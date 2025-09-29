Τελικά πού τα βρήκε τα λεφτά η Παρτιζάν; Τώρα πάει και για σέντερ των Λέικερς (pic)
Δημοσιεύματα από την Ιταλία κάνουν λόγο για νέα μεταγραφή της Παρτιζάν από το NBA.
Η Παρτιζάν ετοιμάζεται για την έναρξη της νέας χρονιάς στη Euroleague, μετά από ακόμα μία σεζόν που απέτυχε παταγωδώς το project, μένοντας εκτός δεκάδας την περασμένη σεζόν.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει κρατήσει το μεγαλύτερο μέρος του κορμού του από πέρυσι, ενώ έχει κάνει και ενέσεις ποιότητας στο ρόστερ του. Επί προσθέτως παραχώρησε στον Ολυμπιακό τον Φρανκ Ντιλικινά που αγωνίστηκε την περυσινή σεζόν με την ομάδα του Βελιγραδίου.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία η Παρτιζάν σκανάρει την αγορά για να αποκτήσει έναν σέντερ προκειμένου να πλαισιώσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς που θα είναι ακόμα μια χρονιά ο βασικός της ψηλός.
Συγκεκριμένα ο Ματέο Αντρεάνι κάνει λόγο για ενδιαφέρον της ομάδας του Ζέλικο Ομρπάντοβιτς για τον Κέιλορ Κέλι που αγωνιζόταν στους Λος Άντζελες Λέικερς και έμεινε ελεύθερος από την ομάδα πριν από τα προγραμματισμένα training camps.
Ο Κέλι σε 11 παιχνίδια στο NBA μετράει 3.1 πόντους και 3.5 ριμπάουντ, έχοντας αγωνιστεί σε Ντάλας Μάβερικς, αλλά και στη Νέα Ορλεάνη, με τη φανέλα των Πέλικανς.
Δείτε την ανάρτηση του Αντρεάνι
Partizan Belgrade is still on the market for a big man.
Serbian club is looking at the NBA market.
Kylor Kelley, recently released by the Los Angeles Lakers, a name for Partizan, source tell me and @5th_Quarter_. pic.twitter.com/7g7wjhWnCo
— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) September 29, 2025
