Προσωρινά εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις του Τραμ στην Παραλιακή - Τι συνέβη

Τραμ: Πλημμύρισαν οι ράγες και έβγαλαν εκτός λειτουργίας τέσσερις στάσεις
Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» τροποποιείται προσωρινά
Εκτός λειτουργίας έχει βγει ένα μεγάλο κομμάτι της Γραμμής 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά» εξαιτίας υδάτων που συσσωρεύτηκαν σε σημεία της σιδηροτροχιάς.
Προσωρινά δεν θα λειτουργούν οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η και η 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό
Όπως ενημερώνει το επιβατικό κοινό η ΣΤΑΣΥ, με ανακοίνωσή της, θα υπάρξει προσωρινή τροποποίηση της διαδρομής του Τραμ καθώς κάποια σημεία έχουν πλημμυρίσει λόγω προβλημάτων σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.
Οι στάσεις που δεν θα λειτουργούν έως ότου το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί είναι τα Λουτρά Αλίμου, η 1η και η 2η Αγίου Κοσμά, καθώς και η στάση Ελληνικό.
Η ανακοίνωση
«Σας ενημερώνουμε, πως η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα Πειραιά», προσωρινά διεξάγεται στα τμήματα Ασκληπιείο Βούλας – Πλατεία Κατράκη, Παλαιό Δημαρχείο – Άγιος Αλέξανδρος και Ζέφυρος – Αγία Τριάδα, λόγω συσσώρευσης υδάτων σε σημεία του τροχιόδρομου, από προβλήματα σε φρεάτια της ΕΥΔΑΠ.
»Εκτός λειτουργίας είναι οι στάσεις Λουτρά Αλίμου, 1η Αγίου Κοσμά, 2η Αγίου Κοσμά και Ελληνικό».
