Ενα βίντεο ντοκουμέντο με την 4χρονη να περπατά μόνη της στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα αφού προηγουμένως είχε διαφύγει της προσοχής των υπευθύνων του νηπιαγωγείου ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Την ίδια στιγμή ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών, χθες, Τρίτη.

Στο βίντεο του MEGA η 4χρονη φεύγει από το νηπιαγωγείο και περιπλανιέται στα στενά του Αγίου Παντελεήμονα. Διανύει με τα πόδια μια απόσταση περίπου 600 μέτρων. Περπατά ανάμεσα σε περαστικούς πάνω στην Αχαρνών. Ώσπου μία 33χρονη μητέρα με το καροτσάκι την σταματά και την ρωτά πού είναι η μαμά του.

Την αγκαλιάζει, της μιλά τρυφερά και την πείθει να κάτσει στο καφέ μέχρι να εντοπίσει τους γονείς της.

Μιλώντας στο MEGA η υπάλληλος της καφετέριας τονίζει: «Πέρασε μια κυρία με το καροτσάκι, με ενημέρωσε». Στη συνέχεια ειδοποιεί την Αστυνομία η οποία φθάνει στο σημείο.

Η αστυνομικός καθησυχάζει την μικρή Ειρήνη, την παίρνει αγκαλιά και στη συνέχεια την οδηγεί προς το περιπολικό.

Την αναζητούσαν πάνω από μια ώρα

Η μικρή έφυγε στη 1 παρά 20 από το σχολείο, σύμφωνα με την ώρα που αναγράφει η κάμερα κλειστού κυκλώματος. Στη 13.05 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έλαβαν σήμα από το κέντρο για εξαφάνιση ανηλίκου και στις 13.40 η μικρή Ειρήνη εντοπίστηκε τελικά στην καφετέρια.

Όπως προκύπτει, η 4χρονη περιπλανιόταν στα στενά για αρκετή ώρα και συγκεκριμένα 25 λεπτά, μέχρι να γίνει αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς αφού το σήμα για εξαφάνιση ανηλίκου έγινε στη 13.05. Η νηπιαγωγός μόλις αντιλήφθηκε την απουσία της μικρής πήρε το αμάξι και έντρομη άρχιζε να την αναζητά στους δρόμους.

Είδαμε ένα αυτοκίνητο που έτρεχε πανικόβλητη μια κυρία να βγαίνει απ’ έξω. Μας λέει «είμαστε από το νηπιαγωγείο. Έφυγε ένα παιδάκι με μια κοτσίδα και μια κόκκινη μπλούζα. Ψάχνουμε να το βρούμε», είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν την 4χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα από όπου την παρέλαβε ανακουφισμένη η μητέρα της. Σε βάρος της 59χρονης εκπαιδευτικού που εκτελούσε χρέη διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία.

«Εκτελούσα τα καθήκοντα μου παραδίδοντας τους μαθητές του σχολείου μας στους γονείς τους όταν αποχώρησε η ανήλικη χωρίς να γίνει αντιληπτή. Δεν είμαι η διευθύντρια και δεν έχω πλήρη γνώση των ανηλίκων που φοιτούν στο σχολείο», ανέφερε η νηπιαγωγός.

Η εκπαιδευτικός φανερά συντετριμμένη περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.