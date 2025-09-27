Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το Περού τις τελευταίες ώρες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ζωντανής αθλητικής εκπομπής κατά την οποία οι δημοσιογράφοι συζητούν για ποδόσφαιρο, τα πράγματα πήραν την μάλλον… συνηθισμένη τροπή τους όταν μιλάμε για λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο!

Μετά τον αποκλεισμό της περουβιανής Αλιάνσα Λίμα από το Copa Sudamericana, μετά την ήττα της με 2-1 από την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, οι τόνοι ανέβηκαν όταν οι δημοσιογράφοι Σίλβιο Βαλένσια και Εβαρίστο Κρους άρχισαν να ανταλλάζουν… γαλλικά. Δευτερόλεπτα μετά, ενώ ο ένας από τους δύο προσωρινά έφυγε από το πλατό, κατά την επιστροφή του επιτέθηκε στον άλλο με γροθιές, με τους παρευρισκόμενους και το κοινό να παρακολουθούν τα πράγματα να ξεφεύγουν!

Δείτε τι συνέβη