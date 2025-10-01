newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.09.2025 | 20:09
Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία
Η ακριβή ενέργεια απειλεί τον κλάδο των ΑΠΕ στις ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 01 Οκτωβρίου 2025 | 00:30

Η ακριβή ενέργεια απειλεί τον κλάδο των ΑΠΕ στις ΗΠΑ

Η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά 25% έως το 2030.

Ένας κορυφαίος επενδυτής στην καθαρή ενέργεια προειδοποίησε ότι οι ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο τις επενδύσεις στον κλάδο, καθώς προέτρεψε το Κογκρέσο των ΗΠΑ να επιδιώξει μεταρρύθμιση στις αδειοδοτήσεις για να αποφευχθεί μια κρίση προσιτότητας.

Ο Ντέιβιντ Κρέιν, ο οποίος διευθύνει την Generate Capital, μια επενδυτική εταιρεία με περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωσε στους Financial Times ότι η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε κρίση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία έχει αυξήσει τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και απειλεί επενδυτικά έργα καθαρής ενέργειας .

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά 25% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2023, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς πελάτες θα μπορούσαν να αυξηθούν από 15% έως 40% έως το 2030

«Η προσιτή τιμή είναι ένα τεράστιο ζήτημα», είπε. «Όπου κι αν επενδύετε, αν η αλυσίδα αξίας βασίζεται στο ότι οι πελάτες λαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια σε τιμή που δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά, καταρρέει».

Ο Κρέιν είπε ότι εάν η ηλεκτρική ενέργεια πωλείται σε τιμές που οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά , οι αθετήσεις πληρωμών και οι αντιδράσεις των ρυθμιστικών αρχών θα μπορούσαν να διαχυθούν σε όλο το σύστημα.

«Η ιστορία μας λέει ότι συμβαίνει ένα από τα δύο πράγματα — είτε ο πελάτης απλώς σταματά να σας πληρώνει, είτε ασκεί πιέσεις στην κυβέρνηση και τη ρυθμιστική αρχή», είπε. «Και τα δύο είναι κακά για τον παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας».

Αύξηση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες, καθώς οι φορείς εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων αναζητούν τεράστιες ποσότητες ενέργειας όλο το 24ωρο, τα νοικοκυριά μεταβαίνουν σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και συστήματα θέρμανσης και οι παραγωγικές δραστηριότητες μεταφέρονται στις ΗΠΑ.

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά 25% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2023, ενώ οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους οικιακούς πελάτες θα μπορούσαν να αυξηθούν από 15% έως 40% έως το 2030, σύμφωνα με την ICF, μια εταιρεία συμβούλων.

Ο Crane δήλωσε ότι η εταιρεία του έχει επιδιώξει να αξιοποιήσει την ταχεία ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και να την διαφοροποιήσει από τους ανταγωνιστές της, υποστηρίζοντας έργα που επεκτείνουν την οικονομικά προσιτή παροχή ενέργειας. Η Generate Capital έχει επενδύσει σε έργα ηλιακής ενέργειας σε κοινότητες , σε κατασκευαστές συστημάτων αποθήκευσης μπαταριών και σε πράσινο υδρογόνο.

«Οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αξίας πολλών τρισεκατομμυρίων δολαρίων δεν είναι αυτές που θα νιώσουν τον πόνο των υψηλότερων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας με τον τρόπο που τον βιώνουν οι απλοί άνθρωποι», είπε. «Η ανησυχία μου αφορά περισσότερο τον πελάτη λιανικής παρά τον υπερεπενδυτή», αναφερόμενος στους διαχειριστές τεράστιων κέντρων δεδομένων.

Προειδοποίησε ότι αυτά τα έργα θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μόνο με την τροποποίηση των αδειοδοτήσεων.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα Επίλυσης Προβλημάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων δημοσίευσε τη Δευτέρα ένα πλαίσιο που θα διευκολύνει την κατασκευή γραμμών μεταφοράς, αγωγών και έργων παραγωγής ενέργειας. Η ομάδα σκοπεύει να αποτελέσει τη βάση για έναν νόμο που θα ψηφιστεί μέχρι το τέλος του έτους.

Οι επενδυτές σε καθαρή ενέργεια αντιμετωπίζουν αβέβαιες προοπτικές στις ΗΠΑ. Από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο, έχει μειώσει τις φορολογικές πιστώσεις, τα δάνεια και τις επιχορηγήσεις για καθαρή ενέργεια επί Τζο Μπάιντεν. Η κυβέρνησή του έχει επίσης προσπαθήσει να σταματήσει την έγκριση έργων καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των Revolution Wind της Ørsted και Empire Wind της Equinor .

Σύμφωνα με το BloombergNEF, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 36% το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2024.Προκειμένου να καλυφθεί το κενό που άφησε η μείωση των δανείων και των επιχορηγήσεων, ο Crane κάλεσε τις κεφαλαιαγορές να είναι πιο «δημιουργικές» στον τρόπο με τον οποίο δομούν τις επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς χρέους σε έργα σε πρώιμο στάδιο.

Επενδύσεις ΑΠΕ

Η Generate Capital προσέφερε πρόσφατα δάνειο 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την κατασκευή μιας μονάδας χαλυβουργίας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Καλιφόρνια και σύναψε μια συνεργασία ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τον φορέα εκμετάλλευσης κέντρων δεδομένων Soluna.

«Παραδοσιακά, το χρέος ακολουθούσε τα ίδια κεφάλαια, τώρα βλέπουμε το δομημένο χρέος να κάνει πράγματα αιχμής», είπε.

Ωστόσο, ο Kρέιν τόνισε ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της ζήτησης ενέργειας στις ΗΠΑ και το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν αιτία «αισιοδοξίας» για τους επενδυτές και ότι η αγορά έχει «αποψυχθεί» από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τους φόρους και τις δαπάνες του Tραμπ.

«Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας πυραύλων για να καταλάβεις ότι υπάρχει λόγος αισιοδοξίας», κατέληξε.

Πηγή: ΟΤ

Tεχνητή νοημοσύνη
Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

Citigroup: Δαπάνες AI άνω των 2,8 τρισ. δολάρια έως το 2029 από τις Big Tech 

inWellness
inTown
Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους
Μείωση κατανάλωσης 30.09.25

Γερμανία: Από ρεκόρ σε ρεκόρ η ανεργία – Οι επιχειρήσεις απολύουν διαρκώς εργαζομενους

Υψηλό 14 ετών καταγράφει η ανεργία στη Γερμανία, η οικονομία της οποίας φλερτάρει με την ύφεση. Μεγάλες επιχειρήσεις απολύουν εργαζομένους, οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξήθηκαν κατά 12%.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε
Social Europe 30.09.25

Η τεχνητή νοημοσύνη οδηγεί σε νέο χάσμα πλούσιων και φτωχών – Έτσι μπορούμε να το αποτρέψουμε

Όπως κάθε νέα τεχνολογία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη θα οδηγήσει σε νέο χάσμα εισοδήματος, υπέρ των κατόχων του κεφαλαίου. Τρεις είναι οι πολιτικές για να αντιμετωπίσουμε την αύξηση των ανισοτήτων.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα
Κίνδυνος παραμέλησης 29.09.25

Μακροχρόνια φροντίδα στην Ευρώπη: Έλλειψη πόρων και προσωπικού – Πολύ χαμηλές δαπάνες στην Ελλάδα

Η Ευρώπη έχει μπροστά της μια νέα κρίση να αντιμετωπίσει. Πρόκειται για τις ανάγκες για μακροχρόνια φροντίδα, κυρίως των ηλικιωμένων. Η μείωση γεννήσεων και οι ανεπαρκείς δαπάνες εντείνουν το πρόβλημα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση
Διεθνής Οικονομία 29.09.25

Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση

Η αναζήτηση για σπίτι, είτε αυτό είναι προς αγορά είτε προς ενοικίαση, ενέχει μεγάλο άγχος και πολλή αγωνία, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ
Χιλιάδες θάνατοι 28.09.25

Κυρώσεις στο Ιράν και θνησιμότητα: Η μελέτη που «καίει» τις πρακτικές της Δύσης – τι λέει για ΟΗΕ

Μπορεί οι κυρώσεις να φαίνονται αδύναμες να ρίξουν καθεστώτα και να αλλάξουν κυβερνήσεις, αλλά επιστήμονες αποκαλύπτουν ότι σκοτώνουν πάνω από 560.000 ανθρώπους ετησίως.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Google: Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 01.10.25

Γιατί οι τελείες στο Gmail… δεν παίζουν κανέναν απολύτως ρόλο

Η Google, στην επίσημη σελίδα υποστήριξης που διαθέτει, εξηγεί με τον πιο χαρακτηριστικό πως οι τελείες δεν έχουν απολύτως καμία σημασία στις διευθύνσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σύνταξη
Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]
6,9 Ρίχτερ 01.10.25

Φιλιππίνες: Σχεδόν 20 οι νεκροί από τον σεισμό στη νήσο Σεμπού [βίντεο]

Οι Φιλιππίνες δοκιμάζονται από έναν μεγάλο σεισμό, την ώρα που οι μετασεισμοί και το σκοτάδι δεν επιτρέπει σε πυροσβεστική και πολιτική προστασία να ολοκληρώσουν τις διασώσεις με ευκολία

Σύνταξη
Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer
Προτιμησιακό καθεστώς 01.10.25

Φθηνότερα φάρμακα για εκατομμύρια Αμερικανούς- Η συμφωνία Τραμπ με τη Pfizer

Ο Αμερικανός πρόεδρος υπόσχεται και άλλες συμφωνίες με φαρμακευτικές εταιρείες – Δημιουργεί τον ιστότοπο όπου θα πωλούνται απευθείας φάρμακα με την ονομασία TrumpRx

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)
Champions League 01.10.25

Ίντερ – Σλάβια Πράγας 3-0: Οι «νερατζούρι» ξετύλιξαν το «δώρο» του Στάνιεκ και έκαναν το 2Χ2 (vid)

Ο Μαρτίνες μετέτρεψε σε γκολ το τραγικό λάθος του Στάνιεκ στο 30΄, πέτυχε 2ο τέρμα στο 65΄και η Ίντερ έφτασε σε μία άνετη άνετα στο 3-0 πί της Σλάβια και τη 2η δεύτερη νίκη της στη League Phase.

Θέμης Σωτηρόπουλος
Καλώς τον Ντόρσεϊ…
On Field 01.10.25

Καλώς τον Ντόρσεϊ…

Ο ομογενής γκαρντ είναι σημείο αναφοράς για τον φετινό Ολυμπιακό και το απέδειξε στην μεγάλη νίκη επί της Μπασκόνια

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)
Champions League 30.09.25

Πάρτι της Μαρσέιγ, διέλυσε (4-0) τον Αγιαξ (vid)

Η Μαρσέιγ δεν επέτρεψε στον Αγιαξ να κάνει όνειρα καθώς το ματς στο 12’ ήταν 2-0, με δυο γκολ του Παϊσάο. Δυο ασίστ και γκολ από τον Ομπαμεγιάνγκ, σε μεγάλη μέρα και ο Γκρίνγουντ

Βάιος Μπαλάφας
Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός
Ελλάδα 30.09.25

Καβάλα: Σοβαρό τροχαίο με 4 τραυματίες – Απεγκλωβίστηκαν μητέρα και παιδί – Μεθυσμένος ο άλλος οδηγός

Η σύγκρουση των αυτοκινήτων ήταν τόσο σφοδρή που πολλοί κάτοικοι της περιοχής Παληό στην Καβάλα βγήκαν στα μπαλκόνια τους για να δουν τι συμβαίνει.

Σύνταξη
Πάνος Ρούτσι: Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του – Έκκληση να βρεθεί λύση
«Δεν υπάρχει χρόνος» 30.09.25

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κατάσταση της υγείας του Πάνου Ρούτσι - Έκκληση να βρεθεί λύση

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος, συνεχίζει τον αγώνα του έξω από τη Βουλή συμπληρώνοντας 16 ημέρες απεργίας πείνας με την κατάσταση της υγείας του να φτάνει σε κρίσιμα επίπεδα.

Σύνταξη
Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά
Αλλαγή κανόνων; 30.09.25

Επιστήμονες δημιούργησαν έμβρυα από DNA ανθρώπινου δέρματος για πρώτη φορά

Η τεχνική, που απαιτεί βελτίωση, θα μπορούσε στο μέλλον να αντιμετωπίσει την υπογονιμότητα λόγω γήρατος ή ασθένειας. Ίσως να επιτρέψει να γεννηθούν παιδιά με DNA ενός γονέα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία
Η αγάπη 30.09.25

Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Έιμι Λου Γουντ είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Σύνταξη
«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό
«Προβλεπόμενοι» 30.09.25

«Τέρμα οι τύποι με φουστάνια, οι παχύσαρκοι, κόψτε τα γένια» – Δόγμα Τραμπ και στον αμερικανικό στρατό

«Τελείωσε η πολιτική ορθότητα» λέει ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χεγκσεθ στη συγκέντρωση περισσότερων από 1.000 στρατηγών και ναυάρχων, παρουσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

