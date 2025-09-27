Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για δεύτερη μέρα, προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες ταξιδιώτες.

Πάνω από 266 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού έχουν επηρεαστεί, με καθυστερήσεις που φτάνουν σήμερα τα 30-40 λεπτά, ενώ χθες είχαν ξεπεράσει ακόμη και τις δύο ώρες.

Η αιτία βρίσκεται στον περιορισμό της διαχείρισης του εναέριου χώρου από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι αποφάσισαν τον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα αντί για 36 που είχαν καταλήξει να χειρίζονται. Οι ίδιοι ζητούν συνάντηση με το υπουργείο σχετικά με το νομοσχέδιο που μετατρέπει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, καθώς και για θέματα υπερωριών και αποδοχών.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις αεροπορικών εταιρειών και του ίδιου του αεροδρομίου, οι περιορισμοί έχουν μειώσει τις διαθέσιμες αφίξεις κατά περίπου 25%, εντείνοντας την ταλαιπωρία των επιβατών. Από νωρίς το πρωί, η εικόνα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» χαρακτηρίζεται από μεγάλες ουρές, ένταση και νεύρα, ενώ οι καθυστερήσεις αναμένεται να συνεχιστούν αλυσιδωτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το επιβατικό κοινό καλείται να επικοινωνεί με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τις πτήσεις του.

Τι ανακοίνωσε το «Ελ. Βενιζέλος»

Σε ανακοίνωσή του αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναφέρει: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από τις 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων. Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες».

Τι λέει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Την αντίθεσή της στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), διατυπώνει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, η οποία ζητεί από τη διοίκηση της ΥΠΑ και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να συμπεριληφθούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει, «που σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Κάνει λόγο για «εμπαιγμό» και ότι δεν έχει «νόημα να υπερβάλλουν εαυτούς» και να εξυπηρετείται κυκλοφορία πάνω από «τα αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα», που είναι οι 28 αφίξεις την ώρα.

Στη σχετική ανακοίνωση ειδικά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αφού κάνει λόγο ότι ο όγκος εναέριας κυκλοφορίας σημειώνει κάθε χρόνο νέο ρεκόρ, αναφέρει: «εξυπηρετούμε ακόμα και 36 αφίξεις την ώρα παρότι η ονομαστική χωρητικότητα είναι 22 και η αυξημένη χωρητικότητα που έχει συμφωνηθεί είναι 28. Η ίδια η διοίκηση της ΥΠΑ με επιστολή προς το Eurocontrol στις 22/8/2025 αναγνωρίζει την υπέρβαση που γίνεται στο συμφωνηθέν όριο».

Η Ένωση στην ανακοίνωσή της περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειές της τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και για τις προτάσεις που υπέβαλε στο υπουργείο, το οποίο όπως αναφέρει «δεν μπήκε καν στον κόπο να τις εξετάσει», αλλά και το γεγονός ότι στο αίτημα για συνάντηση δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Έως 33 αφίξεις την ώρα

Και σε άλλο σημείο σημειώνει οι ελεγκτές δεν έχουν νόημα να υπερβάλλουν «εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα. Ακόμα και τώρα εξυπηρετούμε πραγματικά 28 αφίξεις την ώρα στον ΔΑΑ που μαζί με τις πτήσεις που γίνονται εξ όψεως φτάνουμε έως και τις 33 συνολικά αφίξεις την ώρα». «Επομένως», αναφέρεται, «κανένα slow down δεν κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας».

Οι καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος αποδόθηκαν στην απόφαση των ελεγκτών να «κατεβάσουν ταχύτητα» και για μια άτυπη «λευκή απεργία» ως προς τις κυοφορούμενες αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο.