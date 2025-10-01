newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης είναι συνειδητά πρωθυπουργός των εξοντωτικών ωραρίων, του 13ωρου, της εξαήμερης εργασίας
Πολιτική Γραμματεία 01 Οκτωβρίου 2025 | 16:11

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης είναι συνειδητά πρωθυπουργός των εξοντωτικών ωραρίων, του 13ωρου, της εξαήμερης εργασίας

«Παγιώνεται η εικόνα ενός πρωθυπουργού σε αποδρομή», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Βολές κατά της κυβέρνησης για τα εργασιακά εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή τις σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε το εργασιακό νομοσχέδιο, υποστηρίζοντας, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά 90,1» ότι «δεν είναι μία μεμονωμένη κίνηση της κυβέρνησης, αλλά η συνέχεια τριών νομοσχεδίων. Προχωρά σε περαιτέρω ελαστικοποίηση, περαιτέρω καθήλωση των αποδοχών, αύξηση των ωρών εργασίας, αύξηση του ημερήσιου ωραρίου, αμφισβητεί κατακτήσεις για το ωράριο και αποσκοπεί στο μοντέλο φθηνής απασχόλησης, χαμηλής παραγωγικότητας και αποδυνάμωσης της διαπραγματευτικής ισχύος των εργαζομένων».

Εξήγησε, παράλληλα, τα προβλήματα που φέρνει το 13ωρο, εκτιμώντας πως «όταν δίνεις στην εργοδοτική πλευρά από πριν το ωράριο, μειώνεις και τη διαπραγματευτική ισχύ που έχουν οι εργαζόμενοι για να διεκδικήσουν παραπάνω πράγματα σε ειδικές συνθήκες. Στην ουσία, με τη μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών στην υπερωρία, είναι πολύ φθηνότερο ένας εργοδότης να απασχολήσει υπερωριακά έναν εργαζόμενο από το να προσλάβει άλλον. Γι’ αυτό ο Πρωθυπουργός έχει κάνει μια συνειδητή επιλογή να είναι πρωθυπουργός της ελαστικοποίησης, των εξοντωτικών ωραρίων, του 13ωρου, της εξαήμερης εργασίας».

Υποστήριξε ότι αν το ΠΑΣΟΚ γίνει κυβέρνηση, «όλη αυτήν τη νομοθεσία η οποία εντατικοποιεί και υποχρεώνει τον εργαζόμενο σε επιπλέον ώρες, προφανώς θα την αλλάξει. Είναι δεδομένο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύθηκε για συγκεκριμένα πράγματα και έχουμε ξεκαθαρίσει πως οτιδήποτε αφορά σε τέτοια ζητήματα θα συμφωνείται σε επίπεδο κοινωνικών εταίρων. Το νομικό πλαίσιο θα είναι καθαρό, θα είναι αυτό που ήταν πριν στις αντεργατικές αλλαγές της κυβέρνησης,  θα μπορούν εργαζόμενοι και εργοδότες με συλλογικές διαπραγματεύσεις  να συμφωνούν επιμέρους, όχι όμως με ατομική σύμβαση όπου εργαζόμενος δεν έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει».

Κληθείς να σχολιάσει τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο κ. Τσουκαλάς υπογράμμισε ότι στο σύνολό τους «δείχνουν ότι, παρά τη φορολογική παρέμβαση που εξήγγειλε η κυβέρνηση, εκείνη βρίσκεται σε πορεία πτωτική, ενώ φαίνεται ότι ακόμα και εκείνοι που σήμερα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία πιστεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι  η κυβέρνηση υποθάλπει τη διαφθορά».

«Παγιώνεται η εικόνα ενός πρωθυπουργού σε αποδρομή»

Επανέλαβε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα που καταγράφει άνοδο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «ένα πολιτικό πρόγραμμα δεν επικοινωνείτε απλά τη στιγμή που μιλάει ο πρόεδρος στη ΔΕΘ, αλλά με δράσεις και παρεμβάσεις. Για αυτό και εμείς γυρνάμε όλη την Ελλάδα. Ο κ. Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα της διακυβέρνησης του. Στο κοινωνικό υπέδαφος παγιώνεται η εικόνα ενός πρωθυπουργού σε αποδρομή, ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι μία δύναμη η οποία έρχεται με ένα πρόγραμμα θετικών αλλαγών. Στο ερώτημα πολιτική αλλαγή ή στασιμότητα, το 63% απαντάει πολιτική αλλαγή, ενώ στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ για εκλογές η πλειοψηφία απαντά θετικά».

Στάθηκε, ακόμη, σε ένα ποιοτικό στοιχείο που προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Όπως είπε, «στο ερώτημα “κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ”, υπάρχει απόλυτη ισοτιμία. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος καταγράφει το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, ως το κόμμα που μπορεί να πρωταγωνιστεί στο να υπάρξει πολιτική αλλαγή».

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Ελλάδα 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονη εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Το νέο ΔΣ 01.10.25

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

Ενώ η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς μειώνεται όλο και πιο πολύ, αυτή σε μη αντιπροσωπευτικούς, όπως η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, έχει παραμείνει σταθερή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
On Field 01.10.25

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Η επικράτηση της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο δεν είναι έκπληξη, αλλά κανονικότητα και φανερώνει πως το πρότζεκτ εξελίσσεται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Global Sumud Flotilla: Πλησιάζει τη Γάζα – Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία – Κρίσιμες ώρες
Αγωνία 01.10.25 Upd: 18:06

Κρίσιμες ώρες: Ο Global Sumud Flotilla πλησιάζει τη Γάζα - Το Ισραήλ ετοιμάζεται να καταλάβει τα πλοία

Ο Global Sumud Flotilla αποτελείται από 45 πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην, αποκλεισμένη από το Ισραήλ, Γάζα - 497 ακτιβιστές από πολλές χώρες επιβαίνουν σε αυτά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει
Κουμάρι 01.10.25

Από θνητή κόρη, δίχρονη ζωντανή Θεά του Νεπάλ: Η Αριατάρα Σάκυα αποθεώνεται -και διχάζει

Σε έναν κόσμο όπου οι θεότητες συχνά ανήκουν στη σφαίρα του μύθου και της πίστης, το Νεπάλ διατηρεί ζωντανή μια αρχαία και αμφιλεγόμενη παράδοση: την εκλογή μιας κοπέλας ως ενσάρκωσης της ινδουιστικής θεάς Τάλετζου, γνωστής ως Κουμάρι ή Ζωντανή Θεά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας
ΗΠΑ 01.10.25

Στέιτ Ντιπάρτμεντ για επέτειο ανεξαρτησίας της Κύπρου: Στήριξη σε λύση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί «πολύτιμο εταίρο» των ΗΠΑ, με τη συνεργασία να επεκτείνεται στο εμπόριο, στην καταπολέμηση παράνομων οικονομικών ροών και στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, υπογραμμίζεται από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Σύνταξη
Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ριέρα: «Δεν με ανησυχεί η ποιότητα και η αξία της ΑΕΚ – Οι μονομαχίες θα είναι καθοριστικές»

Ο Άλμπερτ Ριέρα προπονητής της Τσέλιε αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την «Ένωση» για το Conference League και αν και παραδέχθηκε την ποιότητά της τόνισε πως δεν τον ανησυχεί.

Σύνταξη
Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό
Ελλάδα 01.10.25

Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά στους Γόννους στη Λάρισα

Σύνταξη
Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια
Πολιτική 01.10.25

Ο Πάνος Ρούτσι, το Μαξίμου και τα τρία σενάρια

Μπροστά στον ανυποχώρητο Πάνο Ρούτσι, η κυβέρνηση φαίνεται πως βρίσκεται σε ένα μίνι αδιέξοδο. Στην πραγματικότητα, όπως διαμορφώνονται τα πράγματα, στην κυβέρνηση θα κληθούν να επιλέξουν ή να διαχειριστούν τρία σενάρια.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Global Sumud Flotilla: Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον στόλο
Πλησιάζει τη Γάζα 01.10.25

Με γενική απεργία απειλούν τα συνδικάτα στην Ιταλία αν το Ισραήλ επιτεθεί στον Global Sumud Flotilla

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι αναμένει «η κυβέρνηση του Νετανιάχου να μην αποτελέσει απειλή» για τον Global Sumud Flotilla - «Προστατέψτε τον», ζητά η Διεθνής Αμνησία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα
Παγκόσμια Έκθεση 01.10.25

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Το 1% του πληθυσμού έχει το 38% του πλούτου – Οι ανισότητες στην Ελλάδα

Θα χρειαστεί ένας αιώνας για να γεφυρωθεί η ψαλίδα στα εισοδήματα ανδρών γυναικών διαπιστώνει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας στη φετινή έκθεση για την κατάσταση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες
100% 01.10.25

Το Χόλιγουντ σε σταυροδρόμι: Οι αλλαγές και οι πιθανές συνέπειες των δασμών στις ταινίες

Το Χόλιγουντ χάνει έδαφος με παραγωγές φεύγουν σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ και το εξωτερικό λόγω φοροαπαλλαγών και κόστους. Η Καλιφόρνια δίνει κίνητρα, ο Τραμπ μιλά για δασμούς, αλλά η αβεβαιότητα παραμένει.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!
Champions League 01.10.25

Ο Ολυμπιακός Κ19 έδειξε τον… δρόμο: «Διπλό» στο Λονδίνο, 2-1 την Άρσεναλ!

Ο Ολυμπιακός Κ19 θριάμβευσε με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 στην Αγγλία για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Youth League και πλέον βάζει για τα καλά πλώρη για πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»
Europa League 01.10.25

Τσιριβέγια: «Θέλουμε τη νίκη για εμάς και τον κόσμο – Ο Κόντης ήρθε με σαφείς οδηγίες στον Παναθηναϊκό»

Ο Πέδρο Τσιριβέγια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς, τονίζοντας τη σημασία της νίκης και την αλλαγή που έχει φέρει ο Χρήστος Κόντης στην ομάδα.

Σύνταξη
Καιρός: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Έρχονται καταιγίδες 01.10.25

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου [Χάρτες]

Ο καιρός θα «αγριέψει» και στην Αττική - Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη πτώση την Πέμπτη στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα

Σύνταξη
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία
Οικονομικές Ειδήσεις 01.10.25

Οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία στο μικροσκόπιο της Λάουρα Κοβέσι

Ποια θέματα τέθηκαν στο τραπέζι της συνάντησης της Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι με τον ΥΠΕΘΟ Κυριάκο Πιερρακάκη – Ο Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατ. ευρώ

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
