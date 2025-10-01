Η ακριβή ενέργεια απειλεί τον κλάδο των ΑΠΕ στις ΗΠΑ

Ένας κορυφαίος επενδυτής στην καθαρή ενέργεια προειδοποίησε ότι οι ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις επενδύσεις στον κλάδο, καθώς προέτρεψε το Κογκρέσο των ΗΠΑ να επιδιώξει μεταρρύθμιση στις αδειοδοτήσεις για να αποφευχθεί μια κρίση προσιτότητας.

Ο Ντέιβιντ Κρέιν, ο οποίος διευθύνει την Generate Capital, μια επενδυτική εταιρεία με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε στους Financial Times ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε κρίση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει αυξήσει τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και απειλεί επενδυτικά έργα καθαρής ενέργειας .

«Η προσιτή τιμή είναι ένα τεράστιο ζήτημα», είπε. «Όπου κι αν επενδύετε, αν η αλυσίδα αξίας βασίζεται στο ότι οι πελάτες λαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια σε τιμή που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά, καταρρέει».

Ο Κρέιν είπε ότι εάν η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται σε τιμές που οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά , οι αθετήσεις πληρωμών και οι αντιδράσεις των ρυθμιστικών αρχών θα μπορούσαν να διαχυθούν σε όλο το σύστημα.

«Η ιστορία μας λέει ότι συμβαίνει ένα από τα δύο πράγματα — είτε ο πελάτης απλώς σταματά να σας πληρώνει, είτε ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση και τη ρυθμιστική αρχή», είπε. «Και τα δύο είναι κακά για τον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας».

Αύξηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων αναζητούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας όλο το 24ωρο, τα νοικοκυριά μεταβαίνουν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και συστήματα θέρμανσης και οι παραγωγικές δραστηριότητες μεταφέρονται στις ΗΠΑ.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά 25% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2023, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς πελάτες θα μπορούσαν να αυξηθούν από 15% έως 40% έως το 2030, σύμφωνα με την ICF, μια εταιρεία συμβούλων.

Ο Crane δήλωσε ότι η εταιρεία του έχει επιδιώξει να αξιοποιήσει την ταχεία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και να την διαφοροποιήσει από τους ανταγωνιστές της, υποστηρίζοντας έργα που επεκτείνουν την οικονομικά προσιτή παροχή ενέργειας. Η Generate Capital έχει επενδύσει σε έργα ηλιακής ενέργειας σε κοινότητες , σε κατασκευαστές συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών και σε πράσινο υδρογόνο.

«Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν είναι αυτές που θα νιώσουν τον πόνο των υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας με τον τρόπο που τον βιώνουν οι απλοί άνθρωποι», είπε. «Η ανησυχία μου αφορά περισσότερο τον πελάτη λιανικής παρά τον υπερεπενδυτή», αναφερόμενος στους διαχειριστές τεράστιων κέντρων δεδομένων.

Προειδοποίησε ότι αυτά τα έργα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μόνο με την τροποποίηση των αδειοδοτήσεων.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα Επίλυσης Προβλημάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσε τη Δευτέρα ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει την κατασκευή γραμμών μεταφοράς, αγωγών και έργων παραγωγής ενέργειας. Η ομάδα σκοπεύει να αποτελέσει τη βάση για έναν νόμο που θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους.

Οι επενδυτές σε καθαρή ενέργεια αντιμετωπίζουν αβέβαιες προοπτικές στις ΗΠΑ. Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, έχει μειώσει τις φορολογικές πιστώσεις, τα δάνεια και τις επιχορηγήσεις για καθαρή ενέργεια επί Τζο Μπάιντεν. Η κυβέρνησή του έχει επίσης προσπαθήσει να σταματήσει την έγκριση έργων καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των Revolution Wind της Ørsted και Empire Wind της Equinor .

Σύμφωνα με το BloombergNEF, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 36% το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024.Προκειμένου να καλυφθεί το κενό που άφησε η μείωση των δανείων και των επιχορηγήσεων, ο Crane κάλεσε τις κεφαλαιαγορές να είναι πιο «δημιουργικές» στον τρόπο με τον οποίο δομούν τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς χρέους σε έργα σε πρώιμο στάδιο.

Επενδύσεις ΑΠΕ

Η Generate Capital προσέφερε πρόσφατα δάνειο 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή μιας μονάδας χαλυβουργίας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Καλιφόρνια και σύναψε μια συνεργασία ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον φορέα εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων Soluna.

«Παραδοσιακά, το χρέος ακολουθούσε τα ίδια κεφάλαια, τώρα βλέπουμε το δομημένο χρέος να κάνει πράγματα αιχμής», είπε.

Ωστόσο, ο Kρέιν τόνισε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ζήτησης ενέργειας στις ΗΠΑ και το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν αιτία «αισιοδοξίας» για τους επενδυτές και ότι η αγορά έχει «αποψυχθεί» από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τους φόρους και τις δαπάνες του Tραμπ.

«Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας πυραύλων για να καταλάβεις ότι υπάρχει λόγος αισιοδοξίας», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ