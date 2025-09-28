Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα μία γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο σήμερα το πρωί, Κυριακή, στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη Θεσσαλονίκη.

Η γιατρός του ΕΚΑΒ διασωλήνωσε άμεσα την πολυτραυματία ώστε να την σταθεροποιήσει

Όπως αναφέρει το thestival.gr, ήταν περίπου στις 7:15 σήμερα το πρωί όταν τέσσερις διασώστες και η γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε παράσυρση 45χρονης πεζής από Ι.Χ. όχημα επί της εν λόγω λεωφόρου.

Η πολυτραυματίας έλαβε επί τόπου εξειδικευμένη επείγουσα φροντίδα, με εφαρμογή ακινητοποίησης και αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της γυναίκας, η γιατρός της κινητής ιατρικής μονάδας του ΕΚΑΒ την διασωλήνωσε άμεσα. Ακολούθως, αφού η τραυματίας σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω αντιμετώπιση και φροντίδα.

Για το σοβαρό τροχαίο κινητοποιήθηκαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία κινητή Ιατρική Μονάδα.