Βρήκαν το σημείο αναφοράς τους για την εύρεση εργασίας οι Αθηναίοι

Επαναλειτουργεί το Κέντρο Εργασίας του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό να ενισχύσει τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού να βρούνε εργασία μεταξύ άλλων.« Στον ανακαινισμένο χώρο επί της οδού Λιοσίων 22 (1όροφος), επαναλειτουργεί έπειτα από 5 χρόνια με νέα δυναμική, έχοντας ως στόχο την υποστήριξη της εργασιακής (επαν)ένταξης των πιο ευάλωτων πολιτών της πόλης» όπως αναφέρει ο δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ανοίγουμε μια νέα προοπτική για ανθρώπους που για καιρό ένιωσαν ότι δεν έχουν θέση στην κοινωνία. Εγκαινιάζουμε τον πλέον υποστηρικτικό μηχανισμό εύρεσης εργασίας για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, το Job Center του Δήμου Αθηναίων. Ανανεωμένο κι ενισχυμένο, το Κέντρο Εργασιακής Συμβουλευτικής και Διασύνδεσης παίρνει και πάλι σάρκα και οστά. Στην Αθήνα που οραματιζόμαστε κανείς δεν περισσεύει και καμία δεύτερη ευκαιρία δεν πάει χαμένη».

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη, πρόσθεσε: «Το Job Center αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Εστιάζει όχι μόνο στην εύρεση εργασίας, αλλά και σε μια ολιστική υποστήριξη που περιλαμβάνει ενδυνάμωση, δικτύωση και κατάρτιση. Είναι μια ζωντανή δομή, που θα λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δήμου και τους ανθρώπους, που χρειάζονται πραγματική υποστήριξη για να αλλάξουν τη ζωή τους».

«Η Αναπτυξιακή Αθήνας αξιοποιεί την εμπειρία της και υλοποιεί με συνέπεια ένα έργο υψηλής κοινωνικής σημασίας. Το Job Center είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την απασχόληση, και στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Αθήνας Ιωάννης Γεώργιζας.