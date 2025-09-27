Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)
Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.
- Ο Μητσοτάκης εξαφάλισε τουλάχιστον μια φωτογραφία με τον Τραμπ από τη δεξίωση
- Αλεπού σε εστιατόριο ξενοδοχείου στη Γλυφάδα, κυκλοφορούσε ανάμεσα στα τραπέζια
- Εργαζόμενος έπεσε θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης από προϊστάμενό του - Τι καταγγέλλει
- Ζευγάρι στην Ινδία παίρνει διαζύγιο γιατί δεν μπορούν να συμφιλιώσουν τα κατοικίδιά τους – «Αφόρητη η κατάσταση»
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από το Περού τις τελευταίες ώρες. Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ζωντανής αθλητικής εκπομπής κατά την οποία οι δημοσιογράφοι συζητούν για ποδόσφαιρο, τα πράγματα πήραν την μάλλον… συνηθισμένη τροπή τους όταν μιλάμε για λατινοαμερικάνικο ποδόσφαιρο!
Μετά τον αποκλεισμό της περουβιανής Αλιάνσα Λίμα από το Copa Sudamericana, μετά την ήττα της με 2-1 από την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, οι τόνοι ανέβηκαν όταν οι δημοσιογράφοι Σίλβιο Βαλένσια και Εβαρίστο Κρους άρχισαν να ανταλλάζουν… γαλλικά. Δευτερόλεπτα μετά, ενώ ο ένας από τους δύο προσωρινά έφυγε από το πλατό, κατά την επιστροφή του επιτέθηκε στον άλλο με γροθιές, με τους παρευρισκόμενους και το κοινό να παρακολουθούν τα πράγματα να ξεφεύγουν!
Δείτε τι συνέβη
Terrible lo que pasó en el programa de Erick & Gonzalo, donde el periodista Silvio Valencia fue atacado por su compañero Chevaristo luego de intercambiar duros adjetivos. #brutalidad #alianzalima #peru pic.twitter.com/FfVOaZbvAu
— Baresi Studios (@BaresiStudios) September 26, 2025
- Ισπανικά ΜΜΕ: «Δύσκολος ο αποκλεισμός των μπασκετικών ομάδων του Ισραήλ»
- Ψάχνει αντικαταστάτη του Κάνααν ο Ερυθρός Αστέρας – Ενδιαφέρον για τον Κίον Τζόνσον!
- Μέσα στους ακριβότερους εξτρέμ εκτός ευρωπαϊκού Big-5 ο Τζόλης
- Υποψήφιος καλύτερος Ασιάτης ποδοσφαιριστής ο Ταρέμι (pic)
- H Eλλάδα για πρώτη φορά διοργανώνει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκοποβολής – Που και πότε θα γίνει
- LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις