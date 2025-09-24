Ο Ολυμπιακός μπορεί να ψάχνει έναν γκαρντ για να συμπληρώσει το παζλ της περιφέρειας και να συμπληρώσει τους Γουόκαπ και Έβανς, όμως ποτέ δεν σταματά να ψάχνει με γνώμονα το μέλλον του.

Έτσι οι ερυθρόλευκοι φέρονται να «κοιτάζουν» την περίπτωση του Νίκου Χιτικούδη, ο οποίος έχει ξεχωρίσει με τις μικρές Εθνικές ομάδες, προκειμένου να ισχυροποιήσει τον ελληνικό του κορμό, αλλά από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Χιτικούδης είναι γεννημένος το 2005, έχει ύψος 2,05 μ. και παίζει ως παόυερ φόργουορντ/ σέντερ στους North Carolina A&T Aggies που συμμετέχουν στο κολεγιακό πρωτάθλημα (NCAA).

🇬🇷 Nikolaos Chitikoudis had his best game for North Carolina A&T last night. 15 points (78% FG), 7 rebounds, 2 assists, 2 steals and 1 block. Great game around the paint, played well on rolls and short rolls. Good anticipation as a defender pic.twitter.com/PNyFEKayy5 — Eurohoops Scouting (@EHoopsScouting) January 16, 2024

Τα νούμερα του Χιτικούδη που κοιτάζει ο Ολυμπιακός

Είναι καλός πασέρ και έχει έφεση σ το ριμπάουντ, ενώ την περσινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 10,8 πόντους (54,4% εντός πεδιάς), 9,3 ριμπάουντ, 1,6 ασίστ και 1,0 κλέψιμο σε περίπου 29 λεπτά συμμετοχής ανά ματς.

Η κορυφαία εμφάνισή του ήταν στο Northeastern στις 27 Φεβρουαρίου 2025, όταν μέτρησε 19 πόντους, 15 ριμπάουντ και δύο ασίστ.

Ο Έλληνας παίκτης έχει βγει από την ΧΑΝΘ στην οποία και έχει αγωνιστεί πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ και το NCAA και ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την περίπτωση του εδώ και αρκετό καιρό, χωρίς όμως προς το παρόν να έχει κάνει κάποια επίσημη κρούση.