Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένη στο νοσοκομείο 45χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που η γυναίκα κινούνταν πεζή - Της έγινε ΚΑΡΠΑ και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπανικολάου»
Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με πολλαπλά τραύματα μία γυναίκα που παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυτοκίνητο σήμερα το πρωί, Κυριακή, στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά) στη Θεσσαλονίκη.
Η γιατρός του ΕΚΑΒ διασωλήνωσε άμεσα την πολυτραυματία ώστε να την σταθεροποιήσει
Όπως αναφέρει το thestival.gr, ήταν περίπου στις 7:15 σήμερα το πρωί όταν τέσσερις διασώστες και η γιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν άμεσα σε παράσυρση 45χρονης πεζής από Ι.Χ. όχημα επί της εν λόγω λεωφόρου.
Η πολυτραυματίας έλαβε επί τόπου εξειδικευμένη επείγουσα φροντίδα, με εφαρμογή ακινητοποίησης και αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα Διαχείρισης Τραύματος.
Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της γυναίκας, η γιατρός της κινητής ιατρικής μονάδας του ΕΚΑΒ την διασωλήνωσε άμεσα. Ακολούθως, αφού η τραυματίας σταθεροποιήθηκε, διακομίσθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» για περαιτέρω αντιμετώπιση και φροντίδα.
Για το σοβαρό τροχαίο κινητοποιήθηκαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία κινητή Ιατρική Μονάδα.
