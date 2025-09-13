Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια – Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στις 23:10, στην οδό Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια, με θύμα τη 16χρονη κοπέλα
- Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες
- Βίντεο από το τροχαίο με εγκατάλειψη στα Καμίνια – Θύμα μια 16χρονη κοπέλα
- Πάτρα: Τρεις νεαροί διαρρήκτες επιτέθηκαν σε αστυνομικό εκτός υπηρεσίες που τους έπιασε στα πράσα
- Αμερικανοί αξιωματούχοι συζήτησαν στην Καμπούλ για την ανταλλαγή κρατουμένων με τους Ταλιμπάν
Στα Καμίνια οδηγός χτύπησε 16χρονη που διέσχιζε διάβαση πεζών και ενώ στην αρχή «κοκάλωσε» το αυτοκίνητο για να μην την τραυματίσει περαιτέρω, στη συνέχεια πάτησε γκάζι κι εξαφανίστηκε.
Το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, στις 23:10, στην οδό Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια, με θύμα τη 16χρονη κοπέλα. Η ανήλικη επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο από διάβαση πεζών, όταν, μετά τη διέλευση ενός μπλε φορτηγού, προχώρησε μαζί με άλλη κοπέλα.
Καθώς βρίσκονταν ήδη στη διάβαση, όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα τις αντιλήφθηκε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να φρενάρει απότομα και να παρασύρει τη 16χρονη, η οποία τραυματίστηκε και έπεσε στο οδόστρωμα.
Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από τους γονείς της ενώ ο οδηγός του αυτοκινήτου παραμένει άφαντος.
Στο σημείο που έγινε το ατύχημα, βρίσκεται παιδική χαρά με τους κατοίκους να καταγγέλλουν φαινόμενα αυξημένης ταχύτητας από τους οδηγούς παρά την ύπαρξη της διάβασης.
Ο οδηγός του οχήματος αναζητείται.
Το βίντεο από το τροχαίο στα Καμίνια:
- «Μαγεία» Ποντένσε στο Καραϊσκάκη και 3-0 ο Ολυμπιακός (vids)
- LIVE: Ατρόμητος – Άρης
- Η Charli xcx ξεκινά τις εορταστικές εκδηλώσεις για τη γαμήλια τελετή στη Σικελία – «Χόρευαν όλη τη νύχτα»
- Ο Ορτέγκα διπλασίασε τα τέρματα του Ολυμπιακού (2-0, vids)
- Πολωνία: Νέος συναγερμός για drones – Έκλεισε αεροδρόμιο, σηκώθηκαν μαχητικά
- Άρης: Η πρώτη 11άδα του Μανόλο Χιμένεθ – Οι «εκλεκτοί» για τον Ατρόμητο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις