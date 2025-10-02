newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Πόσο θα αντέξει ακόμα η ρωσική οικονομία;
Οικονομία 02 Οκτωβρίου 2025

Πόσο θα αντέξει ακόμα η ρωσική οικονομία;

ΗΠΑ και Ευρώπη διστάζουν να τιμωρήσουν όσους παραβιάζουν τις κυρώσεις κατά της Μόσχας

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Spotlight

Επιχειρώντας να ερμηνεύσει κανείς την ανθεκτικότητα της ρωσικής οικονομίας έπειτα από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου θα πρέπει πρώτα να σταθεί στην πλήρη αποτυχία των κυρώσεων της Δύσης.

«Η Ρωσία διεξάγει διασυνοριακό εμπόριο εκατοντάδων δισ. δολαρίων και ένας λόγος που τα καταφέρνει είναι ότι τα απαραίτητα για τη ροή των κεφαλαίων χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν εντοπίζονται και δεν τιμωρούνται», παρατηρεί ο Άαρον Κρόλικ στους «New York Times». Με άλλα λόγια, ΗΠΑ και Ευρώπη δεν έχουν τη βούληση να τιμωρήσουν τις δικές τους, ούτε καν τις κινεζικές τράπεζες που παραβιάζουν τις κυρώσεις.

Πέραν του ότι προωθεί μέσω Κίνας και Ινδίας πλέον τη ρωσική ενέργεια προς τη Δύση, ο Πούτιν εκμεταλλεύεται την πολιτική απομονωτισμού του Τραμπ για να σφυρηλατήσει ισχυρότερους δεσμούς με το Πεκίνο και το Νέο Δελχί.

Στην πρόσφατη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης φάνηκε η ταχεία μετατόπιση του οικονομικού κέντρου βάρους του πλανήτη εκ Δυσμών προς Ανατολάς. Χαρακτηριστική ήταν η συμφωνία για τη δημιουργία αγωγού που θα μεταφέρει 50 δισ. κυβικά μέτρα

αερίου από τη Σιβηρία στην Κίνα, ενός έργου που «θα βοηθήσει τη Μόσχα να αντισταθμίσει την απώλεια αγορών στην Ευρώπη», όπως έγραφαν οι «Financial Times».

«18 με 24 μήνες ακόμα»

Όντως, η ρωσική οικονομία εμφανίζει εσχάτως σημάδια κόπωσης. Έπειτα από την εντυπωσιακή ανάπτυξη του 2023 και του 2024 (4,1% και 4,3% αντίστοιχα), η άνοδος του ΑΕΠ αναμένεται να περιοριστεί εφέτος στο 1,5%, ενώ η ίδια η Μόσχα έχει προϋπολογίσει 2,5%. Ο διευθύνων σύμβουλος της Sberbank και στενός συνεργάτης του Πούτιν, Στέφαν Γκρεφ, εκτίμησε ότι «η οικονομία βρίσκεται σε τεχνική στασιμότητα» και ζήτησε την ταχύτερη αποκλιμάκωση των επιτοκίων.

Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη μειώσει αισθητά το βασικό επιτόκιο από το 21% που είχε φθάσει για να ελεγχθεί ο πληθωρισμός, ο οποίος επίσης περιορίστηκε στο 8,8% (οι ειδικοί προβλέπουν επιτόκιο 14% στο τέλος του έτους).

«Τα προβλήματα συσσωρεύονται, αλλά η οικονομία δεν οδεύει ακόμα προς τον γκρεμό», δήλωσε στη «Wall Street Journal» ο διευθυντής του Carnegie Russia Eurasia Center στο Βερολίνο, Αλεξάντερ Γκαμπούεφ. Ο ρώσος εμιγκρές εκτίμησε ότι η οικονομία μπορεί να υποστηρίξει την πολεμική προσπάθεια της Μόσχας για τουλάχιστον 18 με 24 μήνες ακόμα.

«Είναι η πολιτική»

Ανεξάρτητα από το πόσο εύκολο είναι να πέσει ένα ανελεύθερο καθεστώς για οικονομικούς λόγους, η Δύση θα μπορούσε να επιταχύνει τη διαδικασία αν φρόντιζε, ας πούμε, να υποχωρήσει η τιμή του Brent από τα 60 στα 20 δολάρια το βαρέλι. Αλλά κι αυτή η επιλογή, όπως και η τιμωρία όσων παραβιάζουν τις κυρώσεις, δεν συζητείται σοβαρά.

Τα κυβερνητικά επιτελεία ΗΠΑ και Ευρώπης αντί να αναζητούν τρόπους για να πλήξουν ουσιαστικά την «οικονομία του πολέμου» του Πούτιν, προτιμούν να εκτινάσσουν στα ύψη τους δικούς τους αμυντικούς προϋπολογισμούς. «Είναι η πολιτική και όχι η οικονομία ηλίθιε», θα έλεγε εν προκειμένω ο σύμβουλος του Κλίντον, Τζέιμς Κάρβιλ. Ή μήπως εν τέλει είναι η πολιτική που υπηρετεί οικονομικά συμφέροντα;

Πηγή: ot.gr

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Βιομηχανία: Μέτρα πολλών ταχυτήτων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές
Της Citigroup 01.10.25

Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές

Ενώ στο παρελθόν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύονταν προσωρινά και επαναπροσλαμβάνονταν με αναδρομική πληρωμή, αυτή τη φορά τα πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους
Μείωση κατανάλωσης 30.09.25

Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Υψηλό 14 ετών καταγράφει η ανεργία στη Γερμανία, η οικονομία της οποίας φλερτάρει με την ύφεση. Μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν εργαζομένους, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 12%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία
Opinion 02.10.25

ΗΠΑ, μια εκκολαπτόμενη τραμπική απολυταρχία

Η ομιλία του Αμερικανικού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον της στρατιωτικής ηγεσίας των ΗΠΑ ως εκκωφαντικό καμπανάκι αντιδημοκρατικής διολίσθησης της αμερικανικής υπερδύναμης

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαρόκο: Δύο νεκροί κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής
Κόσμος 02.10.25

Δύο νεκροί στο Μαρόκο κατά την επίθεση διαδηλωτών σε σταθμό χωροφυλακής

Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ελκλία, κοντά στο Αγκαντίρ, εν μέσω του κύματος βίας που συγκλονίζει το Μαρόκο στο περιθώριο διαδηλώσεων με αίτημα την αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία και την υγεία

Σύνταξη
Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Κόσμος 02.10.25

Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone

Χθες Τετάρτη, οι κάτοικοι της Τσερνετσίνα είπαν το τελευταίο αντίο στην οικογένεια Λεσνιτσένκο, σοκαρισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επιδρομή ρωσικού drone στο χωριό τους

Σύνταξη
Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι
Κόσμος 02.10.25

Κατάρρευση οικοτροφείου στην Ινδονησία: 59νθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι

Χθες Τετάρτη, ανασύρθηκαν πέντε επιζώντες και δύο πτώματα από τα ερείπια του ισλαμικού οικοτροφείου, το οποίο απέχει περίπου 30 χιλιόμετρα από την πόλη Σουραμπάγια στην Ινδονησία

Σύνταξη
«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο
Σαν σήμερα 02.10.25

«Σε είδα, Ουίλιαμ. Έχω τηλεόραση!»: Έναν αιώνα πριν εφευρέθηκε η οθόνη που μέσα της χωράει όλο τον κόσμο

Ο Σκωτσέζος εφευρέτης Τζον Λόουτζι Μπερντ κατάφερε του 1925 να αποτυπώσει για πρώτη φορά το όνειρο που κυνηγούσαν γενιές επιστημόνων: τη μετάδοση μιας κινούμενης εικόνας ανθρώπινου προσώπου. Ο λόγος για την τηλεόραση

Σύνταξη
Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»
Ιστορία 02.10.25

Η Silvia Venturini Fendi αποχωρεί από τη θέση της καλλιτεχνικής διευθύντριας του οίκου μόδας – «Η τέχνη του να μοιράζεσαι»

«Ήταν ένα ταξίδι που έκανα στο όνομα της γιαγιάς μου Adele, της μητέρας μου Anna και των αδελφών της», δήλωσε η Silvia Venturini Fendi σχετικά με την αποχώρηση της.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου
Ελλάδα 02.10.25

Ταφόπλακα στην επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου

Αναζητούνται από το ΤΕΕ ανάδοχοι για την αποξήλωση των σιδηροδρομικών γραμμών και μετατροπής τους σε γιγάντιο ποδηλατόδρομο (!) - Την πώληση ή μακροχρόνια παραχώρηση του ιστορικού ιδιόκτητου κτιρίου της οδού Καρόλου σχεδιάζει η νέα μεταβατική διοίκηση του ΟΣΕ

Κώστας Ντελέζος
H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου
Πολιτική 02.10.25

H κινητικότητα για κόμμα Σαμαρά και η ανοιχτή πληγή για Μαξίμου

Το αδιέξοδο της τακτικής του Μαξίμου απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά, οι κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού με φόντο τις διεργασίες για νέο κόμμα και το χρονικό της οριστικής και αμετάκλητης ρήξης

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φόροι: Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση συντελεστών – Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση
Ιδού η απορία 02.10.25

Καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες ή μείωση φόρων - Ένα διαχρονικό δίλημμα που ζητάει απάντηση

Οι φόροι εξακολουθούν να αποτελούν μέρος μια μεγάλης συζήτησης που διεξάγεται παγκοσμίως. Είναι διατεθειμένοι οι πολίτες να «θυσιάσουν» καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες για λιγότερους φόρους;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα
Εντονες βροχοπτώσεις 02.10.25

«Η πρώτη σοβαρή κακοκαιρία του φετινού φθινοπώρου» – Και η Αττική στις περιοχές με έντονα φαινόμενα

Που θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχοπτώσεων - Πότε θα βρέξει στην Αττική - Κακοκαιρία ασυνήθιστη για την εποχή - Οι Κώστας Λαγουβάρδος και Σταύρος Ντάφης από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ, αναλύουν τα δεδομένα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο
Φουλ από λεγεωνάριους 02.10.25

Ουκρανία: Οι Βραζιλιάνοι στο μέτωπο

Η παρουσία Βραζιλιάνων μαχητών δίνει νέα πνοή στην άμυνα του Ντονέτσκ, ενώ η Μόσχα εξετάζει την επιστροφή βορειοκορεατικού τάγματος για να καλύψει τα κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Γεώργιος Μαζιάς
Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Το Μαξίμου «παραλύει» όσο ο χρόνος μετράει αντίστροφα

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας και το κλίμα στην κυβέρνηση είναι ιδιαίτερα βαρύ, με τις εκτιμήσεις του Μαξίμου να αποδεικνύονται εκτός πραγματικότητας και τη «μουρμούρα» κατά του στενού πρωθυπουργικού επιτελείου να έχει αρχίσει

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου
Ελλάδα 02.10.25

Καμπανάκι για να σωθεί το αρχείο του Μανώλη Γλέζου

Σκοπός είναι η μελέτη, προβολή, ανάδειξη και καλλιέργεια του έργου, «της ιστορίας, των ιδανικών και των αξιών για τα οποία αγωνίστηκε ο αείμνηστος, πρώτος παρτιζάνος της Ευρώπης, Μανώλης Γλέζος».

Εύη Σαλτού
Αθήνα: Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση – Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»
Στο μικροσκόπιο η διαφθορά 02.10.25

Σε ρυθμούς Κοβέσι «χορεύει» η κυβέρνηση - Οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που «καίνε»

Στην Αθήνα βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η Λάουρα Κοβέσι η οποία πρόκειται μάλιστα να δώσει συνέντευξη Τύπου απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων για όλες τις «καυτές» δικογραφίες που χειρίζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και αφορούν την Ελλάδα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

