Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης είναι συνειδητά πρωθυπουργός των εξοντωτικών ωραρίων, του 13ωρου, της εξαήμερης εργασίας

Βολές κατά της κυβέρνησης για τα εργασιακά εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε το εργασιακό νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ότι «δεν είναι μία μεμονωμένη κίνηση της κυβέρνησης, αλλά η συνέχεια τριών νομοσχεδίων. Προχωρά σε περαιτέρω ελαστικοποίηση, περαιτέρω καθήλωση των αποδοχών, αύξηση των ωρών εργασίας, αύξηση του ημερήσιου ωραρίου, αμφισβητεί κατακτήσεις για το ωράριο και αποσκοπεί στο μοντέλο φθηνής απασχόλησης, χαμηλής παραγωγικότητας και αποδυνάμωσης της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων».

Εξήγησε, παράλληλα, τα προβλήματα που φέρνει το 13ωρο, εκτιμώντας πως «όταν δίνεις στην εργοδοτική πλευρά από πριν το ωράριο, μειώνεις και τη διαπραγματευτική ισχύ που έχουν οι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουν παραπάνω πράγματα σε ειδικές συνθήκες. Στην ουσία, με τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών στην υπερωρία, είναι πολύ φθηνότερο ένας εργοδότης να απασχολήσει υπερωριακά έναν εργαζόμενο από το να προσλάβει άλλον. Γι’ αυτό ο Πρωθυπουργός έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή να είναι πρωθυπουργός της ελαστικοποίησης, των εξοντωτικών ωραρίων, του 13ωρου, της εξαήμερης εργασίας».

Υποστήριξε ότι αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, «όλη αυτήν τη νομοθεσία η οποία εντατικοποιεί και υποχρεώνει τον εργαζόμενο σε επιπλέον ώρες, προφανώς θα την αλλάξει. Είναι δεδομένο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύθηκε για συγκεκριμένα πράγματα και έχουμε ξεκαθαρίσει πως οτιδήποτε αφορά σε τέτοια ζητήματα θα συμφωνείται σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων. Το νομικό πλαίσιο θα είναι καθαρό, θα είναι αυτό που ήταν πριν στις αντεργατικές αλλαγές της κυβέρνησης, θα μπορούν εργαζόμενοι και εργοδότες με συλλογικές διαπραγματεύσεις να συμφωνούν επιμέρους, όχι όμως με ατομική σύμβαση όπου εργαζόμενος δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει».

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι στο σύνολό τους «δείχνουν ότι, παρά τη φορολογική παρέμβαση που εξήγγειλε η κυβέρνηση, εκείνη βρίσκεται σε πορεία πτωτική, ενώ φαίνεται ότι ακόμα και εκείνοι που σήμερα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία πιστεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι η κυβέρνηση υποθάλπει τη διαφθορά».

«Παγιώνεται η εικόνα ενός πρωθυπουργού σε αποδρομή»

Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που καταγράφει άνοδο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ένα πολιτικό πρόγραμμα δεν επικοινωνείτε απλά τη στιγμή που μιλάει ο πρόεδρος στη ΔΕΘ, αλλά με δράσεις και παρεμβάσεις. Για αυτό και εμείς γυρνάμε όλη την Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της διακυβέρνησης του. Στο κοινωνικό υπέδαφος παγιώνεται η εικόνα ενός πρωθυπουργού σε αποδρομή, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι μία δύναμη η οποία έρχεται με ένα πρόγραμμα θετικών αλλαγών. Στο ερώτημα πολιτική αλλαγή ή στασιμότητα, το 63% απαντάει πολιτική αλλαγή, ενώ στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εκλογές η πλειοψηφία απαντά θετικά».

Στάθηκε, ακόμη, σε ένα ποιοτικό στοιχείο που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Όπως είπε, «στο ερώτημα “κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ”, υπάρχει απόλυτη ισοτιμία. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος καταγράφει το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ως το κόμμα που μπορεί να πρωταγωνιστεί στο να υπάρξει πολιτική αλλαγή».