Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα

Η είδηση πως ο Πάνος Ρούτσι αρνείται να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις και να λάβει ιατροφαρμακευτική φροντίδα έσκασε σαν βόμβα στο Μαξίμου. Οι ελπίδες που υπήρχαν σε ένα τμήμα του κυβερνητικού επιτελείου πως ο απεργός πείνας θα σταματήσει και η κρίση θα αποκλιμακωθεί, αποδείχθηκαν φρούδες.

Κάπως έτσι και λίγο πριν ο Πάνος Ρούτσι μπει στην 18η ημέρα απεργίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει τις επιλογές του να στερεύουν. Αν παρέμβει στο έργο της δικαιοσύνης θα “αδειάσει” την κυβερνητική γραμμή των προηγούμενων 17 ημερών που ήθελαν την δικαιοσύνη υπεύθυνη για το θέμα και αν από την άλλη συνεχίζει να… νίπτει τας χείρας του τότε θα εισέλθει σε μια άγνωστη ζώνη με απρόβλεπτες συνέπειες και ανοιχτά όλα τα δεδομένα.

Βαρύ κλίμα

Σύμφωνα με πληροφορίες το κλίμα στο κυβερνητικό επιτελείο είναι ιδιαίτερα βαρύ, καθώς οι εκτιμήσεις που υπήρχαν στο Μαξίμου αποδείχθηκαν εκτός πραγματικότητας ενώ ήδη έχει αρχίσει η “μουρμούρα” κατά του στενού πρωθυπουργικού επιτελείου. «Όλοι εκείνοι που μας έλεγαν πως η κρίση θα τελειώσει γρήγορα και ο Ρούτσι θα επιστρέψει στο σπίτι του τι έχουν τώρα να πουν» είπε στο in γαλάζιος βουλευτής της επαρχίας που πολλάκις έχει “πληρώσει” το τίμημα των κυβερνητικών παλινοδοιών στα Τέμπη.

Και η αλήθεια είναι πως όλο ένα και περισσότεροι γαλάζιοι βουλευτές μιλούν πλέον ανοιχτά για το γεγονός πως η κυβέρνηση πορεύεται σε αυτό το νέο κεφάλαιο των Τεμπών χωρίς πυξίδα. «Όταν για 15 ημέρες αρνείσαι να δώσεις λύση και να τελειώσεις το θέμα αρκούμενος να ‘πετάς’ το μπαλάκι στη δικαιοσύνη, τότε σήμερα είσαι με δεμένα τα χέρια» ανέφερε έτερος γαλάζιος βουλευτής.

Χωρίς γραμμή

Μια σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας χρεώνει το αδιέξοδο στο στενό πρωθυπουργικό περιβάλλον και την έλλειψη πολιτικότητας των στενών συνεργατών του. «Το πρόβλημα είναι πως ο καθένας στο Μαξίμου έχει μια διαφορετική άποψη που προσπαθεί να περάσει στον πρωθυπουργό. Άλλα λέει ο Μυλωνάκης, άλλα ο Χατζιδάκης, αλλά λέει ο Σκέρτσος και κάπως έτσι χάνουμε πολύτιμο χρόνο και εν τελεί μένουμε χωρίς γραμμή» εξήγησε πρώην υπουργός.

Το μεγάλο πρόβλημα ωστόσο είναι πως στη Νέα Δημοκρατία οι μνήμες από τις ημέρες του 2008 και την κοινωνική έκρηξη που προκάλεσε η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου έχουν μετατραπεί σε εφιάλτη καθώς όλο ένα και περισσότεροι γαλάζιοι φοβούνται το ενδεχόμενο ενός νέου Δεκέμβρη.

Και αυτό το σενάριο που ακούγεται όλο και περισσότερο μεταξύ των γαλάζιων βουλευτών προκαλεί φόβο. «Δεν χρειαζόμαστε να ρίχνουμε λάδι στη φωτιά με δηλώσεις που υποτιμούν τους συγγενείς αλλά να τελειώσουμε άμεσα το θέμα με ικανοποίηση ενός δίκαια ηθικού αιτήματος όπως αυτό του Πάνου Ρούτσι» είπε βουλευτής ρίχνοντας καρφιά στον Άδωνι Γεωργιάδη που ούτε λίγο ούτε πολύ χαρακτήρισε τον Ρούτσι ως «χειραγωγούμενο» της Ζωής Κωνσταντοπούλου.