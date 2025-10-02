Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη 2η αγωνιστική (pic)
Πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της League Phase του Champions League μετά την ολοκλήρωση της 2ης αγωνιστικής.
Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα στη δεύτερη… στροφή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στα πρώτα χρονικά ματς, η Νιούκαστλ διέλυσε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 4-0, ενώ η Καραμπάγκ συνεχίζει την εντυπωσιακή της εκκίνηση επικρατώντας της Κοπεγχάγης του Παντελή Χατζηδιάκου με 2-0.
Στα βραδινά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς» με 2-0, ενώ στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 2-1 την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, την ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε ισόπαλη 2-2 με τη Μονακό.
Παράλληλα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη έχασε 2-1 από τη Νάπολι, η Ντόρτμουντ επικράτησε 4-1 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Λεβερκούζεν έμεινε στο 1-1 με την Αϊντχόφεν, ενώ τέλος, Βιγιαρεάλ και Γιουβέντους ήρθαν ισόπαλες 2-2.
Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Τρίτη 30/9
Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ 2-1
Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-5
Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1
Τσέλσι-Μπενφίκα 1-0
Ίντερ-Σλάβια Πράγας 3-0
Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ 2-2
Γαλατασαράι-Λίβερπουλ 1-0
Μαρσέιγ-Άγιαξ 4-0
Πάφος-Μπάγερν Μονάχου 5-1
Τετάρτη 1/10
Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη 2-0
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ 0-4
Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-0
Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι 2-2
Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν 1-1
Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1
Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν 1-2
Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1
Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους 2-2
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (3η):
Τρίτη 21/10
19:45 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός
19:45 Καϊράτ-Πάφος
22:00 Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι
22:00 Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης
22:00 Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν
22:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ
22:00 Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ
22:00 Νιούκαστλ-Μπενφίκα
22:00 Αϊντχόφεν-Νάπολι
Τετάρτη 22/10
19:45 Γαλατασαράι-Μπόντο Γκλιμτ
19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους
22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ
22:00 Τσέλσι-Άγιαξ
22:00 Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ
22:00 Μονακό-Τότεναμ
22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ
22:00 Αταλάντα-Σλάβια Πράγας
