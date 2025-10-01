sports betsson
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν 1-1: Μοιρασιά στην Γερμανία και… Ολυμπιακός (vid)
Champions League 01 Οκτωβρίου 2025 | 23:57

Λεβερκούζεν – Αϊντχόφεν 1-1: Μοιρασιά στην Γερμανία και… Ολυμπιακός (vid)

Λεβερκούζεν και Αϊντχόφεν που θα βρει στον δρόμο του ο Ολυμπιακός στη League Phase του Champions League, ήρθαν ισόπαλες με 1-1 στη Γερμανία, σε ένα ματς με «τρελό» ρυθμό…

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Λεβερκούζεν με την Αϊντχόφεν στη Γερμανία, με τις δυο εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League να έρχονται ισόπαλες με 1-1, σε ένα παιχνίδι με «τρελό» ρυθμό και πάρα πολλές φάσεις.

Οι «ασπιρίνες» αν και προηγήθηκαν στο δεύτερο ημίχρονο με τον Κοφάν, είδαν την ολλανδική ομάδα να ισοφαρίζει με τον Σαϊμπαρί μετά από 7 λεπτά και να παίρνει τον πρώτο της βαθμό στο Champions League. Από την άλλη, με αυτή την ισοπαλία η Λεβερκούζεν έφτασε τους 2 βαθμούς, καθώς στην πρεμιέρα είχε έρθει ισόπαλη με 2-2 στην Κοπεγχάγη, όμως δείχνει σημάδια βελτίωσης από την ημέρα που έφυγε ο Έρικ Τεν Χαγκ. Αξίζει να σημειωθεί πως τόσο η γερμανική ομάδα, όσο και οι Ολλανδοί θα αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό.

Φοβερός ρυθμός, χωρίς γκολ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τρελό ρυθμό, με τις δύο ομάδες να θέλουν να σκοράρουν νωρίς και την Αϊντχόφεν να το καταφέρνει μόλις στο 4ο λεπτό. Ο Ιβάν Πέρισιτς βγήκε στην πλάτη της άμυνας και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Λεβερκούζεν, όμως μετά από τσεκάρισμα από το VAR το γκολ ακυρώθηκε διότι ο Κροάτης ήταν εκτεθειμένος. Το τέρμα που πέτυχε η Αϊντχόφεν ήταν και η απαρχή του να επιβάλει τον ρυθμό της η γηπεδούχος με τις ασπιρίνες να ολοκληρώνουν με 65% κατοχή το πρώτο μέρος.

Οι Γερμανοί έλεγξαν το ματς έχασαν πολλές ευκαιρίες τόσο με τον Γκριμάλντο που είχε δοκάρι αλλά και με τους Κουανσά, Ταπσόμπα από στημένες φάσεις είχαν καλές στιγμές που δεν την έστειλαν στα δίχτυα. Συνολικά είχε 8 τελικές η Λεβερκούζεν με τις τρεις εξ αυτών να είναι πολύ καλές ευκαιρίες, αλλά να μην καταφέρνει να βρει γκολ. Σημαντική στιγμή είχε και στο 38ο λεπτό ο 19χρονος Κοφάνε, που όμως από καλή θέση δεν σκόραρε, ενώ ο Πέρισιτς ήταν μόνιμη απειλή κυρίως από αντεπιθέσεις για την ολλανδική ομάδα που θα βρει απέναντι του ο Ολυμπιακός την τέταρτη αγωνιστική της League Phase.

Ευκαιρίες, δύο γκολ και μοιρασιά

Στο δεύτερο ημίχρονο έγινε… χαμός στο ματς. Πολλές φάσεις, ξέφρενος ρυθμός και… γκολ. Από το 51ο λεπτό, μέχρι το 70ο έγιναν δέκα τελικές και στις δύο εστίες, ενώ η Λεβερκούζεν άνοιξε το σκορ στο 65ο λεπτό με τον Κοφάν, που ήταν ο καλύτερος παίκτης για τις «ασπιρίνες». Η Αϊντχόφεν όμως βγήκε άμεσα μπροστά και απάντησε, σε ένα σπουδαίο παιχνίδι με σκόρερ τον Σαϊμπαρί στο 72ο λεπτό.

Από εκεί και πέρα, η Λεβερκούζεν ήταν αυτή που έψαξε γκολ νίκης στα τελευταία 20 λεπτά, αλλά χωρίς αποτέλεσμα, παρότι είχε καλές στιγμές τόσο με τον Γκριμάλντο όσο και με τον Κοφάν, όμως το τελικό 1-1 παρέμεινε, με τις δύο ομάδες να παίρνουν από έναν βαθμό.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Το γκολ που έβαλε ο Πέρισιτς στο 5ο λεπτό, αλλά ακυρώθηκε σωστά ως οφσάιντ ήταν το «κλειδί», αφού αν μετρούσε για αυτά τα χιλιοστά θα βλέπαμε άλλο ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το γρήγορο γκολ που έβαλε η Αϊντχόφεν με τον Σαϊμπαρί, μετά το 1-0 άλλαξε το ματς, αφού το 1-1 ανάγκασε τις ομάδες να είναι πιο προσεκτικές και να σφραγίσουν τον βαθμό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο τερματοφύλακας της Λεβερκούζεν, Φλέκεν, είχε αρκετά λάθη, πολλά προβλήματα με την μπάλα στα πόδια και γενικά είχε μια εμφάνιση κατώτερη των περιστάσεων.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο διαιτητής Γκλεν Νίμπεργκ ήταν καλός και ανεκτικός, με αποτέλεσμα να αφήσει το ματς να παιχτεί και να έχει «τρελό» ρυθμό. Άφησε όμως και το σκληρό παιχνίδι λίγο παραπάνω.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Το VAR επενέβη στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης και στην πιο σημαντική φάση του ματς, αφού η Αϊντχόφεν σκόραρε με τον Πέρισιτς, όμως σωστά μετά από χρήση της τεχνολογίας και μετά από συνολικά δύο λεπτά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ: Κοφάν 65′ – Σαϊμπαρί 72′

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Η Λεβερκούζεν την επόμενη αγωνιστική (3η, 21/10) έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο ματς στο ίδιο γήπεδο με την Παρί Σεν Ζερμέν. Η Αϊντχόφεν κοντράρεται με τη Νάπολι στην Ολλανδία (21/10, 22:00).

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
