Νικητιάδης: «Σε σύγχυση η κυβέρνηση ικετεύει τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών»

Πυρά κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο Γιώργος Νικητιάδης, βουλευτή Δωδεκανήσου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με τις δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου για μείωση τιμών σε 1.000 κωδικούς προϊόντων.

«Η κυβέρνηση υπό το βάρος της αποτυχίας της κατά της ακρίβειας βρίσκεται σε πλήρη σύγχυση. Από τη μία επιβάλλει πρόστιμα πανηγυρίζοντας και από την άλλη απευθύνει εκκλήσεις στα σούπερ μάρκετ να μειώσουν της τιμές. Η πλήρης απόδειξη της ανυπαρξίας σχεδίου και πολιτικής για την αντιμετώπιση της ακρίβειας» σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Νικητιάδης για να προσθέσει.

«Πουθενά στον κόσμο δε γίνεται τη μία μέρα η κυβέρνηση να επιβάλλει πρόστιμα και την άλλη να ζητά ελεημοσύνη από αυτούς που τα επέβαλε. Η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να διαχειριστεί ούτε καν την αποτυχία της.

Η δήθεν συμφωνία για μείωση τιμών κατά 5% σε μόλις 1.000 κωδικούς προϊόντων, στο 3% δηλαδή των περίπου 30.000 που διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, αποκαλύπτει την πλήρη ανικανότητα και απροθυμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια.

Από το 2022 μέχρι σήμερα, έχουμε δει αλλεπάλληλα «μέτρα» και εξαγγελίες, ακόμη και πρωθυπουργικές επισκέψεις σε σούπερ μάρκετ που παρουσίαζαν ως “επιτυχίες” ταμπελάκια, καλάθια, πλαφόν στα περιθώρια κέρδους, πρωτοβουλίες τύπου “Μόνιμη Μείωση Τιμής”, ρυθμίσεις για βρεφικό γάλα και νωπά προϊόντα, εκπτώσεις προμηθευτών. Όλα αποδείχθηκαν πυροτεχνήματα, χωρίς μόνιμο και δομικό χαρακτήρα».

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ, τονίζει ακόμη πως χρειάστηκαν έξι χρόνια διακυβέρνησης για να παραδεχθεί ο υπουργός Ανάπτυξης ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί είναι το κρίσιμο εργαλείο ελέγχου της αγοράς.

«Έξι χρόνια κατά τα οποία τα ολιγοπώλια έκαναν πάρτι και οι πολίτες πλήρωναν και πληρώνουν πανάκριβα την ακρίβεια. Και τώρα, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, η κυβέρνηση περιορίζεται σε υποσχέσεις ότι «ΘΑ» νομοθετήσει.

Είτε πρόκειται για πολιτική επιλογή είτε για ανικανότητα, οι πολίτες έχουν πληρώσει ακριβά την ακρίβεια. Ήρθε η ώρα να την πληρώσει και η κυβέρνηση. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλες υποσχέσεις ούτε άλλους αυτοσχεδιασμούς».