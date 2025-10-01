Χαρακτηρίζεται από λεπτότητα και αριστοκρατικότητα, είναι ανθρωποκεντρικός και δένεται βαθιά με τον άνθρωπό του, ο τοσοδούλης σκύλος της φυλής Toy Κανίς.

Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, τη φυλή με τη βοήθεια της εκτροφέως, Μαντώ Μιχαλιού.

Προσωπικότητα – Χαρακτήρας

Τα Toy Κανίς, περιγράφει η κα Μιχαλιού, είναι κοινωνικά, έξυπνα, παιχνιδιάρικα, ανθρωποκεντρικά και θέλουν πάντα να κάθονται δίπλα στον άνθρωπό τους.

Χαρακτηρίζονται από ευγενικούς τρόπους, αλλά και από το «βασιλικό» παράστημά τους, όπως και το ευκίνητο βάδισμά τους.

Μέσα στο σπίτι όταν θελήσετε να ξεκουραστείτε, θα το σεβαστούν και θα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Και όταν έχετε διάθεση να παίξετε μαζί τους, είναι πάντα πρόθυμα.

Τα Toy Κανίς χρειάζονται επαγγελματική περιποίηση του μανδύα τους μία φορά τον μήνα

Τους αρέσει να βγαίνουν έξω και να συναναστρέφονται με άλλους ανθρώπους και σκυλάκια. Αγαπούν τα παιδάκια και είναι ιδανικά για ανθρώπους που έχουν αλλεργίες γιατί δεν μαδάνε.

Όσο για την εκπαίδευσή τους, είναι άριστοι «μαθητές».

Υγεία

Είναι μια υγιής φυλή και οι κληρονομικές ασθένειες μπορούν να αποφευχθούν όταν οι γονείς εξετάζονται μέσω του DNA για: α) νευρολογικές παθήσεις, β) διαταραχή στην ανάπτυξη των οστών και του χόνδρου, γ) καταρράκτη (ο φακός του ματιού παρουσιάζει θόλωση), δ) προοδευτική ατροφία του αμφιβληστροειδούς, ε) αυτοάνοσες διατροφικές διαταραχές.

Επίσης, επισημαίνει η κα Μοσχολιού, είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς των ποδιών λόγω του ότι είναι μικροσκοπικά σκυλάκια. Για παράδειγμα, η πτώση από τον καναπέ, μπορεί να είναι μία από τις αιτίες.

Ζουν 12 με 16 χρόνια.

Περιποίηση – Φροντίδα

Τα Toy χρειάζονται επαγγελματική περιποίηση του μανδύα τους μία φορά τον μήνα, για να αποφύγουμε δερματικά προβλήματα. Αλλά απαιτείται καθημερινό χτένισμα από τον άνθρωπό τους.

Μορφολογία

Το ύψος των Toy από το ακρώμιό τους είναι από 24 εκ έως 28 εκ.

Τα χρώματα του τριχώματός τους είναι μαύρο, άσπρο, καφέ, γκρι και ξανθό – κόκκινο (του ελαφιού).

Το τρίχωμά τους, το οποίο είναι είτε σγουρό είτε σχοινοειδές, είναι φριζαρισμένο.

Το κεφάλι τους πρέπει να είναι ευθύγραμμο και σε αναλογία με το σώμα, καλά σμιλευμένο και να μην είναι βαρύ και υπερβολικά λεπτό.

Το σώμα είναι ελαφρώς μακρύτερο από το ύψος στο ακρώμιο και η πλάτη τους είναι σε ευθεία γραμμή.

Η ουρά πρέπει να είναι τοποθετημένη σχετικά ψηλά στο επίπεδο της οσφύος.

Έχουν αρκετά μακριά αυτιά, δηλαδή το δέρμα του πτερυγίου του αυτιού φτάνει ή ξεπερνάει τη γωνία των χειλιών όταν τα φέρνουμε στο μουσουδάκι τους.

Ιστορία

Η καταγωγή τους, όπως μας λέει η κα Μιχαλιού, είναι από τη Γαλλία. Η λέξη Κανίς προέρχεται από την γαλλική λέξη Cane που σημαίνει «θηλυκή πάπια».

Παρ’ όλο που είναι η Εθνική φυλή της Γαλλίας, η προέλευση του Boodle είναι γερμανική.

Αρχικά, το Κανίς χρησιμοποιήθηκε ως κυνηγός υδρόβιων πουλιών. Προέρχεται από τη φυλή Barbet από την οποία έχει διατηρήσει πολλά χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια το Κανίς και το Barber διαχωρίστηκαν σταδιακά σε δύο φυλές.

Το Κανίς έγινε πολύ δημοφιλές ως σκύλος συντροφιάς χάρη στον ευγενή και πιστό του χαρακτήρα.

● Η κυρία Μαντώ Μιχαλιού είναι εκτροφέας της φυλής Toy Κανίς (Poodle) από το 2020 και επαγγελματίας pet groomer από το 2014.

Η ενασχόλησή της με το grooming ήταν η αφορμή για να αποκτήσει το πρώτο της Κανίς (Poodle) το 2019 επειδή της άρεσε η φυλή καθώς έχει πολλές εναλλακτικές στα κουρέματα.

Και όπως λέει: «Τα λάτρεψα για τον χαρακτήρα τους και το 2020 αποφάσισα να ασχοληθώ με την εκτροφή των Κανίς και να αφοσιωθώ στη φυλή που τόσο αγαπώ. Συμμετέχω σε Εκθέσεις Μορφολογίας με τα σκυλάκια μου και κάνω το καλύτερο δυνατό, για την εξέλιξη της φυλής».