ένταση ή το ότι οι τόνοι μπορεί να ανέβουν αρκετά εύκολα να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο εσύ δουλεύεις. Μην αγνοείς την υγεία σου – είτε την σωματική είτε και την ψυχική. Οπότε μη διστάσεις να πάρεις λίγο χρόνο για σένα, ώστε να ξεκουραστείς.