01.10.2025
Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα
Toy Κανίς: Ένα σκυλάκι «τσέπης» με εξαιρετικό χαρακτήρα

Δε σε κερδίζει μόνο με τη φινέτσα του, αλλά και με την ξεχωριστή προσωπικότητά του, ο σκύλος της φυλής Toy Κανίς.

Χαρακτηρίζεται από λεπτότητα και αριστοκρατικότητα, είναι ανθρωποκεντρικός και δένεται βαθιά με τον άνθρωπό του, ο τοσοδούλης σκύλος της φυλής Toy Κανίς.

Ας γνωρίσουμε, λοιπόν, τη φυλή με τη βοήθεια της εκτροφέως, Μαντώ Μιχαλιού.

Προσωπικότητα – Χαρακτήρας

Τα Toy Κανίς, περιγράφει η κα Μιχαλιού, είναι κοινωνικά, έξυπνα, παιχνιδιάρικα, ανθρωποκεντρικά και θέλουν πάντα να κάθονται δίπλα στον άνθρωπό τους.
Χαρακτηρίζονται από ευγενικούς τρόπους, αλλά και από το «βασιλικό» παράστημά τους, όπως και το ευκίνητο βάδισμά τους.
Μέσα στο σπίτι όταν θελήσετε να ξεκουραστείτε, θα το σεβαστούν και θα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Και όταν έχετε διάθεση να παίξετε μαζί τους, είναι πάντα πρόθυμα.

Τα Toy Κανίς χρειάζονται επαγγελματική περιποίηση του μανδύα τους μία φορά τον μήνα

Θα σας συντροφεύουν για 12 με 16 χρόνια

Τους αρέσει να βγαίνουν έξω και να συναναστρέφονται με άλλους ανθρώπους και σκυλάκια. Αγαπούν τα παιδάκια και είναι ιδανικά για ανθρώπους που έχουν αλλεργίες γιατί δεν μαδάνε.

Όσο για την εκπαίδευσή τους, είναι άριστοι «μαθητές».

Υγεία

Είναι μια υγιής φυλή και οι κληρονομικές ασθένειες μπορούν να αποφευχθούν όταν οι γονείς εξετάζονται μέσω του DNA για: α) νευρολογικές παθήσεις, β) διαταραχή στην ανάπτυξη των οστών και του χόνδρου, γ) καταρράκτη (ο φακός του ματιού παρουσιάζει θόλωση), δ) προοδευτική ατροφία του αμφιβληστροειδούς, ε) αυτοάνοσες διατροφικές διαταραχές.

Επίσης, επισημαίνει η κα Μοσχολιού, είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς των ποδιών λόγω του ότι είναι μικροσκοπικά σκυλάκια. Για παράδειγμα, η πτώση από τον καναπέ, μπορεί να είναι μία από τις αιτίες.

Ζουν 12 με 16 χρόνια.

Περιποίηση – Φροντίδα

Τα Toy χρειάζονται επαγγελματική περιποίηση του μανδύα τους μία φορά τον μήνα, για να αποφύγουμε δερματικά προβλήματα. Αλλά απαιτείται καθημερινό χτένισμα από τον άνθρωπό τους.

Μορφολογία

Το ύψος των Toy από το ακρώμιό τους είναι από 24 εκ έως 28 εκ.

Τα χρώματα του τριχώματός τους είναι μαύρο, άσπρο, καφέ, γκρι και ξανθό – κόκκινο (του ελαφιού).

Το τρίχωμά τους, το οποίο είναι είτε σγουρό είτε σχοινοειδές, είναι φριζαρισμένο.

Το κεφάλι τους πρέπει να είναι ευθύγραμμο και σε αναλογία με το σώμα, καλά σμιλευμένο και να μην είναι βαρύ και υπερβολικά λεπτό.

Το σώμα είναι ελαφρώς μακρύτερο από το ύψος στο ακρώμιο και η πλάτη τους είναι σε ευθεία γραμμή.

Η ουρά πρέπει να είναι τοποθετημένη σχετικά ψηλά στο επίπεδο της οσφύος.

Έχουν αρκετά μακριά αυτιά, δηλαδή το δέρμα του πτερυγίου του αυτιού φτάνει ή ξεπερνάει τη γωνία των χειλιών όταν τα φέρνουμε στο μουσουδάκι τους.

Ιστορία

Η καταγωγή τους, όπως μας λέει η κα Μιχαλιού, είναι από τη Γαλλία. Η λέξη Κανίς προέρχεται από την γαλλική λέξη Cane που σημαίνει «θηλυκή πάπια».
Παρ’ όλο που είναι η Εθνική φυλή της Γαλλίας, η προέλευση του Boodle είναι γερμανική.

Αρχικά, το Κανίς χρησιμοποιήθηκε ως κυνηγός υδρόβιων πουλιών. Προέρχεται από τη φυλή Barbet από την οποία έχει διατηρήσει πολλά χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια το Κανίς και το Barber διαχωρίστηκαν σταδιακά σε δύο φυλές.

Το Κανίς έγινε πολύ δημοφιλές ως σκύλος συντροφιάς χάρη στον ευγενή και πιστό του χαρακτήρα.

Η εκτροφέας της φυλής Toy Κανίς, Μαντώ Μιχαλιού

● Η κυρία Μαντώ Μιχαλιού είναι εκτροφέας της φυλής Toy Κανίς (Poodle) από το 2020 και επαγγελματίας pet groomer από το 2014.
Η ενασχόλησή της με το grooming ήταν η αφορμή για να αποκτήσει το πρώτο της Κανίς (Poodle) το 2019 επειδή της άρεσε η φυλή καθώς έχει πολλές εναλλακτικές στα κουρέματα.

Και όπως λέει: «Τα λάτρεψα για τον χαρακτήρα τους και το 2020 αποφάσισα να ασχοληθώ με την εκτροφή των Κανίς και να αφοσιωθώ στη φυλή που τόσο αγαπώ. Συμμετέχω σε Εκθέσεις Μορφολογίας με τα σκυλάκια μου και κάνω το καλύτερο δυνατό, για την εξέλιξη της φυλής».

googlenews

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Pet Stories
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ο λόγος που ένας σκύλος μπορεί να βγάλει πρόωρα άσπρες τρίχες στη μουσούδα του
Ευαισθησίες 28.09.25

Οι άσπρες τρίχες στη μουσούδα ενός ενήλικα σκύλου τι μπορεί να φανερώνουν;

Ένας σκύλος που «ξεχειλίζει» από ζωντάνια και δεν… τον έχουν πάρει τα χρόνια, αλλά οι πρώτες άσπρες τρίχες εμφανίζονται στο μουσουδάκι του χρειάζεται την προσοχή μας.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω
Τρόποι επικοινωνίας 26.09.25

Πώς βοηθάω τον σκύλο μου να καταλάβει τι του λέω – Πότε τον μπερδεύω

Για τον σκύλο είμαστε όλος του ο κόσμος και προσπαθεί κάθε λεπτό να μας κατανοήσει. Εμείς γνωρίζουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω ομιλίας μία σχέση ζωής;

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων – Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί
Φρίκη 19.09.25

Συνελήφθη 47χρονος για κακοποίηση ζώων - Είχε αλυσοδεμένα 14 σκυλιά και μια γάτα σε κλουβί

Σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας - Σε έρευνα στον χώρο του 47χρονου διαπιστώθηκε κακοποίηση αφού τα ζώα ήταν περιορισμένα και δεν μπορούσαν να κινηθούν

Σύνταξη
Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου
Πολιτική 01.10.25

Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

Ζυγίζοντας τις αντιδράσεις η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει ρότα κι έτσι ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να καταθέσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο και ποιες οι αντιδράσεις στην ΚΟ της ΝΔ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
ΠΟΕΔΗΝ: «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» – Επιστολή για το έλλειμμα στα κρεβάτια
ΕΣΥ 01.10.25

«Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» - Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για το έλλειμμα στα κρεβάτια

Στο ΕΣΥ λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακά κρεβάτια ανά 1.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 5,3 τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ - Ζητούν να μην καταργηθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων

Σύνταξη
Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό
Ανάρτηση Κολυδά 01.10.25

Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο υδροστρόβιλος οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη - Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από απόψε το βράδυ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της Καρολάιν
Ελλάδα 01.10.25

Εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας της Καρολάιν Κράουτς - Τι ζητά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος προτίθεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, να υποβάλει αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου για τη δολοφονία της συζύγου του Καρολάιν στα Γλυκά Νερά.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τα θρυλικά διπλά των Ερυθρόλευκων στο «Emirates» (vids)
Champions League 01.10.25

Τα θρυλικά διπλά του Ολυμπιακού στο «Emirates» (vids)

Τρία βράδια, τρία «δίπλα», τρεις διαφορετικές ιστορίες. Και μία τέταρτη που θέλει να δημιουργήσει απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Άρσεναλ (1/10, 22:00), στο αγαπημένο του «Emirates».

Σύνταξη
