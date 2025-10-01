Άγιος Δημήτριος: Οδηγός παρέσυρε και τραυμάτισε παιδί 2,5 ετών και το εγκατέλειψε
Τροχαίο με εγκατάλειψη συνέβη στη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Δημήτριο, όταν οδηγός μηχανής παρέσυρε παιδικό καροτσάκι τραυματίζοντας - ευτυχώς ελαφρά- ένα νήπιο
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, όταν οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε και τραυμάτισε ένα παιδί 2,5 ετών.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στην λεωφόρο Αγίου Δημητρίου, με τον οδηγό της μοτοσικλέτας να παρασύρει παιδί που βρισκόταν μέσα σε παιδικό καροτσάκι και να το εγκαταλείπει.
Το παιδί έχει υποστεί ελαφρύ τραυματισμό, ενώ ο οδηγός της μηχανής που εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, εντοπίστηκε λίγο αργότερα στην περιοχή, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ελληνικού.
