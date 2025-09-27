Ο Τραμπ ζητά από τη Microsoft την απόλυση της Μόνακο, υφυπουργού Δικαιοσύνης του Μπάιντεν
«Διεφθαρμένη» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τη Μόνακο, υφυπουργό Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Μπάιντεν, και ζητά από τη Microsoft την απόλυσή της.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Παρασκευή ότι η Microsoft θα πρέπει να απολύσει τη Λίζα Μόνακο – υφυπουργό Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Μπάιντεν – την οποία ο τεχνολογικός κολοσσός προσέλαβε πρόσφατα (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Amanda Andrade-Rhoades, επάνω, η Λίζα Μόνακο).
«Θεωρώ πως η Microsoft θα έπρεπε να τερματίσει αμέσως τη σύμβαση εργασίας της Λίζα Μόνακο»
Η αξίωση Τραμπ για απόλυση της Μόνακο είναι άλλο ένα παράδειγμα της εκστρατείας αντεκδίκησης που έχει ξεκινήσει ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος εναντίον πρώην αξιωματούχων των κυβερνήσεων Ομπάμα και Μπάιντεν, τους οποίους κατηγορεί για το «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του.
«Θεωρώ πως η Microsoft θα έπρεπε να τερματίσει αμέσως τη σύμβαση εργασίας της Λίζα Μόνακο», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένη» την 57χρονη πρώην υφυπουργό Δικαιοσύνης.
Η Microsoft προσέλαβε τη Μόνακο για να αναλάβει επικεφαλής διεθνών υποθέσεων και, όπως επισημαίνει ο πρόεδρος Τραμπ, θα χειρίζεται εξαιρετικά ευαίσθητες πληροφορίες.
Κίνδυνος «για την εθνική ασφάλεια»
«Αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ιδίως δεδομένων των συμβάσεων μεταξύ της Microsoft και της αμερικανικής κυβέρνησης», υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Κατηγορίες για παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και ψευδείς δηλώσεις απαγγέλθηκαν την Πέμπτη σε βάρος του πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμι (2013-2017), κίνηση που χαιρετίστηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε καθαιρέσει από το αξίωμά του τον Κόμι, καθώς το FBI ερευνούσε ενδεχόμενη ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016.
Πηγή: ΑΠΕ
