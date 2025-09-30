Στο «Καμπ Νου» το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός: Τι αναφέρει η UEFA…
Το «Spotify Camp Nou» αναμένεται να φιλοξενήσει τον αγώνα της 3ης αγωνιστικής μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τους Ισπανούς αλλά και το επίσημο site της UEFA!
Φαίνεται πως υπάρχει σημαντική εξέλιξη αναφορικά με την έδρα στην οποία θα φιλοξενήσει η Μπαρτσελόνα τον Ολυμπιακό την 21η Οκτωβρίου (19:45), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Champions League.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν ισπανικά Μέσα, αλλά όπως προκύπτει και από το επίσημο site της UEFA, οι «μπλαουγκράνα» αναμένεται να υποδεχθούν στο νέο «Spotify Camp Nou» τους νταμπλούχους Ελλάδας!
Η καταλανική «Sport» αναφέρει πως ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν, θα βρεθεί το βράδυ της Τετάρτης (1/10, 22:00) στο «Μονζουίκ», για το παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Παρί Σεν Ζερμέν και όπως όλα δείχνουν θα υπάρξει σύντομα επίσημη ενημέρωση για το συγκεκριμένο θέμα.
Η UEFA, μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι στις πληροφορίες του αγώνα έχει βάλει για έδρα το «Spotify Camp Nou» και αυτό λέει πολλά για την έδρα του παιχνιδιού.
Η ενημέρωση της UEFA για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Περισσότερα σε λίγο…
