Τέσσερα άτομα, μέλη εγκληματικής ομάδας, συνέλαβε η αστυνομία, οι οποίοι παραβίαζαν σπίτια στη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.

Οι συλλήψεις και ο τρόπος δράσης της εγκληματικής ομάδας στη Θεσσαλονίκη

Η σπείρα αποτελείτο από πέντε μέλη, τρεις εξ αυτών συνελήφθησαν, ενώ η αστυνομία πέρασε επίσης χειροπέδες σε μία γυναίκα, ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου, όπου φαίνεται πως κατέληγε μέρος των κλοπιμαίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργώντας με διαφορετικές συνθέσεις και χρησιμοποιώντας κλειδιά πασπαρτού και ειδικό εξοπλισμό, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται ότι τέλεσαν από τον περασμένο Μάιο εννέα διαρρήξεις, εκ των οποίων δύο σε απόπειρα.

Σε έρευνες που έγιναν σε σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν -μεταξύ άλλων- δύο πομποί που ήταν συνδεδεμένοι με τις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και αντικείμενα που υπάγονται στον νόμο περί όπλων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, παραβίαση απορρήτου, οπλοκατοχή, απείθεια και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Όλοι οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή και παραμένουν υπό κράτηση.