Η εντολή του Μέντι για την «μάχη» με την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται το βράδυ της Τετάρτης με την Άρσεναλ στο Λονδίνο και οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μπροστά τους μια εξαιρετική δύσκολη αποστολή, καθώς απέναντι τους θα βρεθεί η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη.

Ο συγκεκριμένος χαρακτηρισμός δεν έχει ίχνος υπερβολής ,καθώς υπάρχουν ατράνταχτα στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι η ομάδα του Λονδίνου είναι φέτος παντοδύναμη.

Παίζει αυτή την περίοδο το ωραιότερο ποδόσφαιρο στην Ευρώπη, κάτι που το παραδέχονται όλοι και σ’ αυτό έχει φυσικά βοηθήσει το ρόστερ που έχει δημιουργήσει φέτος ο Μίκελ Αρτέτα.

Ένα ρόστερ που είναι το καλύτερο της τελευταίας 15ετίας (για να μην πάμε και πιο πίσω) για τους Λονδρέζους κι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Με μεγάλες μεταγραφές αλλά και με παίκτες που είναι μαζί την τελευταία πενταετία και κάθε χρόνο παρουσιάζουν κα καλύτερη έκδοση της ομάδας τους.

Όλοι άλλωστε μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο παίζει η Άρσεναλ, αποθεώνοντας τον προπονητή της και όχι άδικα.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει κάνει φανταστική δουλειά τα χρόνια που είναι στο Emirates και ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί αύριο βράδυ με την πιο δυνατή ομάδα στην Ευρώπη, αυτή την χρονική περίοδο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ολοκληρώσουν την προετοιμασία τους για τον μεγάλο αυριανό αγώνα, με την προπόνηση που θα κάνουν απόψε στο Emirates, αλλά ήδη ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει πει πολλά στους παίκτες του για την «μάχη» με τους Λονδρέζους.

Κι εδώ έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να σταθεί κάποιος σε μια συγκεκριμένη «εντολή» του έμπειρου τεχνικού των πρωταθλητών Ελλάδος. Τι ζήτησε λοιπόν ο Μέντι από τους παίκτες του; Να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι στις στατικές φάσεις της Άρσεναλ και ειδικά στα κόρνερ.

Ήταν ξεκάθαρος μάλιστα μιλώντας στους «ερυθρόλευκους», επισημαίνοντας πως θα είναι πολύ σημαντικό να μην κερδίσει πολλά κόρνερ η ομάδα του Λονδίνου στην αυριανή αναμέτρηση.

Και δεν το είπε φυσικά τυχαία ο προπονητής του Ολυμπιακού, καθώς η Άρσεναλ ξέρει να εκμεταλλεύεται τα κόρνερ που εκτελεί, καθώς από το ξεκίνημα της σεζόν 2023-2024, έχει πετύχει 36 γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας είναι πολύ πίσω με 21 γκολ, η Τότεναμ και η Τσέλσι ενώ η Λίβερπουλ έχει είκοσι. Κανείς δεν πρέπει να ξεχνά μάλιστα, ότι η Άρσεναλ νίκησε εκτός έδρας τη Νιούκαστλ πριν από λίγες μέρες, με γκολ του Γκάμπριελ στο 96’ (κεφαλιά) μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Η εντολή λοιπόν του Μέντι είναι ξεκάθαρη σε ότι αφορά τα μαρκαρίσματα στην περιοχή, αλλά αυτό που ζήτησε πάνω απ’ όλα ο Ισπανός τεχνικός, είναι να μην δώσουν οι παίκτες του την ευκαιρία στην Άρσεναλ να εκτελέσει πολλά κόρνερ.

Κι εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού περιμένει πολλά στις εναέριες μονομαχίες όχι μόνο από τους στόπερ των πρωταθλητών, αλλά απ’ όλους τους παίκτες. Ο Κοστίνια για παράδειγμα είναι καλός στο ψηλό παιχνίδι και η βοήθεια του θα είναι σημαντική, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Μέντι ζητά απόλυτη συγκέντρωση απ’ όλους τους παίκτες του.

Ο τρόπος με τον οποίο εκτελεί τα κόρνερ η ομάδα του Λονδίνου είναι πράγματι εντυπωσιακός και τα εύσημα πηγαίνουν στον Νίκολας Γιόβερ, τον στενό συνεργάτη του Μίκελ Αρτέτα, ο οποίος είναι ο προπονητής των στατικών φάσεων στην ομάδα του Λονδίνου.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως ο Αρτέτα είχε ζητήσει από την διοίκηση των «κανονιέρηδων» να υλοποιήσουν κάθε επιθυμία του συνεργάτη του, ώστε ο τελευταίος ν’ ανανεώσει την συνεργασία του με την ομάδα του Λονδίνου κι αυτό ακριβώς έγινε.

Ο Μεντιλίμπαρ ζήτησε λοιπόν μεγάλη προσοχή ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο θ’ απομακρύνουν την μπάλα οι αμυντικοί, γιατί πολύ απλά δεν θέλει να δώσει ευκαιρίες στους Λονδρέζους, να εκμεταλλευτούν ένα μεγάλο τους πλεονέκτημα.