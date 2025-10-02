Champions League: Η βαθμολογία της League Phase μετά τη 2η αγωνιστική (pic)

Ολοκληρώθηκε η 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League με τις ομάδες να προσφέρουν μπόλικο θέαμα στη δεύτερη… στροφή της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στα πρώτα χρονικά ματς, η Νιούκαστλ διέλυσε την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με 4-0, ενώ η Καραμπάγκ συνεχίζει την εντυπωσιακή της εκκίνηση επικρατώντας της Κοπεγχάγης του Παντελή Χατζηδιάκου με 2-0.

Στα βραδινά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός ηττήθηκε από την Άρσεναλ στο «Έμιρεϊτς» με 2-0, ενώ στο μεγάλο παιχνίδι της ημέρας η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 2-1 την Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, την ώρα που η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε ισόπαλη 2-2 με τη Μονακό.

Παράλληλα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη έχασε 2-1 από τη Νάπολι, η Ντόρτμουντ επικράτησε 4-1 της Αθλέτικ Μπιλμπάο, η Λεβερκούζεν έμεινε στο 1-1 με την Αϊντχόφεν, ενώ τέλος, Βιγιαρεάλ και Γιουβέντους ήρθαν ισόπαλες 2-2.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:

Τρίτη 30/9

Αταλάντα-Κλαμπ Μπριζ 2-1

Καϊράτ-Ρεάλ Μαδρίτης 0-5

Ατλέτικο Μαδρίτης-Άιντραχτ Φρανκφούρτης 5-1

Τσέλσι-Μπενφίκα 1-0

Ίντερ-Σλάβια Πράγας 3-0

Μπόντο Γκλιμτ-Τότεναμ 2-2

Γαλατασαράι-Λίβερπουλ 1-0

Μαρσέιγ-Άγιαξ 4-0

Πάφος-Μπάγερν Μονάχου 5-1

Τετάρτη 1/10

Καραμπάγκ-Κοπεγχάγη 2-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Νιούκαστλ 0-4

Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-0

Μονακό-Μάντσεστερ Σίτι 2-2

Λεβερκούζεν-Αϊντχόφεν 1-1

Ντόρτμουντ-Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-1

Μπαρτσελόνα-Παρί Σεν Ζερμέν 1-2

Νάπολι-Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-1

Βιγιαρεάλ-Γιουβέντους 2-2

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (3η):

Τρίτη 21/10

19:45 Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

19:45 Καϊράτ-Πάφος

22:00 Βιγιαρεάλ-Μάντσεστερ Σίτι

22:00 Άρσεναλ-Ατλέτικο Μαδρίτης

22:00 Λεβερκούζεν-Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Ίντερ

22:00 Κοπεγχάγη-Ντόρτμουντ

22:00 Νιούκαστλ-Μπενφίκα

22:00 Αϊντχόφεν-Νάπολι

Τετάρτη 22/10

19:45 Γαλατασαράι-Μπόντο Γκλιμτ

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο-Καραμπάγκ

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης-Γιουβέντους

22:00 Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Άγιαξ

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Κλαμπ Μπριζ

22:00 Μονακό-Τότεναμ

22:00 Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Μαρσέιγ

22:00 Αταλάντα-Σλάβια Πράγας