Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο με την 4χρονη να περπατά στην Αχαρνών
Ελλάδα 01 Οκτωβρίου 2025 | 18:01

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο ντοκουμέντο με την 4χρονη να περπατά στην Αχαρνών

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν ένα 4χρονο κορίτσι διέφυγε της προσοχής των δασκάλων της και βρέθηκε να περπατά στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα

Σύνταξη
Upd:1.10.2025, 18:56
Spotlight

Ενα βίντεο ντοκουμέντο με την 4χρονη να περπατά μόνη της στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα αφού προηγουμένως είχε διαφύγει της προσοχής των υπευθύνων του νηπιαγωγείου ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Την ίδια στιγμή ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε από το υπουργείο Παιδείας, αναφορικά με περιστατικό που έλαβε χώρα στο 90ό Νηπιαγωγείο Αθηνών, χθες, Τρίτη.

Στο βίντεο του MEGA η 4χρονη φεύγει από το νηπιαγωγείο και περιπλανιέται στα στενά του Αγίου Παντελεήμονα. Διανύει με τα πόδια μια απόσταση περίπου 600 μέτρων. Περπατά ανάμεσα σε περαστικούς πάνω στην Αχαρνών. Ώσπου μία 33χρονη μητέρα με το καροτσάκι την σταματά και την ρωτά πού είναι η μαμά του.

Την αγκαλιάζει, της μιλά τρυφερά και την πείθει να κάτσει στο καφέ μέχρι να εντοπίσει τους γονείς της.

Μιλώντας στο MEGA η υπάλληλος της καφετέριας τονίζει: «Πέρασε μια κυρία με το καροτσάκι, με ενημέρωσε». Στη συνέχεια ειδοποιεί την Αστυνομία η οποία φθάνει στο σημείο.

Η αστυνομικός καθησυχάζει την μικρή Ειρήνη, την παίρνει αγκαλιά και στη συνέχεια την οδηγεί προς το περιπολικό.

Την αναζητούσαν πάνω από μια ώρα

Η μικρή έφυγε στη 1 παρά 20 από το σχολείο, σύμφωνα με την ώρα που αναγράφει η κάμερα κλειστού κυκλώματος. Στη 13.05 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ έλαβαν σήμα από το κέντρο για εξαφάνιση ανηλίκου και στις 13.40 η μικρή Ειρήνη εντοπίστηκε τελικά στην καφετέρια.

Όπως προκύπτει, η 4χρονη περιπλανιόταν στα στενά για αρκετή ώρα και συγκεκριμένα 25 λεπτά, μέχρι να γίνει αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς αφού το σήμα για εξαφάνιση ανηλίκου έγινε στη 13.05. Η νηπιαγωγός μόλις αντιλήφθηκε την απουσία της μικρής πήρε το αμάξι και έντρομη άρχιζε να την αναζητά στους δρόμους.

Είδαμε ένα αυτοκίνητο που έτρεχε πανικόβλητη μια κυρία να βγαίνει απ’ έξω. Μας λέει «είμαστε από το νηπιαγωγείο. Έφυγε ένα παιδάκι με μια κοτσίδα και μια κόκκινη μπλούζα. Ψάχνουμε να το βρούμε», είπαν αυτόπτες μάρτυρες.

Οι αστυνομικοί οδήγησαν την 4χρονη στο Αστυνομικό Τμήμα από όπου την παρέλαβε ανακουφισμένη η μητέρα της. Σε βάρος της 59χρονης εκπαιδευτικού που εκτελούσε χρέη διευθύντριας σχηματίστηκε δικογραφία.

«Εκτελούσα τα καθήκοντα μου παραδίδοντας τους μαθητές του σχολείου μας στους γονείς τους όταν αποχώρησε η ανήλικη χωρίς να γίνει αντιληπτή. Δεν είμαι η διευθύντρια και δεν έχω πλήρη γνώση των ανηλίκων που φοιτούν στο σχολείο», ανέφερε η νηπιαγωγός.

Η εκπαιδευτικός φανερά συντετριμμένη περιέγραψε στους αστυνομικούς τα όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης και λίγο μετά τις 17.30 το απόγευμα αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έδωσαν το ανοδικό στίγμα του Οκτωβρίου οι τράπεζες

Tax
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
Τέμπη: Αρνείται κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα ο Πάνος Ρούτσι – Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του
Ανακοίνωση ΕΚΑΒ 01.10.25 Upd: 18:47

Αρνείται κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα ο Πάνος Ρούτσι - Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του

Η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, υπέβαλε αίτημα για να οριστεί τεχνικός σύμβουλος. Τον απεργό πείνας επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ , αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Λάρισα: Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό
Λάρισα 01.10.25

Το χρονικό και οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας κρυμμένο θησαυρό

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται, με τις μαρτυρίες να είναι διαδοχικές και τις εικόνες αποκαλυπτικές για τον βαθμό δυσκολίας της μοιραίας επιχείρησης στη σπηλιά στους Γόννους στη Λάρισα

Σύνταξη
Καιρός: Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας – Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
Έρχονται καταιγίδες 01.10.25

Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο «μάτι» της κακοκαιρίας - Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου [Χάρτες]

Ο καιρός θα «αγριέψει» και στην Αττική - Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μεγάλη πτώση την Πέμπτη στα βορειοδυτικά και την Παρασκευή στην υπόλοιπη χώρα

Σύνταξη
ΦΠΑ: Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια – Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο
370 εταιρείες-φαντάσματα 01.10.25

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια - Ζημιά 12 εκατ. για το Δημόσιο από τις απάτες με τον ΦΠΑ

Τα μέλη του κυκλώματος προέβαιναν σε συστηματικές απάτες εις βάρος του Δημοσίου μέσα από εταιρείες «φαντάσματα» - Ακολουθούσαν διαφορετική μεθοδολογία προκειμένου να καρπώνονται ποσά από ΦΠΑ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Όραμα μια Ελλάδα για όλους, μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω
ΠΑΣΟΚ 01.10.25

Ανδρουλάκης: Όραμα μια Ελλάδα για όλους, μια Ελλάδα που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης μίλησε για μια χώρα συμπεριληπτική και σε αυτή την κατεύθυνση επισήμανε βασικά μέτρα που παρουσίασε στη ΔΕΘ για την αναβάθμιση της ζωής των συμπολιτών μας με αναπηρία

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ύποπτη σιωπή Μπουκώρου για τον Μυλωνάκη και η εξομολόγηση… στο Σαλμά ενώπιον 20 «γαλάζιων» στελεχών
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 01.10.25

Η ύποπτη σιωπή Μπουκώρου για τον Μυλωνάκη και η εξομολόγηση… στο Σαλμά ενώπιον 20 «γαλάζιων» στελεχών

Ερωτήματα μετά την ξαφνική προθυμία του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού να καταθέσει στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την παρατεταμένη αφωνία του πρώην υφυπουργού.

Σύνταξη
LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ
Champions League 01.10.25

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ

LIVE: Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ – Νιούκαστλ για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη
Champions League 01.10.25

LIVE: Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη

LIVE: Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Κοπεγχάγη για τη 2η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης
Μπάσκετ 01.10.25

Κάτι καλό «χτίζει» ο Άρης

Η νίκη που πέτυχε ο Άρης μέσα στη Βενέτσια στην πρεμιέρα του EuroCup αν και στην αρχή της σεζόν μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για ολόκληρο το υπόλοιπο για τους «κιτρινόμαυρους».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ
Fizz 01.10.25

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ

«Έκρυβα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου. Δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, φαντάζω αλαζονικός, κάνω μεγάλες κινήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, νιώθω ακριβώς το αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπι Γουίλιαμς

Σύνταξη
Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην νιώθεις φόβο
Ατρόμητοι 01.10.25

Η σπάνια πάθηση που σε κάνει να μην φοβάσαι ποτέ

Ο φόβος είναι ένας μηχανισμός άμυνας που εξελίχθηκε για να μας προστατεύει από απειλές. Όμως μια σπάνια πάθηση κάνει κάποιους ανθρώπους να μην νιώθουν ποτέ φόβο. Πώς είναι η ζωή όταν είσαι ατρόμητος;

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Σίμος: «Σημαντική νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση για το μέλλον»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Σίμος: «Σημαντική νίκη που μας δίνει αυτοπεποίθηση για το μέλλον»

Σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-1 επί της Άρσεναλ Κ19 πήρε ο Ολυμπιακός Κ19 και ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Σίμος, τόνισε ότι το αποτέλεσμα αυτό θα βοηθήσει την ομάδα του και στο μέλλον.

Σύνταξη
Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές
Της Citigroup 01.10.25

Τι εκτιμούν αναλυτές για το shutdown των ΗΠΑ και την αυξημένη μεταβλητότητα – Πώς αντιδρούν οι αγορές

Ενώ στο παρελθόν οι κυβερνητικοί υπάλληλοι απολύονταν προσωρινά και επαναπροσλαμβάνονταν με αναδρομική πληρωμή, αυτή τη φορά τα πράγματα ενδέχεται να είναι διαφορετικά

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ
Μητέρα 2χρονου 01.10.25

Άρτα: Αλλεργική αντίδραση σε αντιβίωση οδήγησε στον θάνατο της 28χρονης εγκύου – Διετάχθη ΕΔΕ

Η διοίκηση του νοσοκομείου έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες για τη διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της εγκύου από την αλλεργική αντίδραση.

Σύνταξη
Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Super League: Τιμωρήθηκαν οι μισοί διαιτητές

Ο πίνακας της Super League στελεχώνεται από 19 διαιτητές και οι οκτώ έχουν μπει στο «ψυγείο». Τιμωρήθηκαν μέχρι και οι δυο ειδικοί του VAR. Αριθμός ρεκόρ οι πέντε διαιτητές που τώρα είναι εκτός!

Βάιος Μπαλάφας
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»
Το νέο ΔΣ 01.10.25

Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΒΕ η Λουκία Σαράντη – «Εθνική ανάγκη ένα ένα μοντέλο ανάπτυξης»

Η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο πρόσωπο της Λουκίας Σαράντη, επιβεβαιώνει τη δυναμική πορεία που ακολούθησε ο ΣΒΕ τα τελευταία χρόνια, επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση

Σύνταξη
Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς
Ο ρόλος του λαϊκισμού 01.10.25

Σε κρίση η δημοκρατία: Σε ελεύθερη πτώση η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς

Ενώ η εμπιστοσύνη στους αντιπροσωπευτικούς θεσμούς μειώνεται όλο και πιο πολύ, αυτή σε μη αντιπροσωπευτικούς, όπως η αστυνομία, η δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σύστημα, έχει παραμείνει σταθερή

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα
On Field 01.10.25

Μια μεγάλη νίκη κι ένα τεράστιο όραμα

Η επικράτηση της ομάδας Κ19 του Ολυμπιακού επί της Άρσεναλ στο Λονδίνο δεν είναι έκπληξη, αλλά κανονικότητα και φανερώνει πως το πρότζεκτ εξελίσσεται

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τέμπη: Αρνείται κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα ο Πάνος Ρούτσι – Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του
Ανακοίνωση ΕΚΑΒ 01.10.25 Upd: 18:47

Αρνείται κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα ο Πάνος Ρούτσι - Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του

Η συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι, υπέβαλε αίτημα για να οριστεί τεχνικός σύμβουλος. Τον απεργό πείνας επισκέφθηκε κλιμάκιο του ΕΚΑΒ , αρνήθηκε εκ νέου κάθε ιατροφαρμακευτική φροντίδα.

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ο στόλος – Ισραηλινά πλοία τον πλησιάζουν
Κρίσιμες ώρες 01.10.25 Upd: 19:57

Σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ο Global Sumud Flotilla - Ισραηλινά πλοία τον πλησιάζουν

Ο Global Sumud Flotilla αποτελείται από 45 πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στην, αποκλεισμένη από το Ισραήλ, Γάζα - 497 ακτιβιστές από πολλές χώρες επιβαίνουν σε αυτά

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

