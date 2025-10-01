Βρήκαν το σημείο αναφοράς τους για την εύρεση εργασίας οι Αθηναίοι
Επαναλειτουργεί και πάλι το Κέντρο εργασίας του Δήμου Αθηναίων για να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε ανέργους πολίτες.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ανοίγουμε μια νέα προοπτική για ανθρώπους που για καιρό ένιωσαν ότι δεν έχουν θέση στην κοινωνία. Εγκαινιάζουμε τον πλέον υποστηρικτικό μηχανισμό εύρεσης εργασίας για τους ευάλωτους συμπολίτες μας, το Job Center του Δήμου Αθηναίων. Ανανεωμένο κι ενισχυμένο, το Κέντρο Εργασιακής Συμβουλευτικής και Διασύνδεσης παίρνει και πάλι σάρκα και οστά. Στην Αθήνα που οραματιζόμαστε κανείς δεν περισσεύει και καμία δεύτερη ευκαιρία δεν πάει χαμένη».
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ισότητας του Δήμου Αθηναίων, Μαρία Στρατηγάκη, πρόσθεσε: «Το Job Center αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση. Εστιάζει όχι μόνο στην εύρεση εργασίας, αλλά και σε μια ολιστική υποστήριξη που περιλαμβάνει ενδυνάμωση, δικτύωση και κατάρτιση. Είναι μια ζωντανή δομή, που θα λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στις υπηρεσίες του Δήμου και τους ανθρώπους, που χρειάζονται πραγματική υποστήριξη για να αλλάξουν τη ζωή τους».
«Η Αναπτυξιακή Αθήνας αξιοποιεί την εμπειρία της και υλοποιεί με συνέπεια ένα έργο υψηλής κοινωνικής σημασίας. Το Job Center είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την απασχόληση, και στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του», ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακής Αθήνας Ιωάννης Γεώργιζας.
Σήμερα αποτελεί Κέντρο Εργασιακής Συμβουλευτικής και Διασύνδεσης, που στοχεύει στην υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων μέσω της παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών:
Απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες (άστεγους, δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, θύματα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, απεξαρτημένους από ουσίες, αποφυλακισμένους, άτομα με ψυχική νόσο, άτομα με λειτουργικό αυτισμό κ.ά.), καθώς και σε ειδικές κατηγορίες (πρόσφυγες, μετανάστες, άνεργους νέους και άτομα άνω των 50 ετών, άνεργες γυναίκες, αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών), εφαρμόζοντας τις αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης και της προσβασιμότητας, αναφέρει ο δήμος Αθηναίων
