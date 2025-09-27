newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Ελ. Βενιζέλος: Καθυστερήσεις και ουρές για δεύτερη μέρα – Πάνω από 266 πτήσεις έχουν επηρεαστεί
Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:11

Ελ. Βενιζέλος: Καθυστερήσεις και ουρές για δεύτερη μέρα – Πάνω από 266 πτήσεις έχουν επηρεαστεί

Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» φτάνουν σήμερα τα 30-40 λεπτά, ενώ χθες είχαν ξεπεράσει ακόμη και τις δύο ώρες

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Ευεξία: 4 διαχρονικά tips του Χάρβαρντ, για τώρα και για πάντα

Spotlight

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για δεύτερη μέρα, προκαλώντας ταλαιπωρία σε εκατοντάδες ταξιδιώτες.

Πάνω από 266 πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού έχουν επηρεαστεί, με καθυστερήσεις που φτάνουν σήμερα τα 30-40 λεπτά, ενώ χθες είχαν ξεπεράσει ακόμη και τις δύο ώρες.

Η αιτία βρίσκεται στον περιορισμό της διαχείρισης του εναέριου χώρου από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, οι οποίοι αποφάσισαν τον έλεγχο 28 πτήσεων ανά ώρα αντί για 36 που είχαν καταλήξει να χειρίζονται. Οι ίδιοι ζητούν συνάντηση με το υπουργείο σχετικά με το νομοσχέδιο που μετατρέπει την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, καθώς και για θέματα υπερωριών και αποδοχών.

Σύμφωνα με ανακοινώσεις αεροπορικών εταιρειών και του ίδιου του αεροδρομίου, οι περιορισμοί έχουν μειώσει τις διαθέσιμες αφίξεις κατά περίπου 25%, εντείνοντας την ταλαιπωρία των επιβατών. Από νωρίς το πρωί, η εικόνα στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» χαρακτηρίζεται από μεγάλες ουρές, ένταση και νεύρα, ενώ οι καθυστερήσεις αναμένεται να συνεχιστούν αλυσιδωτά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Το επιβατικό κοινό καλείται να επικοινωνεί με τις αεροπορικές εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τις πτήσεις του.

Τι ανακοίνωσε το «Ελ. Βενιζέλος»

Σε ανακοίνωσή του αναφορικά με τις καθυστερήσεις, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναφέρει: «Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το επιβατικό κοινό ότι από τις 25/9/2025, ο Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας εφαρμόζει περιορισμούς χωρητικότητας στη διαχείριση του εναέριου χώρου στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Οι περιορισμοί αυτοί οδηγούν σε καθυστερήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων. Παρακαλείται το επιβατικό κοινό να επικοινωνεί με την αεροπορική εταιρεία του και να συμβουλεύεται τα ηλεκτρονικά μέσα του αεροδρομίου για περαιτέρω πληροφορίες».

Τι λέει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Την αντίθεσή της στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), διατυπώνει η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, η οποία ζητεί από τη διοίκηση της ΥΠΑ και το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να συμπεριληφθούν οι προτάσεις που έχει καταθέσει, «που σε πολλές περιπτώσεις συμπίπτουν με αυτές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Κάνει λόγο για «εμπαιγμό» και ότι δεν έχει «νόημα να υπερβάλλουν εαυτούς» και να εξυπηρετείται κυκλοφορία πάνω από «τα αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα», που είναι οι 28 αφίξεις την ώρα.

Στη σχετική ανακοίνωση ειδικά για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αφού κάνει λόγο ότι ο όγκος εναέριας κυκλοφορίας σημειώνει κάθε χρόνο νέο ρεκόρ, αναφέρει: «εξυπηρετούμε ακόμα και 36 αφίξεις την ώρα παρότι η ονομαστική χωρητικότητα είναι 22 και η αυξημένη χωρητικότητα που έχει συμφωνηθεί είναι 28. Η ίδια η διοίκηση της ΥΠΑ με επιστολή προς το Eurocontrol στις 22/8/2025 αναγνωρίζει την υπέρβαση που γίνεται στο συμφωνηθέν όριο».

Η Ένωση στην ανακοίνωσή της περιγράφει αναλυτικά τις ενέργειές της τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και για τις προτάσεις που υπέβαλε στο υπουργείο, το οποίο όπως αναφέρει «δεν μπήκε καν στον κόπο να τις εξετάσει», αλλά και το γεγονός ότι στο αίτημα για συνάντηση δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Έως 33 αφίξεις την ώρα

Και σε άλλο σημείο σημειώνει οι ελεγκτές δεν έχουν νόημα να υπερβάλλουν «εαυτούς και να εξυπηρετούμε κυκλοφορία πάνω από τα ήδη αυξημένα συμφωνηθέντα επίπεδα. Ακόμα και τώρα εξυπηρετούμε πραγματικά 28 αφίξεις την ώρα στον ΔΑΑ που μαζί με τις πτήσεις που γίνονται εξ όψεως φτάνουμε έως και τις 33 συνολικά αφίξεις την ώρα». «Επομένως», αναφέρεται, «κανένα slow down δεν κάνουν οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας».

Οι καθυστερήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος αποδόθηκαν στην απόφαση των ελεγκτών να «κατεβάσουν ταχύτητα» και για μια άτυπη «λευκή απεργία» ως προς τις κυοφορούμενες αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ευρώ: Θα συνεχιστεί η άνοδος; – Τι προβλέπουν οι αναλυτές [γράφημα]

Ευρώ: Θα συνεχιστεί η άνοδος; – Τι προβλέπουν οι αναλυτές [γράφημα]

Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – «Περισσότερες οι πιθανότητες για παγίδευση, παρά για θήρευση»
Για τις προκλήσεις της επιχείρησης που είνια σε εξέλιξη μιλά στο in ο επικεφαλής της Ομάδας Αμεσης Επέμβασης για τον λύκο στην οργάνωση Καλλιστώ, Δρ.Βιολογίας, Γιώργος Ηλιόπουλος

Κακοκαιρία: Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές – Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία
Από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία

Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο κρούσμα στην Κρήτη – 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών - Aτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο

Αυλώνας: «Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού
Σύμφωνα με κατάθεση δασκάλας ο ιδιοκτήτης μετέφερε τον μικρό στην κουζίνα και παρέμειναν μόνοι για περίπου μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια τον πήγε στο μπάνιο - Το παιδί είχε εμφανές κενό στα μαλλιά του

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές
Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας - Σχηματίστηκε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από την Ιταλία, κινείται προς τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας καταιγίδες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου για τον καρκίνο του μαστού
Οι οδηγοί καλούνται να συμμορφώνονται με την υπάρχουσα σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων - Από το Greece Race for the Cure 2025 ωφελούνται όλον τον χρόνο ασθενείς με καρκίνο του μαστού

Καιρός: Πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο – Πότε και πού αναμένεται να εκδηλωθούν τα έντονα φαινόμενα
Προ των πυλών η κακοκαιρία - Ο υδράργυρος θα σημειώσει πτώση μέχρι και τους 15 βαθμούς Κελσίου σε Αττική και Θεσσαλονίκη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός έως την Τετάρτη, σύμφωνα με την ΕΜΥ

Παραμένει έξω από τη Βουλή ο Πάνος Ρούτσι – Συνεχίζει την απεργία πείνας
Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, Πάνος συνεχίζει τον αγώνα του ώστε να δοθεί άδεια για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του γιου του - Στο νοσοκομείο ο δεύτερος απεργός πείνας 

Συνιδιοκτησία: Πώς να αποφύγετε συγκρούσεις και αδιέξοδα – 10 ερωταπαντήσεις
Τα προβλήματα προκύπτουν κυρίως όταν η περιουσία αφορά σε ακίνητα που προέρχονται από κληρονομιά ή αποκτήθηκαν εξ αδιαιρέτου ή βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου

Λετονία: Στη Ρίγα οι αρχηγοί του στρατού κρατών μελών του ΝΑΤΟ για τις πρόσφατες παραβιάσεις από drones
«Αυτές οι ενέργειες είναι κλιμακωτά ριψοκίνδυνες και θέτουν σε κίνδυνο ζωές και η Ρωσία φέρει την πλήρη ευθύνη για αυτές τις ενέργειες», τόνισε ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε

LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
LIVE: Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 14:30 την αναμέτρηση Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»
Επιστημονική ανάλυση που βασίστηκε σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο των Παλαιών Δασκάλων, αποδίδοντας στον θρυλικό Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio) έναν πίνακα που μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν αντίγραφο

Επιχείρηση σύλληψης του λύκου στη Χαλκιδική – «Περισσότερες οι πιθανότητες για παγίδευση, παρά για θήρευση»
Νέος Μαρμαράς 27.09.25
Για τις προκλήσεις της επιχείρησης που είνια σε εξέλιξη μιλά στο in ο επικεφαλής της Ομάδας Αμεσης Επέμβασης για τον λύκο στην οργάνωση Καλλιστώ, Δρ.Βιολογίας, Γιώργος Ηλιόπουλος

Times of Israel: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο των 21 σημείων για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα
Η πρόταση των ΗΠΑ για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρει ότι οι όμηροι θα απελευθερωθούν 48 ώρες μετά τη δημόσια αποδοχή της από το Ισραήλ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός: Στοπ από την Αστυνομία στους οπαδούς των «πρασίνων»
Μόνο μεμονωμένα θα μπορούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού να πάνε στο γήπεδο του Παναιτωλικού για το κυριακάτικο ματς, αφού η Αστυνομία απαγόρευσε την οργανωμένη μετακίνησή τους.

Κακοκαιρία: Σε αυξημένη ετοιμότητα 10 περιοχές – Συστάσεις προς τους πολίτες από την Πολιτική Προστασία
Προσοχή 27.09.25
Από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής θα διαρκέσουν τα έντονα φαινόμενα - Τι πρέπει να κάνουν όσοι βρίσκονται στις περιοχές που πρόκειται να επηρεαστούν περισσότερο από την κακοκαιρία

Ιός Δυτικού Νείλου: Πρώτο κρούσμα στην Κρήτη – 60χρονος νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ανησυχία 27.09.25
Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως με το τσίμπημα μολυσμένων κουνουπιών - Aτομα μεγαλύτερης ηλικίας, άτομα με ανοσοκαταστολή και άτομα με χρόνια υποκείμενα νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)
Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.

ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Αυλώνας: «Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού
Αυλώνας 27.09.25
Σύμφωνα με κατάθεση δασκάλας ο ιδιοκτήτης μετέφερε τον μικρό στην κουζίνα και παρέμειναν μόνοι για περίπου μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια τον πήγε στο μπάνιο - Το παιδί είχε εμφανές κενό στα μαλλιά του

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές
Δείτε αναλυτικά 27.09.25
Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας - Σχηματίστηκε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από την Ιταλία, κινείται προς τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας καταιγίδες

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

