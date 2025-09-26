Aegean: Καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος
Τι αναφέρει προς το επιβατικό κοινό η Aegean Airlines
Για καθυστερήσεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών Ελ. Βενιζέλος ενημερώνει με ανακοίνωσή της η AEGEAN το επιβατικό κοινό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας, από το πρωί της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, η παρεχόμενη χωρητικότητα των αφίξεων από τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας έχει περιοριστεί κατά περίπου 25% στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος».
Ως συνέπεια, σημειώνονται καθυστερήσεις στις πτήσεις της τάξεως των 30–40 λεπτών κατά τις πρωινές ώρες, οι οποίες κλιμακώνονται στη διάρκεια της ημέρας, λόγω της αθροιστικής επίδρασης του κύκλου αναχώρησης και επιστροφής των αεροσκαφών από και προς το αεροδρόμιο της Αθήνας.
«Απολογούμαστε και σας διαβεβαιώνουμε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις για τους επιβάτες μας», καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.
Πηγή: ot
