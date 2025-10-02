Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές του Μάντσεστερ μετά από αναφορές για επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για τέσσερις τραυματίες.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο όπου σημειώθηκε επίθεση με μαχαίρι σε συναγωγή στο Κράμπσαλ, σύμφωνα με την αστυνομία του Μάντσεστερ.

Η εφημερίδα Manchester Evening News ανέφερε ότι μετά το περιστατικό είχε στηθεί κλοιός και ένας σημαντικός δρόμος είχε κλείσει ενώ παρευρίσκονταν αστυνομικοί.

Ο δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, δήλωσε ότι «ο άμεσος κίνδυνος φαίνεται να έχει περάσει» μετά από αναφορές για ένα «σοβαρό περιστατικό».