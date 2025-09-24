sports betsson
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Ολυμπιακός: Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει σε buy out
Ολυμπιακός: Ο Ντιλικινά, η Παρτιζάν και τα ποσά που έχει δώσει σε buy out

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να κλείσει τον Φρανκ Ντιλικινά, πληρώνοντας το buy out στην Παρτιζάν, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό – Τα 2.100.000 ευρώ που έχει δώσει από τον Φεβρουάριο.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Ο Ολυμπιακός έχει μπει στην τελική ευθεία για την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών του υποχρεώσεων, με το Σούπερ Καπ, αλλά και τη Euroleague, που έρχεται με «διαβολοβδομάδα». Οι ερυθρόλευκοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους με προβλήματα, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποκαλύπτει ότι βρίσκεται σε αναζήτηση γκαρντ, με σκοπό μάλιστα να τον κάνει δικό του άμεσα.

Ο «εκλεκτός» του Έλληνα τεχνικού φαίνεται πως είναι ο Φρανκ Ντιλικινά, ο οποίος μπορεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Παρτιζάν, μέχρι το 2027, όμως οι δύο ομάδες είναι σε προχωρημένες επαφές για να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή και ο Γάλλος να ντυθεί στα ερυθρόλευκα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στη Σερβία, ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς για τον Ντιλικινά και αναμένεται να καταβάλλει το buy out που θέλει η Παρτιζάν για να τον αποδεσμεύσει. Αυτό φέρεται να είναι ένα πόσο της τάξεως των 300.000 ευρώ, με την πλευρά του Ολυμπιακού ωστόσο να μην επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο.

Ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από έναν γκαρντ και όλα δείχνουν πως απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να κλείσει το deal. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία ωστόσο είναι πως αν ο Ολυμπιακός ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ντιλικινά, θα αποτελέσει την 5η προσθήκη το φετινό καλοκαίρι, όπου θα έχει πληρώσει buy out για να τον κάνει δικό του.

Τα ποσά που θα έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός, αν αποκτηθεί ο Ντιλικινά

Οι τέσσερις προηγούμενες περιπτώσεις ήταν αυτές των Ντόντα Χολ, Τάισον Γουόρντ, Όμηρου Νετζήπογλου και Αντώνη Καραγιαννίδη, με τον τελευταίο όμως να εντάσσεται στο ρόστερ από τη νέα σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί πως αν προσθέσει κάποιος και τον Σέιμπεν Λι, που αποκτήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου του 2025 για να καλύψει το κενό του τραυματία Τόμας Γουόκαπ, τότε ο Ολυμπιακός θα έχει αγοράσει ουσιαστικά έξι παίκτες (εφόσον ολοκληρωθεί του Ντιλικινά) και θα έχει καταβάλλει μέσα σε λίγους μήνες 2.400.000 ευρώ σε buy out.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Λι κατέβαλε 550.000 ευρώ στη Μανίσα ως buy out, ενώ από εκεί και πέρα, τα περισσότερα χρήματα τα έδωσε στην Μπασκόνια για να κάνει δικό του τον Ντόντα Χολ. Οι ερυθρόλευκοι έδωσαν 600.000 στην ομάδα του Κερεχέτα, ενώ ακολουθεί η μεταγραφή του Καραγιαννίδη από τον Προμηθέα για 500.000 ευρώ.

Οι Πειραιώτες κατέβαλλαν μεταξύ άλλων και 300.000 ευρώ στην Παρί για τον Γουόρντ, ενώ αναμένεται να δώσουν άλλα τόσα στην Παρτιζάν για τον Ντιλικινά. Τέλος, η ομάδα του Μπαρτζώκα πλήρωσε και το buy out του Νετζήπογλου για να τον αποκτήσει από την ΑΕΚ, που ήταν 150.000 ευρώ.

Όπως μπορεί εύκολα να αντιληφθεί κάποιος, ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει μεταγραφική πολιτική και αυτό είναι κάτι αναπόφευκτο, αφού η αγορά φέτος δεν είχε πολλές επιλογές. Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους Πειραιώτες να πληρώσουν τις ομάδες, με σκοπό να κάνουν τις μεταγραφές που χρειαζόταν η ομάδα και συνολικά μαζί με την αναγκαία προσθήκη του Λι μεσούσης της σεζόν πέρσι, έβγαλαν από τα ταμεία τους 2.400.000 ευρώ σε 7 μήνες.

Κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί τα προηγούμενα χρόνια και δείχνει πόσο δύσκολη μεταγραφική περίοδος ήταν η φετινή, με τον Ολυμπιακό να έχει ανάγκη να τονώσει και το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του, κάτι που έκανε με τις προσθήκες των Νετζήπογλου και Καραγιαννίδη

Τα buy out που έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός:

Ντόντα Χολ – 600.000 ευρώ
Σέιμπεν Λι – 550.000 ευρώ
Όμηρος Νετζήπογλου – 150.000 ευρώ
Αντώνης Καραγιαννίδης – 500.000 ευρώ
Τάισον Γουόρντ – 300.000 ευρώ
Φρανκ Ντιλικινά – 300.000 ευρώ (;)

